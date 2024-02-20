中職／恐無緣張育成 悍將祝福他上大聯盟、會保持聯繫

張育成與美國職棒光芒隊締約，以一紙小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約延續旅美生涯，握有今年中職選秀狀元籤的富邦悍將隊，暫時只能當無緣人。悍將球團送上祝福，希望他能站上大聯盟展現身手，也會與他保持密切聯繫。

張育成去年結束與紅襪隊的合約後，在市場上等待新東家，也曾透露有意返台打球，等待中職球隊接洽，而悍將在鎖定狀元籤後就與他碰面，了解他的想法，領隊林華韋曾透露張育成留台機率滿高，歡迎他來稻江春訓基地看看環境，等時間近一點時也會再和他碰面，聊更具體的方向。

今天光芒證實與張育成完成合約，他已向佛州春訓基地報到，爭取前進大聯盟，若一切發展順利，也意味今年投入選秀的機率不高，悍將的狀元籤勢必要另覓其他人選。

悍將球團表示，對於張育成選手獲光芒隊小聯盟合約，富邦球團給予恭喜及祝福，期望他有機會站上大聯盟舞台展現身手，也將持續與張育成保持密切聯繫 。

針對季中選秀會的部分，悍將回應，會進一步針對各種情況的可能性進行分析，待參與名單確定後再詳細評估。

儘管可能少了張育成，今年仍將有旅日雙星投入選秀，吳念庭、張奕都被視為即戰力好手，悍將仍可望季中獲得戰力升級。