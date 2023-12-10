冬季暖胃 大港超銷魂鍋物

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/貳堂鍋物、天天泰 泰式火鍋、汕頭天天沙茶火鍋、冬鄉小廚、大鍋頭 海鮮涮涮鍋、春囍打邊爐、老娘鍋、拾貝鍋物ピックアップ、青木堂苓雅店】

暖胃佳餚是立冬之後不可或缺的一品，也是火鍋控最期待的季節，無論是口味多樣的個人鍋，或眾人團聚共享圍爐，寒冷冬夜一起享用熱呼呼的幸福美味！

一年四季火鍋搶搶滾，高雄火鍋市場競爭同樣激烈！臺味十足的爆炒石頭鍋、湯鮮味美的汕頭沙茶火鍋、各家招牌麻辣鍋、酸白菜火鍋，還有網羅港味、泰式、日式等異國風味，就連網美風的小熊牛奶鍋也颳起旋風，喝一口熱湯讓全人身暖呼呼，用味蕾環遊世界。

貳堂鍋物除了豐富鍋物選擇，自助吧供應逾40種青菜、火鍋料、肉燥飯、黑胡椒牛肉飯等。(圖片提供/貳堂鍋物)

C8高雄展覽館站－貳堂鍋物

位於三多商圈高雄大遠百旁的貳堂鍋物，是傳承自50年火烤兩吃老店的超人氣店家，近期自助吧全面升級2.0版，供應逾40種青菜、火鍋料，還增加肉燥飯、黑胡椒牛肉飯，讓人食指大動。

鎮店招牌墨西哥辣奶鍋，附上一整瓶高牧鮮奶。(圖片提供/貳堂鍋物)

加上新上市的金盞花雲朵赤味噌鍋、英格蘭巧達牛奶鍋新湯頭，八款湯頭充滿異國特色。鎮店招牌首推墨西哥辣奶鍋，西式香料炒製的墨西哥辣肉醬湯底，附上一整瓶高牧鮮奶，墨西哥辣椒取代中藥，異國香辣代替傳統麻香，讓人對香辣有了全新體會。同樣是鮮奶控最愛的巧達牛奶鍋，發想自大西洋上的漁夫料理巧達湯，使用牛奶、起司、蛤蠣燉煮出充滿海味的鮮香濃郁，超級道地。

• 貳堂鍋物

地址：高雄市苓雅區三多四路27號

電話：（07）331-2999

時間：11：30～14：30、17：30～01：30

FB：貳堂鍋物

交通：輕軌C8高雄展覽館站下車，新光路直行左轉中華四路，至三多四路右轉即可抵達，步行約10分鐘可抵達。

泰式火鍋香氣濃郁，是非常適合冬季暖胃的美味。(圖片提供/天天泰泰式火鍋)

C11真愛碼頭站－天天泰 泰式火鍋

網美風設計的天天泰泰式火鍋，看似迷你的單層建築，以高飽和度的白、橘兩色為主色調，加上可愛的拱門造型玄關，前衛時尚感相當吸睛。戶外空間布置仙人掌及多肉植物造景，搭配長椅凳，營造一處充滿熱帶氣息的城市小綠洲。

天天泰泰式火鍋提供多種泰式熟食小菜、飲料及甜品，色彩繽紛華麗。(圖片提供/天天泰泰式火鍋) 店內供應椰奶白冬蔭、泰北香草菌菇、經典冬蔭功鍋、綠咖哩椰奶、南洋叻沙椰奶、椰奶雞湯等六款道地的泰式口味湯頭，以香料及椰奶著稱的泰式火鍋，無論是酸辣或濃郁奶香，都是非常適合冬季暖胃的美味，還能單點泰式熟食小菜、飲品及繽紛甜品，真的是「泰」道地了！

• 天天泰 泰式火鍋

地址：高雄市前金區五福三路124號

電話：（07）201-6866

時間：平日 11：00~14：00、17：00~22：00，假日 11：00~22：00，週一公休

FB：天天泰 泰式火鍋

交通：輕軌C11真愛碼頭站下車，經高雄橋往五福三路步行約10分鐘可抵達。

天天沙茶火鍋已飄香逾70年，許多顧客從小吃到大。 (攝影/Carter)

C16文武聖殿站－汕頭天天沙茶火鍋

民國36年就在鹽埕區大舞台戲院後方開店，天天沙茶火鍋已飄香逾70年，是在地第一家汕頭火鍋店，當年歌廳秀盛行時，包括鄧麗君、賀一航等藝人經常前往光顧，常客也不乏政商名流，更有許多從小吃到大的老主顧。

天天沙茶火鍋高湯以黑豬大骨熬煮而成，加上扁魚酥湯底，湯頭愈煮愈香。 (圖片提供/汕頭天天沙茶火鍋)

汕頭火鍋三大好吃關鍵：沙茶要炒得香，湯頭要熬得醇，還要搭配手工新鮮食材。天天鎮店之寶的沙茶醬以30多種食材炒製約三小時，入口香濃提味，高湯以黑豬大骨熬煮而成，加上扁魚酥湯底，湯頭愈煮愈香，可搭配牛肉、豬肉及砂鍋魚頭多種選擇吃法，比臉大的炸豆皮、手工魚餃和燕餃都是店家自製招牌，是每桌必點。

• 汕頭天天沙茶火鍋

地址：高雄市鹽埕區七賢三路240號

電話：（07）551-8868

時間：11：30～13：30、17：00～22：30，週四公休

FB：汕頭天天沙茶火鍋

交通：輕軌C16文武聖殿站下車，從北瑞街7巷經壽星街至七賢三路，步行時間約8分鐘即可抵達。

冬鄉小廚提供猶如Fine Dining（精緻餐飲）般的服務體驗。 (圖片提供/冬鄉小廚)

C21A內惟藝術中心站－冬鄉小廚

曾獲高市府觀光局「2021大港吃鍋」共鍋組鍋王榮耀的冬鄉小廚，有別於一般火鍋傳統圍爐，提供猶如Fine Dining（精緻餐飲）般的服務體驗，從迎賓茶、眷村老味拼盤到特製甜點，都能從一道道料理感受店家盛情款待。

酸白菜火鍋使用天然發酵的大白菜，結合文蛤、蝦蟹等在地海鮮，湯頭愈煮愈鮮。 (圖片提供/冬鄉小廚) 冬鄉小廚自1999年創立，源自祖籍遼寧的白家老奶奶精湛廚藝。主打預約制的酸白菜火鍋，將北方美食巧妙融合眷村家常菜，食材製作程序強調純手工，天然發酵的大白菜酸中帶甘，結合文蛤、蝦蟹等在地海鮮，湯頭愈煮愈鮮，尤其店家自製的手工丸餃，鮮香滋味令人意猶未盡。

• 冬鄉小廚

地址：高雄市鼓山區西藏街177號

電話：（07）521-0363

時間：11：00～14：30、17：30～21：30，週一、二店休

FB：冬鄉小廚

交通：輕軌C21A內惟藝術中心站下車，從美術館路往西藏街步行約5分鐘即可抵達。

大鍋頭海鮮涮涮鍋的「肉圈圈」美味又壯觀。(圖片提供/大鍋頭 海鮮涮涮鍋)

C21美術館站－大鍋頭 海鮮涮涮鍋（美術青海店）

位在高美館餐飲一級戰區的青海路上，大鍋頭海鮮涮涮鍋以獨家販售的「肉圈圈」帶動風潮，個人鍋物、多人套餐搭配豐富蔬食自助吧，不只超霸氣肉盤、超浮誇海鮮，還提供多達30種嚴選臺灣在地時蔬，從產地到餐桌新鮮開鍋。

生日壽星限定的牛奶小熊造型湯底，加上起司片在湯鍋裡慢慢融化，可愛又療癒。(圖片提供/大鍋頭 海鮮涮涮鍋) 大鍋頭提供多達10種湯底，生日壽星還能指定吸睛的牛奶小熊，以鮮乳製作的牛奶小熊和起司片在湯鍋裡慢慢融化，先讓相機吃飽，再來歡快品嚐超濃郁的牛奶鍋，好吃又好拍。

• 大鍋頭 海鮮涮涮鍋（美術青海店）

地址：高雄市鼓山區青海路201號

電話：（07）552-3225

時間：11：30～15：00、17：00～22：00，週六11：00～22：30、週日11：00～22：00

FB：大鍋頭海鮮涮涮鍋 美術青海店

交通：輕軌C21美術館站下車，經美術東二路至青海路即可抵達，步行時間約12分鐘。

春囍打邊爐明誠店空間簡約明亮，適合三五好友歡樂聚餐。(攝影/Carter)

C24愛河之心站－春囍打邊爐（明誠店）

主打港澳味火鍋的春囍打邊爐，以正宗酸菜魚、番茄酸菜魚、金湯酸菜魚三種鍋物風靡饕客，近期推出獨特的「螺螄粉酸菜魚」，讓人躍躍欲試。

主打港澳味火鍋的春囍打邊爐，以正宗、番茄、金湯三種口味酸菜魚風靡饕客。(圖片提供/春囍打邊爐)

香港人、廣東人稱吃火鍋為「打邊爐」，意指三五好友、家人團聚，圍在一起圍爐。港式火鍋首重煲湯，春囍打邊爐光是特色湯底就有10多種選擇，一鍋二吃的火鍋遠近馳名，店家特別使用雲林大埤鄉出產的酸菜，加上多種臺灣在地食材，如石螺、酸筍、酸豆、芥菜、南投埔里的米線等，先嗦粉、再吃魚，之後加入湯汁，酸香帶辣又濃郁的湯頭，涮肉煮菜簡直完美。

• 春囍打邊爐 明誠店

地址：高雄市左營區明誠二路396號

電話：（07）556-4965

時間：11：30～22：30

FB：春囍打邊爐

交通：輕軌C24愛河之心站下車，自博愛二路接明誠二路，步行時間約12分鐘即可抵達。

無論是個人獨享或歡聚共鍋，老娘鍋用新鮮食材及豐富湯頭滿足饕客味蕾。(圖片提供/老娘鍋)

C25新上國小站－老娘鍋oldmapot（河堤店）

老娘鍋也是從激烈競爭的「2021大港吃鍋」脫穎而出的個人鍋鍋王，九種湯頭包括蔬果大骨、松露蘑菇、松露奶菇、黃金泡菜、泰式酸辣、秘製麻辣、胡椒豬肚、胡麻豆乳、椰汁清甜等，光看湯頭名稱就知道食材講究、作工繁複，就連自製沙茶醬、茶香松青醬、薑蜜晶鑽醬、開胃酸醋醬、桔香味噌醬等醬料，也全是店家堅持天然、健康無添加自行研製。

老娘鍋曾獲「2021大港吃鍋」個人鍋鍋王，九種湯頭及自製沾醬別具特色。(圖片提供/老娘鍋) 老娘鍋從楠梓本店出發，河堤社區分店今年初營運，打造歡聚共鍋、個人獨享複合店，服務也更升級，如水耕蔬菜現剪、現煮、現吃，也引進機器人送餐，新鮮感十足。

• 老娘鍋 河堤店

地址：高雄市三民區敦煌路98號

電話：（07）392-9927

時間：11：30～03：00、週六日11：00～03：00

FB：老娘鍋oldmapot

交通：輕軌C25新上國小站下車，從大順一路往河堤路，轉進敦煌路即可抵達，步行時間約10分鐘。

C31聖功醫院站-拾貝鍋物ピックアップ

網稱會讓人痛風、流鼻血的超狂鍋底，讓人禁不住會心一笑！蛤蠣控最愛的拾貝鍋物，主打源於澳門的卜卜鍋，不但有新鮮肥美的蛤蠣吃到飽，加上冬季暖胃兼進補的麻油雞湯、當歸藥膳；或古法特製的麻辣、南洋風味的瑪莎曼咖哩，選擇多樣化。吃到飽品項有蛤蠣、白蝦、巴沙魚海鮮，加上季節限定的新鮮活體紅蟳，滿滿新鮮海味讓人大呼CP值破表。

拾貝鍋物ピックアップ。(圖片提供/拾貝鍋物ピックアップ)

湯底煮開後，一顆顆蛤蠣「啵啵啵」地迸開外殼，過程十分療癒，讓視覺、聽覺、嗅覺、味覺都獲得大滿足，涼涼天氣搭配麻油湯底滋補一下，撲鼻的麻油香氣讓人胃口大開，超鮮湯頭再加入嚴選牛、豬、雞肉和新鮮蔬菜，每一口滋味都是極致純鮮。

• 拾貝鍋物ピックアップ

地址：高雄市苓雅區大順三路222號

電話：0955-168-222

時間：16：00～24：30、週六日11：00～24：30

FB：拾貝鍋物ピックアップ

交通：輕軌C31聖功醫院站下車，沿大順三路步行約3分鐘即可抵達。

青木堂苓雅店以溫潤木質打造舒適的用餐空。 (攝影/Carter) C33衛生局站-青木堂（苓雅店）

吃火鍋也能很文青！青木堂苓雅店鄰近高雄市文化中心，一進門就可見一面文化石牆打卡區，以溫潤木質打造用餐空間，讓人感到舒適又放鬆。

青木堂提供品項豐富的個人鍋物選擇。(圖片提供/青木堂苓雅店)

青木堂六款湯底以奶香起司和活力藥膳最適合冬季暖胃，偏愛香辣口味的饕客則推薦四川麻辣湯和松露剝皮辣椒湯。活力藥膳湯使用獨家調配的中藥材烹煮，加上枸杞、紅棗、蟲草花溫補，松露剝皮辣椒湯裡看得見滿滿的剝皮辣椒，用料超實在，清爽湯底喝起來甘香帶辣，隨鍋附一壺原湯，無論涮肉還是煮海鮮或蔬菜，都能體驗暖呼呼吃鍋的幸福感。

• 青木堂（苓雅店）

地址：高雄市苓雅區林泉街77號

電話：（07）726-1600

時間：11：00～22：30

FB：青木堂

交通：輕軌C33衛生局站下車，經四維二路，右轉和平一路，轉進林泉街即可抵達，步行時間約11分鐘。