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桃園人開吃！「紅葉蛋糕」首度插旗桃園，大推必吃「鮮奶油橘子蛋糕、黑森林蛋糕」，先衝搶吃超過50年的經典不敗滋味
桃園人久等了！全台第一家鮮奶油蛋糕店「紅葉蛋糕」跨足雙北，本次全新插旗桃園，於即日起至10/19開始試營運，甜點控搶先品嘗，沒吃過「紅葉蛋糕」更要先衝嘗鮮。
擁有超過50年歷史的知名老牌蛋糕店「紅葉蛋糕」首次插旗桃園，主打以牛奶提煉的輕盈新鮮「鮮奶油蛋糕」，絕對是甜點控及年長朋友的蛋糕回憶，雖然外型樸實無華，但原始純真的滋味更是讓人印象深刻，上層裝飾的糖漬櫻桃更是經典代表。此次進駐桃園大興並於即日起至10/19試營運，桃園鄉親快手刀選購啦！
⬤ 「紅葉蛋糕」必吃推薦
店家主打「鮮奶油蛋糕」有草莓、巧克力、橘子等多種口味，小編最推「橘子口味」，淡淡的柑橘清香，搭配店家經典濃郁鮮奶油，一口接一口，是大人小孩都愛吃的滋味。此外，「黑森林蛋糕」也是紅葉必吃招牌，不膩口鮮奶油與鬆軟蛋糕的組合，這就是會讓人懷念的味道啊！
紅葉蛋糕－桃園大興旗艦店
地址：桃園市桃園區大興西路二段140號營業時間：9:00-21:00
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