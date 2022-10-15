快訊

又現新變種！美CDC：BQ.1、BQ.1.1感染率持續飆升 占新增確診11%

指揮中心成立滿1000天 本土+4萬3478、32境外 死亡+77為BA.5疫情次高

雨彈來襲！台北市大豪雨、宜蘭縣豪雨 6縣市大雨

「橘色惡魔」來台吃透透！ 超澎湃「橘高校在台特餐」大公開 珍奶、割包、鼎泰豐，麥當勞糖醋醬也上桌

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自中華文化總會FB
圖／擷取自中華文化總會FB

今年國慶活動最吸睛橋段就屬「日本京都橘高校吹奏部」受邀來台演出，團隊默契十足、整齊劃一的動作驚艷全場，讓各家媒體為他們冠上「橘色惡魔」的可愛美名！ 由於民眾熱列私訊詢問「橘色惡魔」的行程菜單，中華文化總會一口氣揭露完整菜單，不只正餐，從宵夜到點心也一併列入，光是珍珠奶茶就備有5種，簡直要讓嘉賓們來台吃透透、不胖不淮走！

圖／擷取自中華文化總會FB
圖／擷取自中華文化總會FB

中華文化總會公布，首先由台北圓山大飯店接待晚宴，菜單含台式炸雞、古早味排骨酥、清蒸石斑魚、海鮮炒米粉、燉雞湯及紅豆鬆糕；在國慶預演及演出當天，則由台北凱撒大飯店準備，菜色裡不僅有養生雞湯、糖醋排骨，還有來台必吃的鳳梨酥。

而點心部分有樂福蛋糕的古早味蛋糕、鴉片粉圓，而中華文化總會特別準備喝榮登全台TOP1的「圓山大飯店珍奶」，其他家有歇腳亭、50嵐、烏弄、春水堂等5家讓同學們嘗鮮。

圖／擷取自中華文化總會FB
圖／擷取自中華文化總會FB

另外，有同學想嚐嚐日本麥當勞沒有的「糖醋醬」，因此特別準備麥克雞塊餐，還有像是國外旅客指定要吃的「鼎泰豐小籠包」、有「台灣漢堡」之稱的台大公館藍家割包，也讓同學們稱讚非常好吃，以及受到同學們喜愛直誇「台灣香蕉」很香很甜。

中華文化總會最後分享，這次行程緊湊，難以一次備齊所有台灣好料，但橘高校同學們留下非常好印象，並特別許願以後要趁芒果產季還要再來台灣吃芒果冰

圖／擷取自中華文化總會FB
圖／擷取自中華文化總會FB

「橘高校在台特餐」大公開

❶接風晚宴：台北圓山大飯店台式炸雞、古早味排骨酥、清蒸石斑魚、海鮮炒米粉、燉雞湯、紅豆鬆糕。隔日早餐為日式早餐(白飯/海苔/味噌湯等)及港式點心。​

❷台北凱撒大飯店 Caesar Park Taipei：就近接待吹奏部同學參與國慶預演及演出的3晚，餐點包括糖醋排骨、鳳梨酥等台灣美食，飯店還特地準備濃郁香醇的養生雞湯，讓她們營養滿點、元氣滿滿，同學們也嘴甜高喊：「我們在台灣很開心」！

❸珍珠奶茶：圓山大飯店珍奶、Sharetea歇腳亭、50嵐、烏弄UNOCHA、春水堂 Chun Shui Tang。​

❹樂福蛋糕 Love Cake-萬華店：古早味蛋糕。​

❺台大公館藍家割包(半瘦半肥)、玉米排骨湯。同學們表示這個「台式漢堡」非常好吃(小編推測關西人喜歡吃鹹)。至於加不加香菜？我們非常掙扎，加了怕有同學不敢吃，沒加好像少一味，各位網友覺得要加香菜嗎？​

❻麥當勞：同學們表示很想嚐嚐日本沒有的糖醋醬，文總只好麥克雞塊餐用力給它點下去。​

❼鼎泰豐(台灣)小籠包，附贈總統府環保提袋，同學們開心說要帶回去每天裝便當。​

❽鴉片粉圓：我們怕同學一天一珍奶，吃怕粉圓了，改點豆花。​

❾飯糰：聽說在正餐的餐廳，每天的白飯都有吃完，真是好孩子們！為了替運動消耗量超大的同學們補充足夠的營養和活力，準備了台灣好吃的飯糰。​

【特別農產】台灣香蕉：同學們好喜歡，直誇台灣的香蕉很香很甜。

圖／擷取自中華文化總會FB
圖／擷取自中華文化總會FB

圖／擷取自中華文化總會FB
圖／擷取自中華文化總會FB

延伸閱讀：

3小時就賣光！「好丘Good Cho's」貝果再進化 變身厚將小怪獸攻陷老饕胃

週末限時搶拍！ 苗栗楓樹里「蒜香藤」粉紫花瀑浪漫美炸 季節限定盛開中

珍奶 芒果冰 古早味 圓山大飯店 蛋糕

相關新聞

10月下半「速食+手搖飲」優惠整理！ 一元開吃、買一送一還不夠，「這家」買一送十有夠威

迎接歡樂週末就讓我們來場速食搭手搖飲料暢快痛吃！ 跟著udn小編數一數10月下半月優惠整理，人氣手搖「龜記、珍煮丹、麻古茶坊」買一送一優惠，再搭上麥當勞麥克雞塊、肯德基蛋撻都只要一元就開吃，頂呱呱超值

「橘色惡魔」來台吃透透！ 超澎湃「橘高校在台特餐」大公開 珍奶、割包、鼎泰豐，麥當勞糖醋醬也上桌

今年國慶活動最吸睛橋段就屬「日本京都橘高校吹奏部」受邀來台演出，團隊默契十足、整齊劃一的動作驚艷全場，讓各家媒體為他們冠上「橘色惡魔」的可愛美名！ 由於民眾熱列私訊詢問「橘色惡魔」的行程菜單，中華文化總會一口氣揭露完整菜單，不只正餐，從宵夜到點心也一併列入，光是珍珠奶茶就備有5種，簡直要讓嘉賓們來台吃透透、不胖不淮走！

3小時就賣光！「好丘Good Cho's」貝果再進化 變身厚將小怪獸攻陷老饕胃

選用台灣在地食材做成貝果的「好丘Good Cho's」推出新系列產品，把貝果夾入蜜漬橙片、奶酒乳酪、紅豆餡、栗子泥等等法式餡料，變身成甜點系的「厚將小怪獸」，在四四南村、新光南西店、On The Road 在路上 東門店三家門市限定販售，每天不到3小時就賣光，從貝果搖身一變為法式甜點的新組合，老饕們怎麼可以不試試看！

派對食物吃什麼好？網友一致推「這品項」：方便買又超受歡迎！

民眾對疫情逐漸無感，朋友聚會開始變多，派對要吃什麼永遠是千年難題！PTT網友以「適合外帶去參加home party的食物」發文詢問：朋友聚會每人各帶一道菜，有沒有推薦適合帶去派對的食物？

新北最新網美打卡餐酒館！板橋凱撒「Lotus蓮花餐廳」限時買1送1

籌備多時、未開幕已創造高討論度的板橋凱撒Lotus蓮花泰式餐廳終於登場。餐廳風格優雅清新，搭配綠色植栽、手工編藤及輕工業...

開鍋免費換再抽餐券！ 「這一鍋 X 繼光香香雞」涮涮麻辣炸雞聯名上市 全聯也買得到

愛麻嗜辣者快看過來！ 這一鍋皇室秘藏鍋物聯手繼光香香雞推出「涮涮麻辣炸雞」，10/14全聯獨家上市，且即日起只要至全台這一鍋皇室秘藏鍋物用餐，完成指定任務，免費換繼光香香雞乙盤，還能再抽鍋物餐券！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。