MLB／為何大谷翔平結婚男生更崩潰？網：原以為是處男之光

大谷翔平昨天在個人社群媒體宣布與日本女性結婚，震驚全球，許多粉絲第一時間給予祝福，但也有很多「大谷太太」直言「失戀了」。不過除了女粉絲，也有許多男性球迷相當崩潰，就有網友點出關鍵因素。

有網友在PTT發文詢問「大谷結婚怎麼都是男生在崩潰？」原PO相當納悶消息曝光後，PTT清一色都是男生在崩潰，聲勢還具壓倒性，反觀女生的反應大多是「喔喔」、「這樣啊」、「恭喜啦」。他好奇，「為什麼這麼年輕多金的高富帥運動員結婚，反而是男生崩潰的多啊？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，不少男網友表示，「被大谷背叛了，以為他是只有棒球的處男」、「唯一可以酸處男的點也沒了 當然崩潰」、「原本以為是處男之光」、「處男最後的浮木沒了」。

不過也有人說，「他不結婚比較奇怪吧，到底崩潰啥」、「肥宅交不到 只能羨慕忌妒恨」、「沒事 我們單身幫還有李相赫（頂尖電競選手Faker）」。