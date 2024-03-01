MLB／大谷閃電宣布婚訊因想專注球季 極秘戀愛靠不出門

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平面對媒體談自己的婚訊。美聯社
大谷翔平面對媒體談自己的婚訊。美聯社

大谷翔平昨天爆出世紀婚訊，震驚全世界，今天出面受訪首度談到新婚妻子，他說雙方認識已經超過3年，老婆近期才來到美國。外界好奇這段戀情如何保密到家，大谷透露由於去年動了手術，幾乎都在家裡度過，沒有出門，日本媒體對此形容是「極秘戀愛」。

大谷昨天透過個人IG宣布婚訊，與一名日本女性步入婚姻，接下來將展開2人1狗的生活，消息一出，不僅球迷震驚，即便是相處過的選手都感到神奇，而大谷也在聲明中表示將在今天受訪，接下來希望媒體不要在未經許可下打擾雙方家長。

大谷表示，實際在去年已經訂婚，但不會透露實際結婚是哪一天，對方是一位普通女性。選在此時宣布，他解釋，球季開打後就希望專注於棒球，比起球季中被問個不停，開季是更好的時機，原本是希望更早一點，但因為有些文件要處理，所以拖了一點時間。

至於結婚的動機，大谷回應：「沒什麼特別的原因，就只是和她在一起很開心，開始可以想像兩人一直都在一起的畫面。」

大谷也提到，對於小孩當然有期待，「如果有就太好了。」至於先報到的狗兒子「Decoy」，大谷笑答並非小倆口共同討論的決定，而是單純自己想養，當時剛好碰上動刀，他覺得是個時機，「打電話跟她講時，她還嚇到了。」

大谷透露，與妻子認識大概是在3、4年前，在某段時間內頻繁見過幾次，他說那是他印象中的兩人第一次碰面。近一步被追問身為超級球星，都是如何約會，大谷說由於去年動刀都沒回日本，都是在美國家中隨意度過，沒有出門，他笑答：「因為出去的話，大家滿吵的。」

今年球季外歷經生涯的兩大巨變，轉戰道奇以及成為人夫，棒球生涯和私人生活都進入全新篇章，大谷也表示，太太並未影響自己在自由市場上的決定，「無論我去哪裡，她都支持我，重點是我自己的想法。」

MLB 大谷翔平 棒球 道奇

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