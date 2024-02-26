籃球專題／歸化球員卡關 國籍法是關鍵

歸化球員已是亞洲籃壇趨勢，中華男籃隊2013年迎接「新台灣人」戴維斯歸化，同年馬尼拉亞錦賽助隊8強賽力退中國大陸隊、暌違14年重返4強，2021年阿提諾成第2位男籃歸化球員，但去年阿提諾和中華籃球協會約滿後續約卡關，新的歸化成員又因《國籍法》，成中華隊硬傷。

上周2025年亞洲盃資格賽首戰面對紐西蘭，中華隊最高成員是200公分的林正，當時籃板以20：44狂輸；第二戰面對菲律賓，中華隊被去年歸化菲律賓的布朗利攻下26分、13籃板，最終53：106慘敗，且籃板又是29：57落後，再次凸顯禁區無長人困境。

根據國際籃球總會（FIBA）規定，各國家隊僅可登錄1個歸化球員，選手如果超過16歲已經代表過其他國家參加國比賽，則必須「轉籍」，程序更繁瑣。除FIBA限制，我國《國籍法》嚴格，要連續5年、每年合法拘留183天以上，且要具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識，才能符合歸化資格。

相較日本隊已有超過兩位數歸化球員，中華隊僅有的2位歸化球員戴維斯和阿提諾都是以「殊勳」方式，中華籃協現階段只能先向各取團探詢，希望有符合的球員，再以個案方式去通過。

中華籃協副祕書長賈凡說：「夢想家隊的吉爾貝克、攻城獅隊的狄帝都符合需求，也很年輕，夢想家也說布依德和大V（吉爾貝克）都有意願，但目前檯面上沒有滿5年的球員。希望利用這次機會，大家一起動起來，積極協助，利用特案通過。」

2013年亞錦賽教頭許晉哲，和戴維斯長期合作，他提到戴維斯來台時間久，且喜歡台灣，「重點是他不是為了賺錢，是喜歡台灣，想在這邊生活。」許晉哲強調，歸化不只是亞洲趨勢，連歐洲都在進行，但台灣現行狀況，薪資和法規都是問題。