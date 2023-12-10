約會必勝！浪漫高空酒吧俯瞰港都夜景

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/承億酒店、高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳、英迪格酒店PIER NO.1、Hotel dùa、JustIn 入吧、灣兜 The Wan-Daw】

來一場浪漫爆棚的空中微醺約會！將山、海、港、河點綴璀璨燈火，讓月色星光和特色調酒助攻，留下難忘的甜蜜回憶。盤點超有氣氛的城市高空酒吧，可以抬頭仰望星空，或低頭欣賞城市繁華和燦爛港灣夜景。

霓虹燈管組成科技感十足的幾何線條，風格前衛迷離。(攝影/Carter)

C8高雄展覽館站－Chill泡高空泳池酒吧 承億酒店RAR BAR

擁有高空懸挑無邊際透明泳池，承億酒店24樓「RAR BAR」一開幕，就躍居高雄最具代表性的高空景觀酒吧之一。

RAR BAR也適合與三五好友歡聚暢飲。(圖片提供/承億酒店)

從承億酒店高雅的長廊踏進RAR BAR，首先被不斷變換的螢光幻彩所衝擊，霓虹燈管組成科技感十足的幾何線條，賽博龐克（Cyberpunk）風格前衛迷離，啟動夜的冒險。順著開敞的落地窗走到戶外泳池畔，揭開RAR BAR另一個面貌，85大樓彷彿觸手可及，高雄的山、海、河、港景觀在眼前展開，從夕陽到夜景各有風情。

來「RAR BAR」最適合點一杯特調，搭配灣區璀璨夜景。(攝影/Carter) 以海洋或海港為主題發想的獨家特調，舌尖上的「海潮之聲」和「港邊故事」。(圖片提供/承億酒店)

讓自己陷入泳池畔柔軟沙發中，點一杯以海洋或海港為主題發想的獨家特調，舌尖上的「海潮之聲」和「港邊故事」，搭配灣區璀璨夜景，慵懶度假氣氛為都市高壓生活解壓縮。

• 承億酒店RAR BAR

地址：高雄市前鎮區林森四路189號24樓

交通：高雄輕軌C8高雄展覽館站下車，步行約9分鐘至承億酒店

電話：（07）335-5055

時間：14：30~24：00

網址：承億酒店

晶英國際行館「雲垂酒吧」。(攝影/Carter)

C8高雄展覽館站－大人味靜謐小酌 晶英國際行館雲垂酒吧In Jade Lounge

同樣臨近亞洲新灣區，「雲垂酒吧」以海洋水波為主視覺設計概念，搭配雲紋大理石和搶眼的現代藝術作品，呈現截然不同的都會雅痞風格。

大面落地窗收攬港灣夜色，自遠而近描繪最適合佐酒的港都天際線。(攝影/Carter)

雲垂酒吧位於晶英國際行館 Silks Club 28樓，白天是採光明亮的朝食餐廳，夜幕落下搖身一變，大面落地窗收攬港灣夜色，海面上歇息的貨船、旗津閃爍的人間煙火、燈火通明的高雄港水道、亞灣區的新潮高樓，自遠而近描繪最適合佐酒的港都天際線。

晶英國際行館「雲垂酒吧」。(攝影/Carter)

維持晶英國際行館對餐飲的高品質要求，雲垂酒吧提供六十餘款琴酒收藏，精選珍稀伏特加、威士忌、龍舌蘭及蘭姆酒，私房調酒展現調酒師的專業與創意。招牌調酒「Wood雋永」以梢楠木琴酒為基底，沈穩木質調帶點龍眼蜂蜜的香甜尾韻，正如雲垂酒吧舒適不喧鬧的氛圍，適合戀人或好友談心的高空秘密基地。

• 晶英國際行館雲垂酒吧In Jade Lounge

地址：高雄市前鎮區中山二路199號28樓

交通：高雄輕軌C8高雄展覽館站下車，步行約15分鐘至晶英國際行館

電話：（07）973-0122

時間：19：30~24：00

網址：晶英國際行館 Silks Club

高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳。(攝影/Carter)

C8高雄展覽館站－超越五感的食藝饗宴 高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳

主廚以餐盤為畫布，調酒師用風味創作，「WA-RA日式餐廳」更進一步引入聲光藝術，在高雄洲際酒店5樓創造漂浮空中的海洋。

高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳。(攝影/Carter)

挑高超過30米的天井是WA-RA的主舞臺，周圍環繞舒適的用餐區，空間設計媲美實驗劇場。吧臺上方的稻穗裝飾為料理主題揭開序幕，師承米其林二星名廚的工藤將和料理長操刀，以創新元素詮釋懷石料理，運用日本江戶時期料理warayaki（藁燒）的稻燻炙燒手法，封存食材鮮美，燃燒後的稻草香氣更添料理層次。日式主題酒吧除供應種類豐富的日本酒、果實酒和氣泡清酒，原創特調以清酒為基底，日本風盤飾從細節傳遞日本職人的細膩。

運用日本江戶時期料理warayaki（藁燒）的稻燻炙燒手法，封存食材鮮美，燃燒後的稻草香氣更添料理層次。(圖片提供/高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳)

日式餐食及品酒文化之外，每晚8點及10點於吧臺天井展演兩場沈浸式光雕投影，總長4分鐘的光雕劇院《豐沃之海》，以海洋為故事核心，融入日本傳統文化的視覺元素，搭配音樂創作，詮釋高雄從過去延伸至未來的發展脈絡，讓五感同步進入奇幻的藝術旅程。

• 高雄洲際酒店WA-RA日式餐廳

地址：高雄市前鎮區新光路33號5樓

交通：高雄輕軌C8高雄展覽館站下車，沿新光路步行約9分鐘至高雄洲際酒店

電話：（07）339-0303

時間：週二至週日18：00~01：30，週四至週六延長至02：30

網址：高雄洲際酒店

視野開闊的「Pier No.1」，熱鬧的街區及川流不息的車潮流動於腳下。(攝影/Carter)

C24愛河之心站或C3前鎮之心站－夜間活力領航員 高雄中央公園英迪格酒店 Pier No.1 Bar

時序進入初冬，南臺灣的夜晚乾爽舒適，月色下的城市變身為閃閃發光的迷人珠寶盒，高雄英迪格酒店的屋頂酒吧「Pier No.1」位於燦爛燈火的中心，被360度的夜景環繞。

高雄英迪格酒店的屋頂酒吧「Pier No.1」。(攝影/Carter)

Pier No.1是高雄少見的露天高空酒吧，視野開闊、熱鬧的街區及川流不息的車潮流動於腳下，85大樓、漢神百貨、大立百貨等標誌性建築羅列眼前。貨櫃屋改裝成吧檯，以木製電纜捲筒做椅子、汽油桶當桌子，高雄港文化符碼藏在每個充滿巧思的角落，餐飲和調酒亦融入在地特色，高雄大樹盛產桑椹，「桑葚小濃」別具巧思的以桑椹汁為發想加入調酒，「愛河微風」則使用百香果酒和水蜜桃酒，表現粉色浪漫的愛河日落，還有唰嘴又接地氣的下酒小食打狗黑輪和大腸包小腸。

串燈點亮天臺，揪親朋好友相聚，開啟輕鬆愜意的港都夜不眠。(圖片提供/英迪格酒店PIER NO.1)

串燈點亮天臺，揪三五好友相聚，一盤美食、一點微醺，再加上現場駐唱音樂的催化，開啟輕鬆愜意的港都夜不眠。

• 高雄中央公園英迪格酒店 Pier No.1 Bar

地址：高雄市新興區中山一路4號

交通：高雄輕軌C24愛河之心站或C3前鎮之星站轉乘捷運紅線，於中央公園站下車，步行約4分鐘至英迪格酒店

電話：（07）272-1888

時間：19：00~01：00，週五、週六延長至02：00

網址：高雄中央公園 英迪格酒店

Hotel dùa頂樓的「étage15西餐廳」。(攝影/Carter)

C24愛河之心站/C3前鎮之心站－沈醉燈火闌珊處 Hotel dùa 頂樓 étage15西餐廳

早在亞灣區掀起高空酒吧風潮前，位於Hotel dùa頂樓的「étage15西餐廳」便是高雄人耍浪漫的約會首選。

Hotel dùa頂樓的「étage15西餐廳」。(攝影/Carter) 以餐廳為定位，餐點品項豐富的「étage15西餐廳」。(圖片提供/Hotel dùa)

étage15西餐廳走的是質感路線，紅磚牆、木吧臺搭配椅面深而寬闊的舒適沙發，營造溫暖放鬆的復古穀倉情調。以西餐廳為定位，餐點品項豐富，提供西式排餐、義大利麵、燉飯和比薩，份量上誠意十足打破下酒菜只能塞牙縫的既定印象。酒單在水準之上然而城市夜景才是étage15受歡迎的主因。戶外陽臺微風舒爽，僅留桌上微光照明，繁華絢爛的天際線宛若散落人間的星子，閃爍似遠若近的光亮，不需酒精加持，已沉醉於夜的魔法裡。

étage15西餐廳

地址：高雄市新興區林森一路165號R樓（Hotel dùa）

交通：高雄輕軌C24愛河之心站或C3前鎮之星站轉乘捷運紅線，於美麗島站下車，步行約5分鐘至Hotel dùa

電話：（07）536-2999

時間：晚餐18：00~21：00，宵夜21：00~01：00

網址：Hotel dùa

H2O水京棧夜店Pool Bar主打的透明泳池。(攝影/Carter)

C24愛河之心站－魔幻時尚透明泳池吧 H2O水京棧夜店Pool Bar

提到北高雄時尚夜店的指標，以透明泳池為賣點的「夜店Pool Bar」絕對是潮男靚女的必訪名單。

夜店Pool Bar位於H2O水京棧國際酒店的頂樓，不以夜景為主要訴求，側面全透明的露天泳池打上炫目LED燈光，猶如緩緩變換螢光色彩的水族箱，泳池畔500吋大螢幕，正配合現場音樂播放影像或轉播球賽，氣氛奇幻前衛。

側面全透明的露天泳池打上炫目LED燈光，猶如緩緩變換螢光色彩的水族箱。(攝影/Carter) 約上好友一群，用酒精短暫遠離城市喧囂。(攝影/Carter)

用最慵懶的姿態半躺籐椅沙發，點一杯經典調酒，與戀人相依偎，開啟南洋度假酒店的任意門，天氣晴朗的夜晚，抬頭就能看見星星；或是約上好友一群，點一份「H2O行李箱」，用12杯烈酒組合Shot暖場，短暫遠離城市喧囂。

• 夜店Pool Bar

地址：高雄市鼓山區明華路366號21樓

交通：高雄輕軌C24愛河之心站轉乘YouBike，騎行約5分鐘至H2O水京棧國際酒店

電話：（07）553-9005

時間：19：00~01：00

網址：H2O水京棧國際酒店

高雄的酒吧文化不僅限於高空，巷弄街角的特色酒吧表現出經營者的個性與認同。同場加映兩間特色酒吧，一起探索高雄迷人多變的夜生活。

進入小小神秘空間，放心地將自己隱身幽微光線中，欣賞調酒師Justin以整面發光酒牆為舞臺的表演。(圖片提供/JustIn入吧)

C12駁二大義站－隱藏甜點店後的秘密酒吧 JustIn入吧

白天是五福路上純白簡約的法式甜點店，當燈光逐漸昏暗，機關轉動，甜點櫃後方神秘的大門應約定開啟，通往「JustIn入吧」的另一個平行時空。

進入小小神秘空間，放心地將自己隱身幽微光線中，欣賞調酒師Justin以整面發光酒牆為舞臺的表演。入吧沒有固定酒單，可以選擇經典調酒或是限定特調，也可以在酒單圖寫下今天的心情，把想要的酸、甜、苦及酒精濃度畫出來，讓Justin調製一杯屬於你的味道，搭配法國藍帶甜點師細膩優雅的風味甜點。

純白簡約的法式甜點店，當燈光逐漸昏暗，機關轉動，甜點櫃後方神秘的大門應約定開啟––JustIn入吧。(攝影/Carter)

低調的入吧氣氛靜謐，收容故事也收納心情，也許是享受不被打擾的獨處夜晚、也許是與情人共渡晚餐後甜醺時光、或者約那位好久不見的朋友促膝談心。Just In！推開門後，一切都會不一樣。

• JustIn 入吧

地址：高雄市鹽埕區五福四路84號

交通：高雄輕軌C12駁二大義站下車，沿大義街步行約8分鐘至五福路口。

電話：0916-015903

時間：週三17：00~02：00，週五至週二14：00~02：00。酒吧空間20：00以後營業

IG：JustIn 入吧

灣兜店如其名，空間設計清爽明亮，舒適的沙發與松木營造居家感。(圖片提供/灣兜 The Wan-Daw)

C28高雄高工站－灣兜 The Wan-Daw

「灣兜 」取自臺語「我家」的意思，入口石板牆面以燈光低調打亮「Ｗelcome back」，像是溫柔低語「歡迎回家」。

有別於一般酒吧的昏暗迷幻風格，灣兜店如其名，空間設計清爽明亮，舒適的沙發與松木營造居家感，這裡沒有Dress Code，可以拋開偶包，感受家一樣的自在放鬆。

灣兜招牌菜：麻辣鴨血豆腐及鹹豬肉麵包盤。(圖片提供/灣兜 The Wan-Daw)

調酒以「高雄旅遊雞尾酒指南」為主題，店長和寶哥一起從高雄各區空氣瀰漫的氣味、孕育風土的農產、或在地人文特質著手，透過調酒詮釋心目中的高雄印象。「旗山童趣」以蘭姆酒為基底，加入香蕉清冰和蜜餞，呼喚出高雄人共同的味覺記憶，「旗津海岸」則憑泥煤、鹽昆布等元素傳遞海洋氣息。酒食也充滿在地特色，麻辣鴨血豆腐、旗魚黑輪、烏魚子燒賣、皮蛋瘦肉粥等，就像家附近巷口的暖食宵夜，溫暖著疲憊一天的深夜時光。

味蕾覓得滿足，心靈也能在此獲得滋養。灣兜的地下室，隱藏一處入夜後開啟的藝術空間「夜蕳」，提供年輕藝術家表現自我的舞台，一點微醺為引，藝術不再遙不可及。(圖片提供/灣兜 The Wan-Daw)

• 灣兜 The Wan-Daw

地址：高雄市三民區大順二路733號

交通：高雄輕軌C28高雄高工站下車，步行約6分鐘

電話：0910-597179

時間：20：00-03：00

FB：灣兜 The Wan-Daw

IG：灣兜 The Wan-Daw

＊提醒您：未滿18歲禁止飲酒；酒後不開車，安全有保障。