黑到發亮！馬來西亞IKEA再推「極黑熱狗堡、焦糖霜淇淋」，從頭黑到尾滋味難以想像，先搶台灣萬聖限定「幽靈餅乾」

食物居然能黑到發亮！太不可思議了，馬來西亞IKEA居然推出極黑「竹炭系列」熱狗堡及霜淇淋，小編是第一次看到這麼黑的新品，真是神祕又奇怪，看起來讓人沒什麼食慾，但卻會基於好奇心而買上一份。 限定回

2022-10-11 17:10