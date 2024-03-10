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心甜甜的！用繽紛甜點迎接春天

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「WOWの店」法式緞帶可頌。(攝影/Carter)
「WOWの店」法式緞帶可頌。(攝影/Carter)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/LA ONE Bakery

　　春天腳步近了，令人陶醉的療癒系甜點紛紛出籠，以粉嫩輕盈的色澤、浪漫誘惑的甜蜜滋味，擄獲甜點控的心。就和我們一同品味高雄人氣甜點吧，用舌尖感受春天獨有的夢幻美好。

李侑昌的世界只有黑、灰、白，但做出來的甜點卻色彩繽紛。(攝影/Carter)
李侑昌的世界只有黑、灰、白，但做出來的甜點卻色彩繽紛。(攝影/Carter)

WOWの店 法式緞帶可頌

　　座落岡山，以法式甜點聞名的「WOWの店」。主廚李侑昌曾攻讀法國藍帶學院高雄分校，深愛繽紛色彩的他，儘管天生弱視，卻未扼殺他對甜點的熱情。他以獨特的「背色彩學」方式為甜點調色，雖然無法正常辨色，卻因此培養出敏銳的味蕾。他製作的甜點，強調食材天然、口感層次豐富，外觀精緻獨到，深受顧客推崇。

「WOWの店」空間到處都可看到各式各樣的貓頭鷹點綴其中。(攝影/Carter)
「WOWの店」空間到處都可看到各式各樣的貓頭鷹點綴其中。(攝影/Carter)

　　從小配戴厚重眼鏡的李侑昌，被冠上「貓頭鷹小博士」綽號。因此，咖啡館以貓頭鷹為主題，除選用大地色為基調，還有各式各樣的貓頭鷹擺飾點綴其中，讓人目不暇給。而庭院區的盎然綠意更為整體空間增色不少，帶來一份悠閒與寧靜。

取名「錦上添花」的法式甜點，外觀精緻得讓人捨不得吃下肚。(攝影/Carter)
取名「錦上添花」的法式甜點，外觀精緻得讓人捨不得吃下肚。(攝影/Carter)
「法式草莓千層」因應草莓季節而生，內置新鮮的草莓果實。(攝影/Carter)
「法式草莓千層」因應草莓季節而生，內置新鮮的草莓果實。(攝影/Carter)

　　隨著春天到來，置身在閒適空間裡，細細品味李侑昌獨特的色彩饗宴，店內也推出3款特色甜點。「有機玫瑰可頌」使用大馬士革玫瑰花和屏東有機玫瑰花瓣，營造出豐富口感和浪漫香氛；「錦上添花」是款多層次口感的法式小甜點，利用歐洲玫瑰花提煉成的玫瑰水，搭配當季草莓、莓果和香草蛋糕，彰顯春日氣息；「法式草莓千層」以新鮮草莓巧妙融入法式千層酥中，口感近似烤過的草莓派，為顧客帶來春天的甜美。

• WOWの店

地址：高雄市岡山區頂潭路47號

時間：週二至週日10：30~19：30，週一公休

電話：（07）626-6858、0958-945168

官網：WOWの店 法式緞帶可頌

FB：Wow的店

IG：Wow的店

LA ONE Bakery空間設計雅致，提供顧客舒適寬敞的購物環境。(攝影/Carter)
LA ONE Bakery空間設計雅致，提供顧客舒適寬敞的購物環境。(攝影/Carter)

LA ONE Bakery 烘焙坊

「LA ONE Bakery」隸屬THOMAS CHIEN天才餐飲事業群，由名廚簡天才創立，他年輕時即踏入餐飲領域，經由不懈努力，從餐廳學徒逐步晉升成法式餐廳主廚。後來，他創立自己的法式餐廳，再逐步擴張出LA ONE咖啡輕食、歐陸廚房、烘焙坊與披薩餐廳等品牌。

LA ONE Bakery春季推出季節限定濃郁柑橘系列甜點，酸甜口感一試難忘。(攝影/Carter)
LA ONE Bakery春季推出季節限定濃郁柑橘系列甜點，酸甜口感一試難忘。(攝影/Carter)

　　簡天才對食材的重視也應用於LA ONE烘焙坊上，即使一塊麵包，都精心挑選「世界好」的原材料，如：日本鳥越製粉的法國麵包專用粉、義大利奧利塔(Olitalia)橄欖油、比利時貝可拉巧克力，以及法國葛宏德（Guerande）鹽之花、AOP認證邦菩禮奶油等。高雄是天才餐飲事業群據點，烘焙坊更不忘以在地食材為靈感，如來自大寮的元品有機米，還有許多蔬果也取材自小農市集，為顧客獻上在地風味與心意。

LA ONE Bakery推出「鳳梨椰子可頌瑪芬」融合瑪芬外型和可頌千層香酥的口感，內餡則以鳳梨加椰子絲，突顯酸甜風味。(攝影/Carter)
LA ONE Bakery推出「鳳梨椰子可頌瑪芬」融合瑪芬外型和可頌千層香酥的口感，內餡則以鳳梨加椰子絲，突顯酸甜風味。(攝影/Carter)
「內山桔醬奶油乳酪布雪」如放大版臺式馬卡龍，夾著內山桔醬加北海道奶霜，一咬爆餡。(攝影/Carter)
「內山桔醬奶油乳酪布雪」如放大版臺式馬卡龍，夾著內山桔醬加北海道奶霜，一咬爆餡。(攝影/Carter)

　　春季推出的產品，有2款麵包和3種甜點備受推薦。包括「內山桔醬乳酪吐司」採用客家桔醬搭配酸韻明顯的鮮奶油乳酪製作卡士達，口感鬆軟的吐司表面鋪上橙片，相當討喜可愛；「鳳梨椰子可頌瑪芬」融合瑪芬外型和可頌千層香酥的口感，內餡則以鳳梨加椰子絲，突顯酸甜風味。甜點部分，「雙莓夏威夷果牛軋糖」結合草莓凍乾和蔓越莓乾，入口軟綿不黏牙，散發酸甜少女風味；「玫瑰脆梅蛋糕捲」主體是戚風蛋糕，融入南投小農的玫瑰醬，包裹混合脆梅的奶霜和日式蕨餅，營造出豐富層次；「內山桔醬奶油乳酪布雪」則像放大版臺式馬卡龍，夾著內山桔醬加北海道奶霜，一咬爆餡，為顧客帶來春天般的豐美滋味。

每塊麵包都是主廚的作品，必須用最好的原物料細心打造。(圖片提供/LA ONE Bakery)
每塊麵包都是主廚的作品，必須用最好的原物料細心打造。(圖片提供/LA ONE Bakery)
• LA ONE Bakery（美術館店）

地址：高雄市鼓山區翠華路391號1樓

時間：每日10：00~21：30

電話：（07）588-5961

官網：LA ONE Bakery

FB：La One 餐廳 烘焙

IG：LA ONE Bakery 烘焙坊

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.03】

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