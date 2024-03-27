中職開季倒數／引退潮襲來 舊6隊時代選手駛近終點站

新6隊時代到來，舊6隊時代告別，今年球季落幕後，是否還有經歷過新舊6隊時代的選手繼續打拚，只剩林智勝、王勝偉是最後希望所繫，今年已宣布了4個告別的日子，4位超資深「大學長」從選手身分畢業，其中3人經歷過舊6隊時期。

中華職棒走到第35個年頭，形成一個世代的告別，官大元2011年跨入職棒，在去年季後引退，未參與舊6隊時期，也與新6隊時期擦身，他的引退儀式在4月4日台北大巨蛋賽後登場；5月26日高國慶引退賽在台南棒球場，接著9月預計先在大巨蛋舉辦周思齊的引退賽，日期尚未公布，9月28日大巨蛋、9月29日台南球場輪到潘威倫的告別。

中信兄弟隊官大元去年球季後宣布引退，他未參與舊6隊時期，也與新6隊時期擦身。 本報資料照片

官大元三級棒球未經科班洗禮，沒有華麗的出身，27歲才進入職棒殿堂，卻在中職闖蕩了13個年頭，生涯累積新人王、中繼王、東山再起獎等獎項，成為兄弟隊史使用18號球衣最久的選手，譜寫屬於自己的傳奇。官大元已在去年季後引退，4月4日將成史上第一位在大巨蛋舉辦引退儀式的職棒選手。

高國慶高齡45歲，去年無傷卻整季上不了一軍，讓他終於體認時不我予，決定卸下選手身分，儘管已經轉任教練，球團暖心安排讓他在5月26日恢復選手身分，以先發之姿上場，屆時年紀超過45歲7個月，確定超過曾智偵的45歲138天，締造史上最高齡野手出賽紀錄。

今年仍是選手身分的周思齊、潘威倫，都在球季開打前鬆口，今年就是最後一舞，兩人距離想要達成的紀錄差距都是M2，盼望在告別之前讓生涯再鑲上更華麗的註記。

周思齊距離史上僅8人完成的千安百轟百盗僅差2盗，而他也不諱言這是自己希望一定要達成的紀錄，希望可以打到讓黃衫16號夠格獲得退休榮耀的成就。周思齊引退賽將在9月大巨蛋登場，球團爭取將主場改到台北大巨蛋，以最盛大的場合告別百萬象迷，預計將是史上第一場在台北大巨蛋進行的職棒引退賽。

潘威倫早已是中職史上勝投王，多項投手紀錄保持人，聯盟史上最具代表性的18號王牌，目前累積148勝，統一獅球團期許他達成150勝里程碑後華麗轉身，為「嘟嘟」準備「引退combo」，9月28日在大巨蛋先發為引退賽、隔天於台南球場舉辦引退儀式。