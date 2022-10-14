週末限時搶拍！ 苗栗楓樹里「蒜香藤」粉紫花瀑浪漫美炸 季節限定盛開中

免門票花海景點快收下！在苗栗鄉間小路旁的粉紫色浪漫秘境，滿滿的蒜香藤現正綻放中，紫色花海延綿約2百公尺，浪漫美不勝收，把握花期週末追花去。

圖／IG@_a.raw_授權

位於苗栗通霄鎮楓樹里2鄰農路的蒜香藤，為私人土地種植，地主佛心免費開放民眾賞花，但綻放快速且花期頗短，每年秋季一整排紫色花瀑盛開十分壯觀，聞起來真的有淡淡的蒜香，粉紫浪漫花海每每吸引IG網美朝聖打卡。

圖／IG@laiyuping9520授權

圖／IG@tsotso_1206授權

遊客若要到蒜香藤花廊秘境，可以下國道3號通霄交流道轉縣道128線往銅鑼鄉方向，第一處路口苗36線往馬家庄方向，過了廻鄉驛站，1公里多到3岔路，路牌指示右轉往楓樹里2鄰方向，地主貼心提醒，農路狹小不易會車，建議車輛盡量停放於線道再步行進入賞花。

圖／IG@laiyuping9520授權

tsotso_1206

通霄楓樹里蒜香藤花廊

地址：苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰27號

導航：「全順畜牧場」右邊道路往前約100公尺即抵達，步行進入

延伸閱讀：

．桃園神社「緣結び風鈴回廊」開放參拜！重現日本風鈴祭、週末小市集

．產地直送超鮮甜！ 宜蘭生食丼飯「花食間」 10多種浮誇豪華「海鮮珠寶盒」只有6席手刀訂位去