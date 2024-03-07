棒球／吳念庭想在大巨蛋打球 12強有意再披戰袍

旅日好手吳念庭決定返台，第一步先加盟全越運動棒球隊，對於是否參加中職選秀不說死，但年底的世界12強棒球賽若有機會，他義不容辭，「能盡一份力都很好。」

日前在台北大巨蛋舉辦的讀賣巨人隊90週年紀念台灣試合，吳念庭也在第一場到場邊當觀眾，他表示：「進場的感覺，大螢幕沒有想像中的小，有大阪京瓷巨蛋的感覺，外野視覺看起來很寬闊，想要在這裡打看看。」

吳念庭若在7月投入中職選秀，中職下半季還有12場比賽安排在大巨蛋，只不過會被哪支球隊選中還是問號，好友、統一獅隊陳傑憲日前曾說希望兩人能夠同隊，吳念庭也笑說：「我也喜歡跟他同隊的感覺。」只不過獅隊選秀排名第四，要選到吳念庭的機會不大。

最有機會的是11月的12強棒球賽，預賽將在台灣舉行，台北大巨蛋確定是比賽場地之一，吳念庭表示：「如果有機會的話，會想要參加，不過時間還很久，國際賽能盡一份力都很好。」

過去在日職守備位置以一、三壘為主，加入全越後在春季聯賽可能挑戰游擊，吳念庭表示，各個守備位置都願意嘗試，只不過游擊已經很久沒守，需要一些時間適應，還需要跟球隊溝通一下。