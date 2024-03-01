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MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

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MLB／「請務必照顧好翔平」大谷恩師栗山英樹獻祝福

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

大谷翔平昨天自行宣布結婚，他的恩師栗山英樹第一時間透過火腿球團祝福「大谷夫婦」，並直言，「我認為太太可能會有點辛苦，但請務必照顧好翔平！」

栗山英樹是大谷效力日職火腿隊時期的總教練，去年大谷在他親自招募下加入國家隊，最終攜手奪下經典賽冠軍，成為一段佳話。栗山卸下國家隊總教練職務後，回歸火腿擔任首席棒球總管（CBO）。

大谷結婚的消息震撼全日本，他今天受訪時說兩人3、4年前就認識，去年訂婚。火腿隊王牌投手伊藤大海昨天受訪時則透露，經典賽期間大谷完全沒說過婚事，「我以為他只對棒球有興趣，嚇了一跳。」

栗山英樹也透過球團線上祝福，「衷心祝福你！自從翔平加入火腿以來，我一直抱持創造讓他毫無保留打球的環境。現在結婚了，我想你能更專心於比賽中，讓自己更上一層樓。」栗山還說，「我認為太太可能會有點辛苦，但請務必照顧好翔平！恭喜你們！」

大谷翔平

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