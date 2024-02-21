MLB／簽張育成後馬上補羅沙里歐 光芒總管說明原因

張育成昨天與光芒隊達成協議，簽下附帶春訓的小聯盟約，但光芒馬上又以1年150萬美元大聯盟合約，簽下張育成過去在守護者隊的競爭者羅沙里歐（Amed Rosario），以補強內野深度，光芒總教練凱許（Kevin Cash）和總管尼德（Erik Neander）都發表看法。

光芒明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）因桃色風波短時間無法出賽，光芒為了增強內野深度，先用小聯盟約網羅張育成，再用大聯盟約簽下羅沙里歐。不過據當地媒體報導，卡巴耶羅（Jose Caballero）預計將成為先發游擊手，去年臨時頂替游擊防區的巴薩貝（Osleivis Basabe）也有機會。

羅沙里歐和張育成都是工具人，張育成防守進階數據更出色，但羅沙里歐打擊成績更好，且還能守外野。光芒總管尼德也解釋簽下羅沙里歐的原因，「我們引進一位有出色態度，且能應付左投的球員。我們在春訓會出現一些競爭，他能在內野和外野幫助我們，提供不同的陣容組合。」

羅沙里歐去年面對左投，打擊率0.282，整體攻擊指數（OPS）0.768，高於聯盟平均。他面對右投，打擊率0.252，OPS0.636，表現有段落差。

光芒總教練凱許則提到張育成，「他做得很好，跟我們在一起時留下很好的印象，防守能力沒問題，內野4個位置都能守，又是個可靠的游擊手。」凱許也看好張育成的打擊潛力，並稱讚他在休息室和場上都是好人。