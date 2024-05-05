型農女力林琇棉 用芭樂開啟綠色新世界

聯合新聞網／ 高雄畫刊
林琇棉。 (攝影/Carter)
林琇棉。 (攝影/Carter)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

　　晨曦縈繞，露水沾濕了林琇棉的雨衣。正當眾人還在酣睡中，她已展開芭樂園的農事工作。清晨果園氤氳著微光，與正午的熾熱截然不同。這微弱的曙光映照在芭樂的透明套袋上，讓林琇棉能夠細膩地審視每顆果實，分辨它們是否可以採收。淡淡晨光中，芭樂散發出冰冰涼涼觸感，使人不禁感受到一絲絲自然的清新。

晨光下採果，才可準確判斷果實的成熟度，避免因為強烈的陽光導致錯覺而採收。 (攝影/Carter)
晨光下採果，才可準確判斷果實的成熟度，避免因為強烈的陽光導致錯覺而採收。 (攝影/Carter)
林琇棉覺得自家芭樂不僅碩大好吃，還多了「爸爸的味道」。 (攝影/Carter)
林琇棉覺得自家芭樂不僅碩大好吃，還多了「爸爸的味道」。 (攝影/Carter)

　　高雄艷陽高照，尤其時序進入立夏後，一旦太陽升起，大地便被烈日灼身。因此，農民得在清晨完成大部分工作，不僅是避免汗流浹背，更確保農務得以順利進行。林琇棉強調，唯有在晨光下採果，才可準確判斷果實的成熟度，避免因為強烈的陽光導致錯覺而採收。

　　果園的工作緊湊而有序，從灌溉、施肥到最後採果，每樣農務都要預設安排，例如施肥需在土壤濕潤時，肥料才能充分滲透至土壤中。因此，施肥的工作往往會在灌溉完成後才進行。

父女一起務農工作，在當地芭樂界傳為佳話。 (攝影/Carter)
父女一起務農工作，在當地芭樂界傳為佳話。 (攝影/Carter)

　　從事電子業的林琇棉，面對近年公司訂單減少、休假增加後，經父親的建議利用休假空檔斜槓當起果農。回想童年很少踏入果園，父親偶爾喚她去果園撿拾爛果，當時並不瞭解為何要來這裡，只感覺髒亂與炎熱。然而，隨著年齡增長，對生活有了不同的體悟後，才逐漸瞭解父親的辛勞與耕耘。

　　以前她總以為這只是一個果園，沒想到裡面蘊含如此多的心血。也因為瞭解，她開始思考，從果實採收到販售，是否能走出另一條路？

林琇棉不光專注於種植，也參加型農課程、學習品牌經營等，對果園投入了許多心血。 (攝影/Carter)
林琇棉不光專注於種植，也參加型農課程、學習品牌經營等，對果園投入了許多心血。 (攝影/Carter)

　　在學姐推薦下，林琇棉參加型農培訓課程，學習行銷策略、成本分析等實用技能，這些知識讓她的視野變開闊，為自家芭樂園帶來了轉變，打造自有品牌《芭樂4千金》，並改良包裝提升質感。

而關於品牌取名《芭樂4千金》，背後蘊藏著一段故事。在過去，重男輕女觀念盛行，家裡生了4個女孩，父母親雖面臨了不小壓力，但仍對自己疼愛有加。這個名字不只要謝謝他們含辛茹苦的養育之恩，也蘊含了對家庭的情感聯繫，希望藉此品牌讓事業有好的開始。

　　在林琇棉的努力下，《芭樂4千金》逐漸受到外界的關注。她說，務農固然辛苦，尤其是身為已婚之人，很難在公司、果園和家庭之間取得平衡。但慶幸的是，丈夫並不反對她投身農業，甚至願意在閒暇時一同幫忙，這份支持與理解，使得林琇棉更有信心面對挑戰。

　　林琇棉說：「這片芭樂園不僅是家族的傳統，更像是使命。爸爸有5個兄弟，包括爸爸在內有3位在務農，我也願意傾盡心力，希望它持續結實纍纍，世代相傳。」

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.05】

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