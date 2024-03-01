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MLB／傳大谷翔平老婆是女籃球員 高田真希發澄清文引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
高田真希。 美聯社
高田真希。 美聯社

大谷翔平昨天宣布結婚喜訊，震撼全球棒球迷。大谷翔平未透露女方身分，只說她是一位「普通的日本人」。昨天有日媒報導大谷老婆是日本女籃國手，這讓國家隊中鋒高田真希在個人社群媒體發文澄清，自己不是大谷妻子。

有日媒推測，去年退休的田中真美子疑似就是去年曾陪大谷到訓練營的女子。田中真美子現年27歲，長相甜美，退休後把IG都刪掉，她身高180公分70公斤，也符合日媒先前點出的「優生學」概念。

沒想到現年34歲的日本女籃中鋒高田真希也被日本網友牽扯進來，讓她必須發文澄清，「大谷選手的結婚對象是日本女性，我先聲明一下，不是我哦。」

這則貼文引發網友熱議，已將近2000萬次觀看，網友紛紛留言表示，「太可惜了」、「原來你不是大谷的老婆阿」、「籃球界地震，這很有趣」。

大谷翔平

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