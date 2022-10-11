黑到發亮！馬來西亞IKEA再推「極黑熱狗堡、焦糖霜淇淋」，從頭黑到尾滋味難以想像，先搶台灣萬聖限定「幽靈餅乾」
食物居然能黑到發亮！太不可思議了，馬來西亞IKEA居然推出極黑「竹炭系列」熱狗堡及霜淇淋，小編是第一次看到這麼黑的新品，真是神祕又奇怪，看起來讓人沒什麼食慾，但卻會基於好奇心而買上一份。
限定回歸！其實在去年馬來西亞IKEA就推出過「竹炭系列」新品，而本次的黑嚕嚕單品有「竹炭熱狗堡」及「竹炭焦糖霜淇淋」2款，限定販售至11月底。「竹炭熱狗堡」搭配碎雞肉辣椒醬，因為奇特的顏色讓人很難想像是什麼滋味；而「竹炭焦糖霜淇淋」應該可以稍稍理解為黑色的焦糖霜淇淋，不過實際口感還是需要在馬來西亞的朋友幫忙嘗嘗看囉！
雖然在台灣IKEA吃不到極黑系列，但可以吃到更有滋味的「肉桂蘋果霜淇淋」，像是霜淇淋版的蘋果派，蘋果味較濃厚，怕肉桂味的朋友也可以嘗試看看。此外，台灣IKEA也推出萬聖應景「幽靈餅乾」，基底是香濃巧克力餅乾，搭上可愛眼睛與嘴巴，逗趣又好吃，也有網友分享「幽靈餅乾超好吃，希望可以出盒裝」，好吃到敲碗盒裝啦！
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