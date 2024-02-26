快訊

16家中招！致癌蘇丹紅辣椒粉竄全台 最新下游業者名單出爐

前科累累！台男假釋出獄在泰遭轟頭槍殺 桃檢證實他「6條通」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球專題／國家隊教練專職化 義大利顧問試水溫

聯合報／ 記者曾思儒／專題即時報導
現任中華男籃總教練桑茂森（前左）。中央社
現任中華男籃總教練桑茂森（前左）。中央社

2022年底，來台6年的外籍教練帕克約滿後，誰要接下中華男籃隊兵符成討論話題，最終由國體大教練桑茂森出線。從去年杭州亞運到今年亞洲盃都是由「桑總」領軍，但兼職教練不僅要蠟燭兩頭燒，還有派系問題，亞洲盃資格賽更慘輸菲律賓隊53分，如今有超過30年執教經驗的義大利籍教練圖奇已經加入中華男籃教練團，是否會是「解方」，有待時間給答案。

亞洲盃前身是2年一度的亞錦賽，中華隊2013年馬尼拉亞錦賽在許晉哲領軍下扳倒中國大陸隊，暌違14年重返4強，但兩年後在長沙亞錦賽寫下史上最差的第13名，17年改制亞洲盃後中華隊排名12。

22年雅加達亞洲盃由外籍教頭帕克領軍，中華隊在附加賽慘遭約旦隊「絕殺」，錯過重返8強機會，最終排名第10，不過18年雅加達亞運在沒有外援下打進4強，成近年「高光」時刻。

超過70歲的帕克前年約滿後，中華隊再由國內教練出任國家隊總教練，但「兼職」問題無解，現中華籃球協會正式聘用53歲的圖奇。亞洲盃資格賽第一階段後，籃協將召開檢討會議，針對缺失和教練團兼職的工作量綜合評估，再擬訂下階段的訓練計畫，圖奇是否會成11月第二階段的中華隊主帥仍未知。

不只男籃，中華女籃隊同樣有教練團問題。2015年女籃首度由外籍教練歐提斯執教，被球員暱稱「肯德基爺爺」的美國教練華格納從2016年掌兵符，代表作是2017年台北世大運率隊留下銅牌。19年底東京奧運女籃亞洲預選賽失利後，華格納離開台灣，2021年亞洲盃，中華隊在錢薇娟率領下排名第6，2023年亞洲盃在國泰人壽隊鄭慧芸執教下吞下全敗戰績慘遭「降級」，史上首次。

國內女籃環境遠比男籃封閉，4支隊伍數不及男籃3聯盟、15隊，派系問題尤其嚴重，中華隊常被球迷稱呼是「國泰隊」。中華籃協副祕書長賈凡表示已有物色外教人選，但今年女籃沒有國際賽，何時能再迎接外教，沒有確切答案。

籃球

延伸閱讀

亞銀：與世界脫鉤言過其實 中國仍是全球經濟要角

亞洲盃籃賽／慘輸菲律賓53分 中華隊吞連敗還傷林正

亞洲盃籃賽／禁區失守 中華隊半場落後菲律賓25分

桌球世團賽／法國直拍天才連退老莊、小林 中華隊摘銅平隊史

相關新聞

籃球專題／中華男籃兩役慘敗 四大議題須重新檢視

2025亞洲盃資格賽首輪第一階段賽事在日前落幕，中華男籃隊從組訓階段到與紐西蘭隊和菲律賓隊的兩場比賽，可說是帶給球迷不少...

PLG／國王啦啦隊廷廷曬火辣蜜桃臀像沒穿內褲 網：要報警了

PLG職籃新北國王啦啦隊「Queens」成員廷廷，擁有甜美臉蛋和E罩杯火辣身材，是球場上的吸睛焦點之一，她近日更在社群媒體分享2張「蜜桃臀」辣照，讓許多網友大飽眼福。 廷廷因家裡開牛肉麵店，被粉

UBA／太狂！游艾喆助攻、抄截雙寫4連霸

一級女籃4強出爐後，112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級8強賽明天開始在台北體育館4樓點戰火，含全勝晉級的政治大...

UBA／男子組8強27日開打 政大拚晉級虎科大扮黑馬

112學年度UBA大專籃球聯賽男一級8強賽2月27日至3月5日在台北體育館登場，衛冕軍政治大學預賽15戰全勝，展現挑戰4...

PLG／領航猿結合「聲林之王」 再現TYP情人經典演場會

桃園璞園領航猿本周重返桃園巨蛋主場，2月28日、3月2日和3日將舉辦「TYP情人之一起去旅行」主題周，3月3日賽後再現經...

T1聯盟／打造最「香」主題周 獵鷹女神本周全集合

因應即將到來的3月8日婦女節，台南台鋼獵鷹隊本周回到主場舉辦「ONE LOVER」主題，球團以「女力」作為賽事主題，邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。