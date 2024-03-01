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MLB／大谷翔平首談婚訊 水原一平罕見翻到「斷片」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(左)與翻譯水原一平。 美聯社
大谷翔平(左)與翻譯水原一平。 美聯社

大谷翔平昨天在美國時間深夜閃電曝光婚訊，並表示將在今天受訪回應此事，可以預期今天春訓基地的聚焦場面，當記者、鏡頭排排環繞，卻出現有趣畫面，翻譯水原一平罕見「斷片」，讓日本球迷笑答：「一平是太緊張了吧！」

大谷曝光人夫身分後首度受訪，媒體所丟出的第一個問題仍與他的備戰有關，今天先被問到目前的準備進度、先前提到希望能在春訓打到50打席，而在大谷以日文回應，水原一邊點頭接收，卻在他回覆完畢要翻譯時，只見水原突然一愣、說不出話來，再轉向大谷詢問「一開始是說什麼？」

在場媒體爆出笑聲，連大谷都忍不住笑了，大谷重複自己的回答，「我說，我已經打了差不多20個打席。」水原聽到這裡也瞬間補完回憶，「OK！」回到專業的翻譯模式。

罕見場面讓日本球迷也覺得有趣，紛紛留言：「一平是不是比大谷還緊張啊！」「因為這是大谷桑的大場面啊！會有不同程度的緊張吧！」

影片https://x.com/fullcountmlbc2/status/1763331026301194296?s=20

大谷翔平

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