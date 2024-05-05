陽光照耀那瑪夏 心曠神怡一日旅

聯合新聞網／ 高雄畫刊
那瑪夏水蜜桃有五月桃之稱，以皮薄多汁香甜爽口、入口即化的果感著稱。(攝影/Carter)
那瑪夏水蜜桃有五月桃之稱，以皮薄多汁香甜爽口、入口即化的果感著稱。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

　　布農族人以吟唱迎接每天晨間工作，在田間一邊忙著農事，隨著大地聲音即興創作。送春迎夏時節，生機勃勃萬物復甦，布農原鄉那瑪夏傳遞大自然天籟，螢火蟲湧現飛舞、水蜜桃接續青梅登場，來山上踏青開啟五感，懷抱大自然的禮讚。

來那瑪夏除了享用清炒龍鬚菜，還能走進菜田體驗採龍鬚菜，為行程增添趣味。(攝影/Carter)
來那瑪夏除了享用清炒龍鬚菜，還能走進菜田體驗採龍鬚菜，為行程增添趣味。(攝影/Carter)

龍鬚菜採收體驗

　　那瑪夏盛產龍鬚菜，除了享受青炒龍鬚菜的鮮甜，到那瑪夏還能走進菜田，體驗一日農夫採龍鬚菜，為行程增添趣味。

龍鬚菜吃的是嫩芽，看到一心二葉可剪下採收。(攝影/Carter)
龍鬚菜吃的是嫩芽，看到一心二葉可剪下採收。(攝影/Carter)

　　那瑪夏採自然農法，龍鬚菜一年四季皆可採收，也開放遊客預約體驗。菜園主人李經國說，採收技巧是掌握一心二葉的訣竅，由於龍鬚菜主要食用嫩芽，且因富含維生素及礦物質，只要汆燙後沾沙拉醬，或橄欖油清炒，不過度烹調即可，能保留高的營養價值。

嗡嗡大峽谷垂直峭壁景觀，極為壯闊美麗。(攝影/Carter)
嗡嗡大峽谷垂直峭壁景觀，極為壯闊美麗。(攝影/Carter)

嗡嗡大峽谷自由吶喊

　　繼續沿著台29線一路蜿蜒前行，崇山峻嶺綿延，楠梓仙溪緩緩流經，山高水長真實又生動地展現在眼前，雖是立夏時節，卻不感到燠熱難當，清爽的山風輕拂而來，令人倍覺神清氣爽。

嗡嗡大峽谷呼喚台步道旁有布農族人雕像，訴說著一步一腳的故事。(攝影/Carter)
嗡嗡大峽谷呼喚台步道旁有布農族人雕像，訴說著一步一腳的故事。(攝影/Carter)
嗡嗡大峽谷呼喚台觀景台，是遊客擺拍鐵達尼號KUSO照的好地點。(攝影/Carter)
嗡嗡大峽谷呼喚台觀景台，是遊客擺拍鐵達尼號KUSO照的好地點。(攝影/Carter)

　　經過嗡嗡橋後，先是來到那瑪夏秘境之一的嗡嗡大峽谷，「嗡嗡」在布農族語為峽谷之意，由舊山路改建成的呼喚台步道拾級而上約10分鐘，就能直擊大峽谷的壯麗風景，峽谷四周山壁陡直，放眼望去是巨石及深潭、瀑布等峽谷地形，大自然鬼斧神工震懾人心。呼聲是布農族勇士狩獵豐收的慶祝方式，展現豐收與力量，形成獨有的生活藝術文化。在呼喚台步道觀景台高聲吶喊，遠離塵囂透過自我對話，尋求精神解放之所在，起到用聲音釋放壓力的效果。

那瑪夏水蜜桃皮薄多汁又香甜爽口。(攝影/Carter)
那瑪夏水蜜桃皮薄多汁又香甜爽口。(攝影/Carter)

初夏五月桃甜美最對時

　　趁著水蜜桃採收時節，走訪部落市集採購一番，那瑪夏水蜜桃又稱五月桃，引用楠梓仙溪及其支流那次蘭溪的水源灌溉，是全臺灣最早熟又香甜的水蜜桃。由於種植海拔高度多在800至1000公尺，造就出那瑪夏熱帶水蜜桃品種得天獨厚的果感。「那瑪夏水蜜桃雖果實較小，但皮薄多汁又香甜爽口，入口即化」，那瑪夏水蜜桃產銷班第8班班長翁博學說。

那瑪夏水蜜桃產銷班第8班班長翁博學表示，五月水蜜桃採收最對時，盛情邀請大家來部落市集採購，品嘗一顆顆粉嫩香甜的熱帶品種水蜜桃。(攝影/Carter)
那瑪夏水蜜桃產銷班第8班班長翁博學表示，五月水蜜桃採收最對時，盛情邀請大家來部落市集採購，品嘗一顆顆粉嫩香甜的熱帶品種水蜜桃。(攝影/Carter)
趁著水蜜桃採收時節，走訪部落市集採購一番。(攝影/Carter)
趁著水蜜桃採收時節，走訪部落市集採購一番。(攝影/Carter)

　　不妨遠離都市拋下繁忙的生活步調，來到深山裡的那瑪夏，給自己一趟身心出走的輕旅行吧！

• 龍鬚菜園（菜園主人李經國）

電話：0979-552-176

時間：採預約制

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.05】

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