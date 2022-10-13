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產地直送超鮮甜！ 宜蘭生食丼飯「花食間」 10多種浮誇豪華「海鮮珠寶盒」只有6席手刀訂位去

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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玩宜蘭又多了一處日料生食踩點囉！ 位在頭城鎮青雲路上新開的「花食間」，提供了生魚片丼飯海鮮料理，多種食材來自大溪漁港的船家現貨補撈，能吃得到第一手的鮮食美味，加上老闆的料理手藝，值得愛日料的老饕們專程到訪一試！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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首推超浮誇「豪華花海丼」，像珠寶盒般的華麗擺盤，一口氣能吃到10多種海鮮，部落客宜蘭ㄚ欣到訪當天吃到的有日本兵庫生蠔、日本生食級干貝、日本海膽、鮭魚卵、大溪的胭脂蝦、角蝦、花枝，以及煙仔虎、旗魚、鮭魚、拉倫、真鯛等，每一種品項都超鮮甜，滿足了味覺與視覺的雙重享受。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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花食間除了結合大溪漁港自家漁船捕撈的海鮮，更採用宜蘭雪山米、在地小農蔬菜，來製作熟丼「招牌蝦蝦飯」，使用大溪漁港深海胭脂蝦，以奶油蒜香拌飯好香好好吃，溫泉蛋則是選用可生食葉黃素蛋。而招牌刺身「香香醃蝦」，使用現撈的葡萄蝦，主廚媽媽手工一隻隻去頭去沙筋，讓客人不用剝殼就能吃到蝦肉，也成了懶人美食推薦必點之一。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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店家現撈刺身、烤物、炸海鮮會依照當天的食材做調整，老闆也不定期會推出隱藏版菜單，目前仍處於試營運期間10/15~10/16，將於10/28正式營運，只營業周五、六、日三天、店內座位也只有六席，想嘗鮮的朋友們記得先私訊訂位哦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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「花食間」生魚片 丼飯 海鮮料理

時間：10/28起每周五、六、日 11：00-18：00 (最後預約時間)

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路三段275號

餐點：生魚丼飯、熟丼、刺身、烤物、炸物、湯品、飲品、啤酒、梅酒

※12歲以上每人低消一份主餐或280元以上烤物，12歲以下低消任一餐點(不含飲品)，用餐限一小時

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086147209953

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌
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海鮮 丼飯 生魚片 鮭魚 霜淇淋

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