「橘色惡魔」來台吃透透！ 超澎湃「橘高校在台特餐」大公開 珍奶、割包、鼎泰豐，麥當勞糖醋醬也上桌

今年國慶活動最吸睛橋段就屬「日本京都橘高校吹奏部」受邀來台演出，團隊默契十足、整齊劃一的動作驚艷全場，讓各家媒體為他們冠上「橘色惡魔」的可愛美名！ 由於民眾熱列私訊詢問「橘色惡魔」的行程菜單，中華文化總會一口氣揭露完整菜單，不只正餐，從宵夜到點心也一併列入，光是珍珠奶茶就備有5種，簡直要讓嘉賓們來台吃透透、不胖不淮走！

圖／擷取自中華文化總會FB

中華文化總會公布，首先由台北圓山大飯店接待晚宴，菜單含台式炸雞、古早味排骨酥、清蒸石斑魚、海鮮炒米粉、燉雞湯及紅豆鬆糕；在國慶預演及演出當天，則由台北凱撒大飯店準備，菜色裡不僅有養生雞湯、糖醋排骨，還有來台必吃的鳳梨酥。

而點心部分有樂福蛋糕的古早味蛋糕、鴉片粉圓，而中華文化總會特別準備喝榮登全台TOP1的「圓山大飯店珍奶」，其他家有歇腳亭、50嵐、烏弄、春水堂等5家讓同學們嘗鮮。

圖／擷取自中華文化總會FB

另外，有同學想嚐嚐日本麥當勞沒有的「糖醋醬」，因此特別準備麥克雞塊餐，還有像是國外旅客指定要吃的「鼎泰豐小籠包」、有「台灣漢堡」之稱的台大公館藍家割包，也讓同學們稱讚非常好吃，以及受到同學們喜愛直誇「台灣香蕉」很香很甜。

中華文化總會最後分享，這次行程緊湊，難以一次備齊所有台灣好料，但橘高校同學們留下非常好印象，並特別許願以後要趁芒果產季還要再來台灣吃芒果冰。

圖／擷取自中華文化總會FB

「橘高校在台特餐」大公開 ❶接風晚宴：台北圓山大飯店台式炸雞、古早味排骨酥、清蒸石斑魚、海鮮炒米粉、燉雞湯、紅豆鬆糕。隔日早餐為日式早餐(白飯/海苔/味噌湯等)及港式點心。​ ❷台北凱撒大飯店 Caesar Park Taipei：就近接待吹奏部同學參與國慶預演及演出的3晚，餐點包括糖醋排骨、鳳梨酥等台灣美食，飯店還特地準備濃郁香醇的養生雞湯，讓她們營養滿點、元氣滿滿，同學們也嘴甜高喊：「我們在台灣很開心」！ ❸珍珠奶茶：圓山大飯店珍奶、Sharetea歇腳亭、50嵐、烏弄UNOCHA、春水堂 Chun Shui Tang。​ ❹樂福蛋糕 Love Cake-萬華店：古早味蛋糕。​ ❺台大公館藍家割包(半瘦半肥)、玉米排骨湯。同學們表示這個「台式漢堡」非常好吃(小編推測關西人喜歡吃鹹)。至於加不加香菜？我們非常掙扎，加了怕有同學不敢吃，沒加好像少一味，各位網友覺得要加香菜嗎？​ ❻麥當勞：同學們表示很想嚐嚐日本沒有的糖醋醬，文總只好麥克雞塊餐用力給它點下去。​ ❼鼎泰豐(台灣)小籠包，附贈總統府環保提袋，同學們開心說要帶回去每天裝便當。​ ❽鴉片粉圓：我們怕同學一天一珍奶，吃怕粉圓了，改點豆花。​ ❾飯糰：聽說在正餐的餐廳，每天的白飯都有吃完，真是好孩子們！為了替運動消耗量超大的同學們補充足夠的營養和活力，準備了台灣好吃的飯糰。​ 【特別農產】台灣香蕉：同學們好喜歡，直誇台灣的香蕉很香很甜。

圖／擷取自中華文化總會FB

圖／擷取自中華文化總會FB

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