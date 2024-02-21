MLB／選擇光芒隊原因？張育成：感覺超級舒服

「國防部長」張育成重返光芒隊，昨天球團宣布以小聯盟合約簽下張育成，附帶大聯盟春訓邀約，張育成收到來自10個球隊的類似合約，但最終選擇光芒，他說：「在這裡我感覺超級舒服。」

張育成在2022年曾效力光芒隊，出賽36場，留下打擊率2成60、3轟的成績，也展現出足以鎮守游擊防區的守備功力，昨天宣布延攬張育成，雙方再續前緣。

張育成到光芒隊春訓基地夏洛特體育公園報到時十分興奮，他表示，自己收到來自10支球隊的邀約，同樣都是小聯盟約附帶春訓邀請，但他很喜歡在光芒隊的經驗。

「我覺得光芒隊的大家都讓我感覺很自在。」張育成在接受大聯盟官網訪問時表示：「不僅是教練、隊友，而是所有人，跟其他隊比起來，在這裡感覺超級舒服。」

根據張育成的美國經紀公司ACES表示，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）向球隊親自推薦張育成，雙方談約順利，最終張育成以月薪3.6萬元美金簽下小聯盟合約，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元，也附帶比去年多兩倍的激勵獎金。