籃球專題／國家隊教練專職化 義大利顧問試水溫

2022年底，來台6年的外籍教練帕克約滿後，誰要接下中華男籃隊兵符成討論話題，最終由國體大教練桑茂森出線。從去年杭州亞運到今年亞洲盃都是由「桑總」領軍，但兼職教練不僅要蠟燭兩頭燒，還有派系問題，亞洲盃資格賽更慘輸菲律賓隊53分，如今有超過30年執教經驗的義大利籍教練圖奇已經加入中華男籃教練團，是否會是「解方」，有待時間給答案。

亞洲盃前身是2年一度的亞錦賽，中華隊2013年馬尼拉亞錦賽在許晉哲領軍下扳倒中國大陸隊，暌違14年重返4強，但兩年後在長沙亞錦賽寫下史上最差的第13名，17年改制亞洲盃後中華隊排名12。

22年雅加達亞洲盃由外籍教頭帕克領軍，中華隊在附加賽慘遭約旦隊「絕殺」，錯過重返8強機會，最終排名第10，不過18年雅加達亞運在沒有外援下打進4強，成近年「高光」時刻。

超過70歲的帕克前年約滿後，中華隊再由國內教練出任國家隊總教練，但「兼職」問題無解，現中華籃球協會正式聘用53歲的圖奇。亞洲盃資格賽第一階段後，籃協將召開檢討會議，針對缺失和教練團兼職的工作量綜合評估，再擬訂下階段的訓練計畫，圖奇是否會成11月第二階段的中華隊主帥仍未知。

不只男籃，中華女籃隊同樣有教練團問題。2015年女籃首度由外籍教練歐提斯執教，被球員暱稱「肯德基爺爺」的美國教練華格納從2016年掌兵符，代表作是2017年台北世大運率隊留下銅牌。19年底東京奧運女籃亞洲預選賽失利後，華格納離開台灣，2021年亞洲盃，中華隊在錢薇娟率領下排名第6，2023年亞洲盃在國泰人壽隊鄭慧芸執教下吞下全敗戰績慘遭「降級」，史上首次。

國內女籃環境遠比男籃封閉，4支隊伍數不及男籃3聯盟、15隊，派系問題尤其嚴重，中華隊常被球迷稱呼是「國泰隊」。中華籃協副祕書長賈凡表示已有物色外教人選，但今年女籃沒有國際賽，何時能再迎接外教，沒有確切答案。