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週末限時搶拍！ 苗栗楓樹里「蒜香藤」粉紫花瀑浪漫美炸 季節限定盛開中

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@_a.raw_、IG@tsotso_1206、IG@laiyuping9520授權
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免門票花海景點快收下！在苗栗鄉間小路旁的粉紫色浪漫秘境，滿滿的蒜香藤現正綻放中，紫色花海延綿約2百公尺，浪漫美不勝收，把握花期週末追花去。

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位於苗栗通霄鎮楓樹里2鄰農路的蒜香藤，為私人土地種植，地主佛心免費開放民眾賞花，但綻放快速且花期頗短，每年秋季一整排紫色花瀑盛開十分壯觀，聞起來真的有淡淡的蒜香，粉紫浪漫花海每每吸引IG網美朝聖打卡。

圖／IG@laiyuping9520授權
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圖／IG@tsotso_1206授權
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遊客若要到蒜香藤花廊秘境，可以下國道3號通霄交流道轉縣道128線往銅鑼鄉方向，第一處路口苗36線往馬家庄方向，過了廻鄉驛站，1公里多到3岔路，路牌指示右轉往楓樹里2鄰方向，地主貼心提醒，農路狹小不易會車，建議車輛盡量停放於線道再步行進入賞花。

圖／IG@laiyuping9520授權
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tsotso_1206
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通霄楓樹里蒜香藤花廊

地址：苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰27號

導航：「全順畜牧場」右邊道路往前約100公尺即抵達，步行進入

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