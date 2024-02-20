快訊

深坑東南科大附近倉庫大火！惡臭濃煙飄散「瀰漫新店、永和」引發民眾驚恐

東部海域芮氏規模5.4地震 彰化縣最大震度2級

火勢凶猛照亮夜空！嘉義市垃圾堆置場驚傳火警 大批警消搶救中

中職／恐無緣張育成 悍將祝福他上大聯盟、會保持聯繫

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成重返光芒，悍將給予祝福。 美聯社
張育成重返光芒，悍將給予祝福。 美聯社

張育成與美國職棒光芒隊締約，以一紙小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約延續旅美生涯，握有今年中職選秀狀元籤的富邦悍將隊，暫時只能當無緣人。悍將球團送上祝福，希望他能站上大聯盟展現身手，也會與他保持密切聯繫。

張育成去年結束與紅襪隊的合約後，在市場上等待新東家，也曾透露有意返台打球，等待中職球隊接洽，而悍將在鎖定狀元籤後就與他碰面，了解他的想法，領隊林華韋曾透露張育成留台機率滿高，歡迎他來稻江春訓基地看看環境，等時間近一點時也會再和他碰面，聊更具體的方向。

今天光芒證實與張育成完成合約，他已向佛州春訓基地報到，爭取前進大聯盟，若一切發展順利，也意味今年投入選秀的機率不高，悍將的狀元籤勢必要另覓其他人選。

悍將球團表示，對於張育成選手獲光芒隊小聯盟合約，富邦球團給予恭喜及祝福，期望他有機會站上大聯盟舞台展現身手，也將持續與張育成保持密切聯繫 。

針對季中選秀會的部分，悍將回應，會進一步針對各種情況的可能性進行分析，待參與名單確定後再詳細評估。

儘管可能少了張育成，今年仍將有旅日雙星投入選秀，吳念庭、張奕都被視為即戰力好手，悍將仍可望季中獲得戰力升級。

中職選秀 大聯盟 張育成

延伸閱讀

MLB／教頭親自推薦 張育成返光芒若升大聯盟年薪100萬美元

棒球／下一步仍未定 張育成赴美訓練備戰新球季

中職／張育成高貴不貴 富邦悍將必須出手的4大理由

中職／當年「喬」來當悍將 江少慶看張育成重點在舞台

相關新聞

中職／恐無緣張育成 悍將祝福他上大聯盟、會保持聯繫

張育成與美國職棒光芒隊締約，以一紙小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約延續旅美生涯，握有今年中職選秀狀元籤的富邦悍將隊，暫時只能...

中職／啦啦隊奶昔曝曾被陌生男子性騷擾 嚇到無法及時反應

富邦悍將啦啦隊人氣成員奶昔近日上樂天女孩琳妲的節目，暢談加入啦啦隊以來的點點滴滴，她也回憶起去年12月在一場活動中被陌生人性騷擾的事情。 現年25歲的奶昔畢業後先成為Fubon Angels練習

棒球／525轟名將清原和博之子想挑戰日職 自曝曾討厭父親名字

清原正吾是525轟名將清原和博的大兒子，他目前就讀慶應義塾大學，在大四賽季將扛下離隊學長留下的空缺，成為當家第四棒，他在《日刊體育》受訪時透露曾討厭父親名字，但現在父親成為他打球動力。 清原和博

中職／獅隊「呈傳」連線都雙安 郭俊麟先發3局失1分

統一獅隊赴日本高知移地訓練，今天在首場春訓熱身賽面對獨立聯盟高知鬥犬隊，先發投手郭俊麟投3局失1分、最快球速146公里，...

圍棋／海峰棋院接棒台灣棋院 共創台灣新局

增進台灣圍棋發展與進步的共同理念，海峰棋院將承接台灣棋院的全部業務，期許發揮團結力量大的精神，帶給棋士更優良、完善的職業...

中職／何恆佑高知交流賽1安1保送 盼提升穩定性爭一壘

中職統一獅隊今天與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，先發一壘手何恆佑單場1安、選到1次保送；何恆佑是獅隊重點培養一壘新生代好手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。