中職／連2年卡關…范國宸完成10轟挑戰 對左投下苦功

富邦悍將隊隊長范國宸今天以一發逆轉2分砲，幫助球隊以6：2擊敗味全龍隊之外，也達成生涯第一次的單季10轟關卡，他說：「前兩年都卡在9轟，一直都想挑戰10轟，希望接下來能夠有更多轟。」

范國宸今天1局下就在2出局、三壘有人時，面對龍隊先發投手郭郁政敲出適時安打，為球隊先馳得點；6局下面對1：2落後，范國宸再從中繼的張景淯手中轟出左外野2分砲，為悍將再次取得領先。

「有順風啦。」賽後談及第1次面對張景淯就敲出全壘打，范國宸說：「沒有風的話還不一定。」當下設定因一壘有人，僅希望長打推上得點圈，沒料到直接出牆。

有趣的是，范國宸今年前6轟只有1轟打左投，最近4轟卻狂殺左投，范國宸表示，過去對左投本來就比較多長打，但去年突然下滑，因此不斷看影片、情蒐資料去找回對左投的感覺。

范國宸全場4打數2安打、3分打點，打擊率2成66，單季10轟寫下生涯新高，54分打點也是個人新紀錄，總教練丘昌榮表示：「有責任吧，當了隊長又從經典賽回來，責任、壓力都有，就看如何從中蛻變，他的價值不限於成績，帶領球隊是另類價值。」

范國宸則認為，參加季前的世界棒球經典賽，讓自己體驗到高張力的賽事，那樣的經驗也幫助到自己在今年球季的表現。