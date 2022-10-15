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10月下半「速食+手搖飲」優惠整理！ 一元開吃、買一送一還不夠，「這家」買一送十有夠威

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各家業者提供
圖／各家業者提供

迎接歡樂週末就讓我們來場速食搭手搖飲料暢快痛吃！ 跟著udn小編數一數10月下半月優惠整理，人氣手搖「龜記、珍煮丹、麻古茶坊買一送一優惠，再搭上麥當勞麥克雞塊、肯德基蛋撻都只要一元就開吃，頂呱呱超值買一送一，而拿坡里最強為各位送上了買一送十，炸雞控、漢堡控、手搖控們快收下優惠好康名單吧！

手搖飲料

珍煮丹

即日起至10/25，珍煮丹祭出「秘製芋芋系列」優惠，在外送平台Uber Eats訂購大杯「芋圓冬瓜拿鐵、芋珍雙Q奶茶」，即可享有買一送一。

包括「芋珍雙Q奶茶」等品項，UberEats限時享「買1送1」。圖／珍煮丹提供
包括「芋珍雙Q奶茶」等品項，UberEats限時享「買1送1」。圖／珍煮丹提供

麻古茶坊

麻古茶坊與Uber Eats外送推出獨家優惠，不需輸入優惠碼就可享優惠，「高山金萱茶」買一送一。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

龜記

龜記與Uber Eats外送平台合作，特別推出古早味「阿源楊桃紅」買一送一優惠。

圖／龜記提供
圖／龜記提供

怡客咖啡

即日起至10/25，怡客咖啡與Uber Eats外送平台合作，推出「沙漠湖鹽焦糖拿鐵」買一送一，冰飲熱飲皆可享用。

圖／怡客咖啡提供
圖／怡客咖啡提供

速食餐飲

麥當勞

10/18當天，麥當勞於蝦皮購物「10.18月中狂購節」推超殺優惠，只要1元享用麥當勞四塊麥克雞塊。

麥克雞塊示意圖。圖／ingimage
麥克雞塊示意圖。圖／ingimage

另，麥當勞「熱血專案」開跑，即日起至10/31止，全台北中南120所校園巡迴，活動期間只要到指定校園捐血250c.c，就可以直接獲得大麥克貴賓券一張，招待你免費吃大麥克。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

頂呱呱

即日起至10/19，每日14:00至20:00止，只要在全台頂呱呱門市及外送平台點購「地瓜薯條」即可享有買一送一優惠。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

拿坡里

即日起10/31止，拿坡里只要買「1公斤腿排桶」就加碼送「10隻原味胡椒雞翅」，買一送十的優惠只要349元就可開吃！

圖／拿坡里
圖／拿坡里

肯德基

肯德基推出預訂快取服務，只要選購任一款桶餐加一元，就送一塊經典「咔啦脆雞」、或一份四塊上校雞塊(二擇一)，點購XL套餐再加一元，就享有多一顆原味蛋撻的專屬優惠。

圖／肯德基提供。
圖／肯德基提供。

摩斯漢堡

即日起至10/31推出「摩力萬聖節」活動，只要穿黑色或橘色的衣服或裝飾，或唸出指定魔法密語「Trick or treat不給升級就搗蛋」，點購小份黃金夯地瓜可以免費升級成大份。

圖／摩斯提供
圖／摩斯提供

21世紀

10月壽星生日餐原價660元，優惠價480元，套餐內容有21香草烤雞(附2醬)1份、香脆炸雞(微辣)2份、紫玉地瓜球1份、蜂蜜綠茶(M)2份，當月不限次數到21世紀就可以購買生日壽星餐。

圖／21世紀提供
圖／21世紀提供

漢堡王

即日起至10/31「荒野小怪獸起司牛脆雞堡」上市，以火烤牛肉排和外酥內嫩脆雞打造雙肉滋味，加20元就能升級超值套餐。

圖／漢堡王官網
圖／漢堡王官網

bb.q CHICKEN

即日起推出「炸雞就醬夾」組，讓喜愛韓式炸雞的朋友能擁有個人專屬炸雞夾。並且只要拍下夾炸雞照片至bb.q CHICKEN Taiwan FB官方社群，還有機會抽「一年份bb.q炸雞免費吃」！

圖／bb.q CHICKEN Taiwan粉專
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