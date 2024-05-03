中職／獅隊復古月張志強來開球 勉後輩：全力投每一球
統一獅隊今天在台南棒球場推出場復古月主題活動，特別邀請前獅隊投手、「棒球農夫」張志強擔任開球嘉賓，回想過去曾罹患投球失憶症，「感謝球團願意給我機會。」
張志強退役後在基層棒球隊執教，賽前領隊蘇泰安特別頒贈「榮耀35感謝有你」獎座給張志強，肯定張志強在基層服務，培育許多年輕新秀，給予正確的心態與觀念，林佳緯、鄭澔就曾是張志強子弟兵。
張志強擔任開球嘉賓，而子弟兵林佳緯擔任捕手，張志強也特別勉勵兩人，獅隊是充滿人情味的球隊，對於每個選手都很用心在照護，希望他們能夠多多請教教練和學長，相信大家都會不吝嗇幫助，期待未來他們也能以獅隊為榮。
張志強今天先與知名球評「曾公」曾文誠進行「老獅話家常TALK SHOW」活動，聊到過去職棒生涯，由於曾罹患投球失憶症，剛加盟獅隊前幾年，其實自己的狀態不是很好，但很感謝當初球團及教練團願意給我機會。
直到來球隊的第五年之後，張志強很高興能夠站在職棒場上證明自己，這次獅隊主題以傳奇球星為主軸，張班長表示：「其實自己在獅隊的成績並沒有特別突出，但每次站在投手丘上，我都是用盡全力投出每一顆球，也希望把這份精神傳給後輩，用盡全力別讓自己留下遺憾。」
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