棒球／吳念庭穿93號加盟全越 談中職選秀語帶保留

旅日好手吳念庭返台加盟甲組成棒「XPORTS全越運動棒球隊」，穿上93號球衣，延續過去「3」、「9」的幸運數字，但對於是否參加中職選秀，吳念庭說得保守，「時間還很久，也有其他可能。」

吳念庭去年季後離開效力8年的日職西武獅隊，決定返台發展，1月到「全越運動棒球隊」報到後，將在3月投入全國成棒甲組春季聯賽，而中職選秀會時間則是在7月，今天在全越運動舉辦的加盟記者會上，暢談心境。

對於參加中職選秀的想法，吳念庭表示，目前還沒跟中職球隊聊過，距離7月也還有時間，「先準備好自己，不管什麼方向，都準備好自己。」

加入全越棒球隊之後，吳念庭已經出賽2場，其中1場還敲出全壘打，他先笑說：「風的關係吧。」隨後解釋，因為訓練狀況不錯，「力量有釋放出來。」但距離比賽的感覺，他自認還有些差距，需要更多實戰去熟悉。

返台後會選擇先加入全越，吳念庭表示，最主要原因是全越運動是台灣唯一引進日本「初動負荷訓練器材」的球隊，過去旅日期間就使用這套器材訓練，休賽季時也與陳冠宇、王溢正、陳宇宏、陳正毅等職棒好手一起訓練。

吳念庭期待在春季聯賽中繳出好表現，幫助球隊贏下勝利，而過去日職穿過的39號球衣，全越運動已有高塩將樹使用，吳念平表示：「不好意思跟日本前輩要，就沿用3跟9，在國際賽也都是用這兩個號碼。」

全越運動總經理陳杰成透露，吳念庭一開始是自費參加初動負荷的訓練課程，後續才討論加盟事宜，球隊目前方針是培養年輕選手，也歡迎要挑戰中職選秀的球員加入，期待今年在新任總教練姜建銘的率領下，有吳念庭的加入，能夠在春季聯賽有好的成績。

崇越集團投資建置運動訓練機制及室內棒壘球練習場，打造良好的XPORTS棒球訓練基地，崇越集團董事長郭智輝表示，期待透過XPORTS完善的訓練環境及體制，為台灣培養更多優秀的選手，協助運動好手在國際賽事上取得亮眼成績。