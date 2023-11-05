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熱氣球升空 月世界惡地、愛河灣風采一覽無遺

聯合新聞網／ 高雄畫刊
搭乘熱氣球觀看月世界獨特惡地美景。(圖片提供/高市府觀光局)
搭乘熱氣球觀看月世界獨特惡地美景。(圖片提供/高市府觀光局)

【◎文/朱珮甄 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府觀光局】

　　甫於今（2023）年9、10月間熱鬧落幕的田寮月世界、愛河熱氣球繫留體驗邁入第三年，活動口碑吸引眾多渴望翱翔於天際的人們前來參與，寫下新高記錄。

於愛河登場的熱氣球繫留體驗活動。(圖片提供/高市府觀光局)
於愛河登場的熱氣球繫留體驗活動。(圖片提供/高市府觀光局)
　　「一定要搭清晨的，不管幾點都要爬起來！」一名來自臺中的遊客說道。事前就查閱旅遊攻略做好行前功課，她與家人搭乘前日先就近留宿，隔天一早再前往月世界，順利地在早上六點半搭乘了當天首波熱氣球升空，正好迎接太陽緩緩從東方升起，享受晨曦灑於月世界的美景，為他們這趟全家旅行譜出美麗的開始。

來自臺中的朋友，全家人前一天先就近留宿，隔天一早六點準時抵達月世界，就為了這一年一次的熱氣球體驗活動。(攝影/Carter)
來自臺中的朋友，全家人前一天先就近留宿，隔天一早六點準時抵達月世界，就為了這一年一次的熱氣球體驗活動。(攝影/Carter)
　　一名來自鳳山的民眾，分享自己曾參加臺東鹿野高台及月世界熱氣球活動，對翱翔天際充滿興趣。今年她依舊鎖定月世界場次，並於開賣當天就順利購得票券。不過，她也說手快搶票只是搭乘熱氣球幸運的第一步，接下來還要祈禱天公作美，許一個好天氣，可說是另一個期待好運的開始。

連續三年從臺東鹿野來到高雄的工作人員，彷彿是與所有喜愛熱氣球朋友們的一期一會。(攝影/Carter)
連續三年從臺東鹿野來到高雄的工作人員，彷彿是與所有喜愛熱氣球朋友們的一期一會。(攝影/Carter)
　　由高市府觀光局主辦的熱氣球活動，全程都由專業飛行教練操作，確保民眾搭乘安全。此次擔任教練之一的Dahi，擁有13年熱氣球操作經歷，是臺灣第一批獲得國際執照的教練。他最近剛從德國回到高雄，這趟德國行是去參與操作德國觀光部門的熱氣球活動，並與當地專家進行技術交流。Dahi指出，每日是否能進行熱氣球繫留，取決於當日天氣狀況及風況，十分仰賴天公作美與否。不過，若因不可控的天氣狀況或風況等因素致活動無法進行，主辦單位也會協助報名民眾辦理全額退票。

月世界的天氣在清晨時相對穩定，成功升空率高，更有機會全程看見日出。(圖片提供/高市府觀光局)
月世界的天氣在清晨時相對穩定，成功升空率高，更有機會全程看見日出。(圖片提供/高市府觀光局)
　　無論天還未亮時，就起大早動身前往月世界體驗；或在愛河場還遇到颱風豪雨不得不延期等重重阻礙，駐留空中片刻眺望美景，當下感動成了參與民眾心中的永恆，幾乎所有參與者都一致認同，這次熱氣球體驗絕對值回票價。尤其愛河場還搭配特色美食市集，讓民眾在等待升空的空檔，或是下了熱氣球後因為興奮而產生的飢餓感，都能得到完美撫「胃」。

月世界地形橫跨高雄燕巢、田寮及臺南，是全球少有的自然地形景觀。該地無法直接攀登稜線，而透過熱氣球繫留體驗可以近距離觀察，是絕佳機會。(圖片提供/高市府觀光局)
月世界地形橫跨高雄燕巢、田寮及臺南，是全球少有的自然地形景觀。該地無法直接攀登稜線，而透過熱氣球繫留體驗可以近距離觀察，是絕佳機會。(圖片提供/高市府觀光局)
「2023高雄愛．月熱氣球」反響熱烈，再創高雄觀光熱潮。(圖片提供/高市府觀光局)
「2023高雄愛．月熱氣球」反響熱烈，再創高雄觀光熱潮。(圖片提供/高市府觀光局)

　　月世界周邊美食也不遑多讓，土雞城是田寮在地特色，土雞湯、泥火山雞、烤雞、桶仔雞……等，都是可以到當地土雞料理店享用的全雞料理。在遊程安排上，推薦可以順道參觀周邊宋江陣起源地內門，品嘗內門總舖師的手藝，或是慢遊旗山、美濃等山城客家風情小鎮，走訪特色老街。參與愛河場遊程，則可以步行到高雄流行音樂中心、搭乘輕軌至鄰近駁二藝術特區、歷史博物館及壽山動物園等熱門景點順遊，鄰近的鹽埕區和百貨商圈也是各種購物和品味小吃的好去處，能為行程增添不少樂趣。

愛河沿線非民航機航道，想要從空中看愛河，熱氣球繫留將成為最具魅力的觀光體驗。(圖片提供/高市府觀光局)
愛河沿線非民航機航道，想要從空中看愛河，熱氣球繫留將成為最具魅力的觀光體驗。(圖片提供/高市府觀光局)
愛河場搭配美食市集，專屬港灣城市的都會休閒娛樂，一次體驗。(圖片提供/高市府觀光局)
愛河場搭配美食市集，專屬港灣城市的都會休閒娛樂，一次體驗。(圖片提供/高市府觀光局)
　　「2023高雄愛．月熱氣球」活動已圓滿落幕，期待明年與大家空中相見，提醒熱衷球友們及早留意購票相關資訊，再創與高雄的美好難忘回憶！

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.11】

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