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MLB／推薦張育成到光芒 教頭解釋：對他有好印象

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
凱許對於張育成2022年效力時留下好印象，直言他是可靠的游擊手。 美聯社
凱許對於張育成2022年效力時留下好印象，直言他是可靠的游擊手。 美聯社

光芒隊與張育成簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，背後總教練凱許（Kevin Cash）出了一份力，凱許對於張育成2022年效力時留下好印象，「他是可靠游擊手。」

張育成昨天確定重返光芒，所屬經紀公司ACES表示，光芒隊總教練凱許向球隊親自推薦張育成，讓ACES與光芒隊協議過程蠻順利，最終簽下月薪3.6萬元美金小聯盟約，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元。

凱許在接受「坦帕灣時報」訪問時也談到張育成，「他做得很好，跟我們在一起時留下很好的印象。他的防守能力沒問題，內野4個位置都能守，又是個可靠的游擊手。」

至於張育成過去較欠缺的攻擊火力，凱許也說：「他在這塊很努力，攻擊上也有些進步，所以我們讓他回來試試看，他是球團需要的人選，也是內野適合的人。」

光芒 大聯盟 張育成

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