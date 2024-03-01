日職／大谷新娘是誰？清宮幸太郎搞笑曝光女主角身分

大谷翔平昨天無預警公布婚訊，各界飄來雪花般的祝福，其中要以日本火腿隊清宮幸太郎最吸睛，轉貼大谷的婚訊聲明，放上自己在感謝祭的女裝造型，示意「清子」就是大谷妻子，更留言：「太晚和大家報告（我和大谷結婚了）」表達歉意。

一直給外界母胎單身形象的大谷，最終打破外界想像，一公布就直接是已婚消息，不只球迷震驚，許多與他熟識的選手、教練都不敢相信，目前擔任火腿二軍監督的稻葉篤紀，昨天得知消息時連問了三次「真的嗎？」

「剛剛聽大家都在講，這是真的嗎？真的？確定是真的嗎？」稻葉連忙表達恭喜，「他也已經29歲了呢！到了該結婚的年紀。」外界形容接下來大谷將是打者、投手、丈夫三刀流，稻葉說相信他可以都做得很好，「他要幾刀流都可以，因為他是翔平。」

稻葉表示，看過很多選手有了主導權後，就會開始聽不進其他人的話，但不論大谷多偉大、成績多好，一直都在吸收其他人的建言。稻葉也提到，「要當翔平的妻子可能會很辛苦，不過翔平滿自立自強的，擁有家庭之後會更有責任感，我想他可以做得很好，我也很期待。」

滿滿的祝賀訊息中，以清宮幸太郎最突出，火腿在去年球季結束後舉辦感謝祭，清宮穿上啦啦隊服裝亮相熱舞，自稱「清子」，昨天將「清子」P上大谷的婚訊聲明，自己接下大谷妻子的身分，向球迷表達歉意：「太晚和大家報吿了」，逗樂球迷，但清宮也沒忘了正事，在一旁寫下「祝賀結婚」。