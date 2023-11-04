中職／5局滿壘可惜只拿1分 曾總談6支0林立「擊球品質還是有」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影
樂天桃猿總教練曾豪駒。記者余承翰／攝影

激鬥14局，樂天桃猿隊在總冠軍賽首戰以2：3不敵味全龍隊，輸了首戰、還大量消耗牛棚，猿隊總教練曾豪駒談比賽關鍵，比賽開局遭到徐若熙的投球壓制，機會出現的第5局未能多得分，成為此役最終落敗關鍵。

台灣大賽首場就上演精彩好戲，兩軍以2：2廝殺到延長賽，直到14局才分出高下，曾豪駒賽後大方稱讚兩隊選手，「首先我要為了兩隊球員的表現，雙方都表現得非常好。」

面對龍隊先發投手徐若熙，前4局都無法攻破，曾總指出，「老實講，今天若熙的投球，有辦法投到他想要的位置，內容不錯，我們在前面比較沒辦法有效攻擊。」儘管在第五局出現滿壘機會，但最終只拿到1分，「沒辦法多得分，這是這場比賽關鍵。」

對於明天打線是否會有更動，他表示回去會再思考一下，至於6打數0安打的林立，曾豪駒認為，「林立是我們球隊好的打擊者，都排在第一棒，數據上是不好，但擊球品質、內容還是有。」

兩隊今天各用8名投手，對於接下來戰局是否帶來影響難以預料，曾豪駒也說：「這時候沒辦法去講燒多少牛棚，即將到來明天的比賽，這兩天大家辛苦一點，會看誰的狀況比較好，當下去做調配。」

曾豪駒 牛棚 林立

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