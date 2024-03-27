中職開季倒數／細數本季重大投打紀錄 3大球星邁向里程碑

台北大巨蛋話題不斷，為中職新球季炒熱氣氛，今年也將出現不少重大投打紀錄，統一獅隊42歲老將「嘟嘟」潘威倫邁入生涯最後一季，能否達到150勝里程碑，無疑是最大焦點， 樂天桃猿隊「小胖」林泓育可望成為史上第4位完成200轟、1000分打點的球員，最快上半季就能達陣。

潘威倫本季唯一目標就是要達成史無前例的150勝！ 聯合報系資料照

中職百勝投手難尋，過去34季只有潘威倫、勇壯、羅力、謝長亨，現役球員最接近是鄭凱文76勝、王溢正75勝，短期內都不可能完成；潘威倫目前148勝穩居史上第1，邁入生涯第22季、也是最後球季，最近一勝已是前年9月15日擊敗富邦悍將隊，生涯「最後一舞」邁向150勝之路確實是重大挑戰。

中信兄弟吳俊偉很有機會成為史上第5位達到百中繼的投手。 聯合報系資料照

中信兄弟隊吳俊偉2019年升上一軍，已經奪下3座中繼王，生涯累積84中繼，今年很有機會成為史上第5位達到百中繼的投手，加入陳禹勳、賴鴻誠、高建三、王鏡銘的行列。

中職從2009年起首次增至6隊，新球季對戰組合變多，戰況也更難預料；林泓育目前198轟、983分打點分居史上第4、第5，挑戰兩大紀錄倍受期待，畢竟過去只有林智勝、張泰山、林益全能夠完成200轟、1000分打點，就連「恰恰」彭政閔都未達標（192轟、1096分打點），今年對林泓育來說，將是意義重大的球季。

統一獅打者林益全可望成為中職史上第3位「2000安俱樂部」成員。 聯合報系資料照

林益全2009年展開生涯，新球季首次碰到6隊規模，目前累積1979支安打，可望成為中職史上第3位「2000安俱樂部」成員，再出現7支二壘打更是首位達到400支二壘打的球員。

張泰山生涯2134支安打穩居史上第1，彭政閔2044安居次，林益全是現役安打王，上半季達到2000安里程碑問題不大，生涯平均打擊率3成33排名第4（聯盟規定打數超過2000），前3人是胡金龍3成45、陳傑憲3成44、林立3成37，不難看出胡金龍、陳傑憲的生涯打擊王之爭也很激烈。

另外，42歲「大師兄」林智勝迎接生涯第21季，也有機會成為得分王，目前1060分排名史上第3，落後彭政閔（1090分）、張泰山（1075分），前提是出賽、上壘率都要有一定水準才行。