台北早午餐+1！「BunBun棒棒」進駐中山區，首推油條麻辣豬熱狗堡

台北早午餐再加一了！原發跡於台中的人氣早午餐店「BunBun棒棒」這回插旗台北中山區囉，主打多款特色熱狗堡餐點，快一起來看看吧。

圖／BunBun棒棒提供

原位於台中市國美館旁邊的「BunBun棒棒」早午餐店，其主打多款特色與質感烹飪的熱狗堡，像是會把麵包加上紐西蘭奶油再煎至微酥脆，放上各式餡料搭配套餐，出了美拍打卡外最重要的美味毫不馬虎，絕對值得嚐鮮一波。現在正式插旗台北中山區，捷運中山站出口走路3分鐘即可抵達。

圖／BunBun棒棒提供

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至於BunBun棒棒的料理推薦絕對會想到「油條麻辣豬熱狗堡」，以麻辣鍋配上老油條為研發靈感，運用在熱狗堡上配上麻辣炒豬肉片，酥脆油條與熱騰騰豬肉片簡直美味。再來還有「辣肉醬德腸熱狗堡」，經典德式香腸與美式辣肉醬和墨西哥辣椒的完美結合，一定要吃吃看。

圖／BunBun棒棒提供

其他還有裹著酥脆的黃金炸蝦的「塔塔醬炸蝦熱狗堡」與滿滿馬鈴薯的「日氣咖喱可樂餅熱狗堡」都是人氣必吃的品項之一。熱狗堡單點約莫從95至165元都有，可另外加購升級套餐。而若是想吃點甜食，還可以選擇「手工甜芋球」，吃得到用古早手炒糖香氣的芋頭，芋頭控絕對會愛！未來早午餐選擇多一種選擇必嚐鮮看看了，快揪團吃起來吧。

BunBun台北中山店

電話：02-2558-8883

營業時間： 週一至週日9:00-21:00

地址：台北市大同區南京西路18巷20號

圖／BunBun棒棒提供

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