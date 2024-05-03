中職／獅隊復古月張志強來開球 勉後輩：全力投每一球

統一獅隊今天在台南棒球場推出場復古月主題活動，特別邀請前獅隊投手、「棒球農夫」張志強擔任開球嘉賓，回想過去曾罹患投球失憶症，「感謝球團願意給我機會。」

張志強退役後在基層棒球隊執教，賽前領隊蘇泰安特別頒贈「榮耀35感謝有你」獎座給張志強，肯定張志強在基層服務，培育許多年輕新秀，給予正確的心態與觀念，林佳緯、鄭澔就曾是張志強子弟兵。

張志強擔任開球嘉賓，而子弟兵林佳緯擔任捕手，張志強也特別勉勵兩人，獅隊是充滿人情味的球隊，對於每個選手都很用心在照護，希望他們能夠多多請教教練和學長，相信大家都會不吝嗇幫助，期待未來他們也能以獅隊為榮。

張志強今天先與知名球評「曾公」曾文誠進行「老獅話家常TALK SHOW」活動，聊到過去職棒生涯，由於曾罹患投球失憶症，剛加盟獅隊前幾年，其實自己的狀態不是很好，但很感謝當初球團及教練團願意給我機會。