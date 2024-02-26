籃球專題／中華男籃兩役慘敗 四大議題須重新檢視

2025亞洲盃資格賽首輪第一階段賽事在日前落幕，中華男籃隊從組訓階段到與紐西蘭隊和菲律賓隊的兩場比賽，可說是帶給球迷不少的驚喜以及更多的感慨，尤其是隊長劉錚的一篇社群發文引發了廣泛的討論，讓各界不得重新檢視包括國家隊組訓賽、球員參賽權益、專責教練團以及歸化球員等問題。

中華男籃去年杭州亞運拿下第4名佳績，一度為台灣籃壇注入一劑強心針，沒想到藥效維持不到半年，本屆亞洲盃資格賽從組訓階段開始就爭議事件不斷，包括球隊老大哥劉錚在賽前一周點出球隊訓練僅6、7人到場以及保險問題多年來未改善，加上歸化球員阿提諾未能續約，引發軒然大波，不僅中華籃球協會、體育署成為眾矢之的，多次透過聲明回應外界與球員質疑，但仍是無法平息眾怒。

在爭議風波中儘管中華隊成員在首場與紐西蘭的主場比賽中，仍是帶給球迷三節半的美夢，但比賽最後5分10秒0：16的攻勢，到25日與菲律賓之戰以53分差距吞下慘敗，無疑是將中華男籃再一次打回原形，甚至可以說是打入低谷，在下一階段賽事將在11月舉行的情況下，中華男籃甚至該說是台灣籃球能否及時做出改變，也將遭到各界放大檢視。

亞洲盃資格賽中華男籃隊球員林信寬（左起）、游艾喆及高錦瑋。記者侯永全／攝影

其實從組訓階段開始，中華隊就出現了「遺珠之憾」的爭議，總教練桑茂森在面對媒體提問高國豪為何未入選24人名單時，以想加入國家隊必須長年耕耘作為回應，已經為入選國家隊名單設下了「有意願大於有能力」的本末倒置門檻。

以日本國家男籃為例，在每個賽期前2年國家隊就會提出40人大名單，經過長時間的組訓過程以及球員意願再慢慢篩選出最後參賽名單，以整合出一支能符合國家隊風格與需求的隊伍；反觀國內卻是採取先徵詢意願再開名單的模式，將有意願球員「拼湊」成一支隊伍，這同時也出凸顯出中華男籃在外籍教練帕克約滿後，無專責教練考察球員、固定國家隊主軸與風格的問題。

此外，中華隊成員在這次賽事受訪過程中，多次提及集訓時間過短，以及部分職業隊成員在集訓期間仍獲准告假返回母隊比賽，導致團隊並無太多磨合時間的爭議，其實也與國家隊缺乏主體性以及國內聯賽風格不統一有關。

以東亞幾個主要聯賽包括南韓KBL、日本B League為例，大多都與國內雙職籃聯盟一樣，僅在賽事進行間的前一至二周配合停賽，賽前集訓時間也並不算長，但透過長時間的集訓計畫或是「強化合宿」，以及國內聯賽都已經有一套統一的風格與系統，讓球員在轉入國家隊進行集訓時並無太多系統轉換或銜接問題。

此外，在國內籃球目前已經走向產業化的情況下，主事者的權責以及球員的權益問題也將是必須重新檢視的部分。球評古硯偉認為，在國家隊組賽訓都還是由籃協主導的情況下，籃協更該扮演的是球團、球員、工會與體育署溝通的橋梁，而非是上對下的模式，尤其是在球員權益包含這次引發最多討論的保險部分，更應該坐下來與球團和球員好好溝通與協議。

這次亞洲盃資格賽前兩場比賽，無疑是對台灣籃壇的當頭棒喝，但同時也是重新檢視與出發的最好機會，古硯偉說：「現在我們就是要回到2019年前的日本，必須先確立國家隊的主軸、風格，訂好目標後再來談結果，而且目標不該是我們怎麼縮小與菲律賓間50分或是與日本間40分的差距，而是兩年後我們應該要做到什麼。」