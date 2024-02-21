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MLB／光芒大聯盟約簽游擊手羅沙里歐 張育成競爭難度提升

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
光芒隊又補進游擊手羅沙里歐，簽下的是大聯盟合約，張育成競爭大聯盟的難度上升。 美聯社
光芒隊又補進游擊手羅沙里歐，簽下的是大聯盟合約，張育成競爭大聯盟的難度上升。 美聯社

台灣旅美好手張育成昨天確定回鍋光芒隊，陣中主力游擊位置剛好出現空缺，然而不久光芒隊又補進游擊手羅沙里歐（Amed Rosario），簽下的是大聯盟合約，張育成競爭大聯盟的難度上升。

根據大聯盟官網報導，光芒隊宣布與羅沙里歐簽下一年150萬美元合約，附帶50萬美元激勵獎金，並為了在40人名單中移出位置給他，將復健中的右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）放進60人傷兵名單。

羅沙里歐在大聯盟生涯7個球季累積60轟，打擊率2成72，去年球季在道奇隊出賽48場，敲出3轟、18分打點，打擊率2成56，內、外野都曾守過，但在游擊經驗最豐富，累積出賽752場。

光芒隊因主戰游擊手法蘭柯（Wander Franco）深陷桃色醜聞，加上沃爾斯（Taylor Walls）仍在髖部手術後的復健，游擊防區出現變數。

目前游擊預計交由卡巴耶羅（Jose Caballero）扛起先發，簽下羅沙里歐增加一名有經驗的候選人，且能分攤洛伊（Brandon Lowe）的二壘工作。

光芒隊一、三壘還有狄亞茲（Yandy Diaz）、巴瑞德斯（Isaac Paredes），在內野幾乎滿編，還要為新秀卡米內羅（Junior Caminero）、米德（Curtis Mead）尋找上場機會，張育成開季要進入大聯盟名單難度很高。

光芒 大聯盟 張育成

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