3小時就賣光！「好丘Good Cho's」貝果再進化 變身厚將小怪獸攻陷老饕胃
選用台灣在地食材做成貝果的「好丘Good Cho's」推出新系列產品，把貝果夾入蜜漬橙片、奶酒乳酪、紅豆餡、栗子泥等等法式餡料，變身成甜點系的「厚將小怪獸」，在四四南村、新光南西店、On The Road 在路上 東門店三家門市限定販售，每天不到3小時就賣光，從貝果搖身一變為法式甜點的新組合，老饕們怎麼可以不試試看！
這次推出了柑橘將 (堅果柑橘)、玫瑰將 (奶酒玫瑰)、煎茶將 (紅豆煎茶)及栗子將 (巧克栗子)等「厚將小怪獸」；柑橘將裡的有蜜漬橙片，還有檸檬磅蛋糕搭配橙橘果醬與鹹甜蜂蜜乳酪醬，再以脆口的杏仁瓦片點綴；玫瑰將則是以玫瑰與奶酒製成的奶凍作為軸心，與杏仁海綿蛋糕聯手，在草莓貝果裡發揮不同層次的玫瑰香；而煎茶將改走日式風，把滿滿煎茶香氣巴斯克蛋糕當底，加上還有顆粒的紅豆餡及入口即化的奶油，讓人嘗到剛剛好的柔和甘甜滋味；栗子將再以巧克力甘納許與滿滿栗子泥和杏仁海綿蛋糕組合，還有香甜栗子疊出豐富口感，每一種都從單純的貝果變身為法式甜點，長出眼睛就進化成「厚將小怪獸」，要進攻老饕的味蕾、把衝擊的新吃法帶給大家啦！
目前「厚將小怪獸」只在四四南村、新光南西店的美食街，還有「好丘Good Cho's」新開幕的「On The Road 在路上」等三個門市販售，而且數量有限，最快不到3個小時就賣光光，想要一嘗「厚將小怪獸」們的美味，手腳要快唷！
好丘Good Cho's「厚將小怪獸」販售點：
信義店：台北市信義區松勤街54號(四四南村)
新光南西店：台北市中山區南京西路15號B1(新光三越南西店、三館美食街)
「On The Road 在路上」東門店：台北市大安區金華街161號(位於榕錦時光園區)
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