中職開季倒數／6隊迎新賽季 先發投手深度是最大考驗

中華職棒35年賽季將在30日開打，暌違15年再現6隊賽季，史無前例的單日三戰讓賽況更熱鬧精彩，經歷官辦熱身賽，各隊的強項及劣勢也一一浮現，馬上就要進入正式考驗。

中職賽開幕周2天後，6隊都要迎接5連戰考驗，接下來賽程安排多半是一周會有2隊5連戰，其他4隊則是2連戰後休兵1天再3連戰，綿密的賽程更考驗先發投手深度。

衛冕軍味全龍隊去年球季洋投表現亮眼，鋼龍、布里悍和伍鐸3人合計執行15場「投1休4」，撐起漫長賽季，總教練葉君璋就指出，一樣單周5戰，但新球季賽程安排較無喘息空間，會是一項挑戰。

龍隊本土先發投手出賽174局是5隊唯一未滿200局的隊伍，今年球季在賽程上更需要土投跳出來，徐若熙、王維中兩大王牌能否吃下夠多局數會是關鍵，徐若熙去年因開刀復健僅投15.1局，王維中轉型中繼49.2局，兩人在熱身賽先發成績都亮眼。

去年本土投手吃下最多局數的樂天桃猿隊，黃子鵬、曾仁和、陳克羿加上洋投，先發輪值沒有問題，第9局誰來關門是最大問題，10場官辦熱身賽在第9局之後共丟掉27分，是6隊最慘，總教練古久保健二只能先讓終結者將採輪替制。

富邦悍將則是在陳金鋒接掌兵符後，展現新氣象，延續去年團隊114盜的速度戰，官辦熱身賽也跑出六隊最多的盜壘成功，先發土投有陳仕朋、江國豪兩人「保底」，李東洺也是人選，等到江少慶滿血回歸，不僅減輕輪值壓力，也能提供進階戰力。

中信兄弟則是一口氣少了兩大戰力，鄭浩鈞進行手肘手術、吳哲源復健階段，上半季先發投手人力吃緊，平野惠一接任總教練後奉行防守野球，強調短打、跑壘、守備和戰術執行的重要性，希望在低比分的賽況下也能夠取得勝利。

統一獅也有傷兵問題，胡智爲手肘動刀加上江承諺離隊，本土先發人力雖還有古林睿煬、林詔恩、郭俊麟，林詔恩還未有投滿整季經驗，郭俊麟去年在悍將則是後援為主；野手深度在6隊中相對齊全，外野手蘇智傑雖要動刀清骨刺，但還有邱智呈可頂上，新秀林佳緯也能擔任第4號外野手。

首度進入一軍賽季的台鋼雄鷹兵強馬壯，陣中包含王柏融在內共17名一軍資歷球員，增添安心力量，創始鷹也不容小覷，曾子祐在熱身賽打出超過4成打擊率的高檔表現，加上洋砲魔鷹4成40打擊率、6分打點演出，被看好擺脫新創球隊戰績墊底命運，不過陳柏清、陳宇宏、伍祐城等先發投手，能否將去年二軍成績有效率的轉換到一軍會是關鍵。

2023年中職球隊本土先發投手貢獻局數