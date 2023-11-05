熱氣球升空 月世界惡地、愛河灣風采一覽無遺
【◎文/朱珮甄 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府觀光局】
甫於今（2023）年9、10月間熱鬧落幕的田寮月世界、愛河熱氣球繫留體驗邁入第三年，活動口碑吸引眾多渴望翱翔於天際的人們前來參與，寫下新高記錄。
「一定要搭清晨的，不管幾點都要爬起來！」一名來自臺中的遊客說道。事前就查閱旅遊攻略做好行前功課，她與家人搭乘前日先就近留宿，隔天一早再前往月世界，順利地在早上六點半搭乘了當天首波熱氣球升空，正好迎接太陽緩緩從東方升起，享受晨曦灑於月世界的美景，為他們這趟全家旅行譜出美麗的開始。
一名來自鳳山的民眾，分享自己曾參加臺東鹿野高台及月世界熱氣球活動，對翱翔天際充滿興趣。今年她依舊鎖定月世界場次，並於開賣當天就順利購得票券。不過，她也說手快搶票只是搭乘熱氣球幸運的第一步，接下來還要祈禱天公作美，許一個好天氣，可說是另一個期待好運的開始。
由高市府觀光局主辦的熱氣球活動，全程都由專業飛行教練操作，確保民眾搭乘安全。此次擔任教練之一的Dahi，擁有13年熱氣球操作經歷，是臺灣第一批獲得國際執照的教練。他最近剛從德國回到高雄，這趟德國行是去參與操作德國觀光部門的熱氣球活動，並與當地專家進行技術交流。Dahi指出，每日是否能進行熱氣球繫留，取決於當日天氣狀況及風況，十分仰賴天公作美與否。不過，若因不可控的天氣狀況或風況等因素致活動無法進行，主辦單位也會協助報名民眾辦理全額退票。
無論天還未亮時，就起大早動身前往月世界體驗；或在愛河場還遇到颱風豪雨不得不延期等重重阻礙，駐留空中片刻眺望美景，當下感動成了參與民眾心中的永恆，幾乎所有參與者都一致認同，這次熱氣球體驗絕對值回票價。尤其愛河場還搭配特色美食市集，讓民眾在等待升空的空檔，或是下了熱氣球後因為興奮而產生的飢餓感，都能得到完美撫「胃」。
月世界周邊美食也不遑多讓，土雞城是田寮在地特色，土雞湯、泥火山雞、烤雞、桶仔雞……等，都是可以到當地土雞料理店享用的全雞料理。在遊程安排上，推薦可以順道參觀周邊宋江陣起源地內門，品嘗內門總舖師的手藝，或是慢遊旗山、美濃等山城客家風情小鎮，走訪特色老街。參與愛河場遊程，則可以步行到高雄流行音樂中心、搭乘輕軌至鄰近駁二藝術特區、歷史博物館及壽山動物園等熱門景點順遊，鄰近的鹽埕區和百貨商圈也是各種購物和品味小吃的好去處，能為行程增添不少樂趣。
「2023高雄愛．月熱氣球」活動已圓滿落幕，期待明年與大家空中相見，提醒熱衷球友們及早留意購票相關資訊，再創與高雄的美好難忘回憶！
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.11】
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