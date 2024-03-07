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棒球／吳念庭返台手機也要適應 盼日球迷為自己加油

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
吳念庭（左）加盟XPORTS全越運動棒球隊，全越運動董事長張芬芬（右）為他披上球衣。圖／崇越集團提供
吳念庭（左）加盟XPORTS全越運動棒球隊，全越運動董事長張芬芬（右）為他披上球衣。圖／崇越集團提供

台灣好手吳念庭去年決定離開日職西武獅隊，返台加盟全越運動隊，回到久違的家鄉還有些不適應，他笑說：「手機App都要重新下載。」也期待藉由西武OB賽再與日本球迷好好道別一次。

結束旅日15個年頭，吳念庭決定離開西武時，在記者會上忍不住落淚，如今回想，他也坦言當初離開的艱難，「問題回答多了，就會想哭，人生有一半的時間在日本。」

現在回到台灣也一段時間，吳念庭表示，有開始慢慢習慣新的生活模式，也期待自己能有更好機會在新的舞台發揮，加入全越後打了2場比賽就曬黑，未來面對台灣的夏天他倒是不太擔心，「日本二軍打球也是很熱的。」

也因為決定退團，讓吳念庭意外多了「OB」身分，獲邀參加西武3月16日在西武巨蛋舉行的傳奇OB戰，吳念庭表示，一開始接獲球團詢問的時候還有點好奇，「我是現役的，可以打嗎？」

但西武球團也希望趁這個機會，讓吳念庭有個機會可以跟球迷好好道別，吳念庭表示：「當時退團很突然，也希望OB賽時可以跟球迷打個招呼。」未來吳念庭會加入哪支球隊還不確定，但希望日本球迷也能到台灣為自己加油，首先從「全越運動的吳念庭」開始。

吳念庭 西武獅

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