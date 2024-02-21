聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／推薦張育成到光芒 教頭解釋：對他有好印象
光芒隊與張育成簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，背後總教練凱許（Kevin Cash）出了一份力，凱許對於張育成2022年效力時留下好印象，「他是可靠游擊手。」
張育成昨天確定重返光芒，所屬經紀公司ACES表示，光芒隊總教練凱許向球隊親自推薦張育成，讓ACES與光芒隊協議過程蠻順利，最終簽下月薪3.6萬元美金小聯盟約，若升上大聯盟年薪將達到100萬美元。
凱許在接受「坦帕灣時報」訪問時也談到張育成，「他做得很好，跟我們在一起時留下很好的印象。他的防守能力沒問題，內野4個位置都能守，又是個可靠的游擊手。」
至於張育成過去較欠缺的攻擊火力，凱許也說：「他在這塊很努力，攻擊上也有些進步，所以我們讓他回來試試看，他是球團需要的人選，也是內野適合的人。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言