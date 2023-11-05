必比登推介 隱身巷弄的家傳美味

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻】

傳承自老奶奶50年手藝的煙燻甘蔗鴨、蘊含麻油與香菇香味的鴨肉油飯，平價就能吃到的美食在日常街巷中默默傳香。走訪今年獲米其林平價美食「必比登推介」的「老爺美食館」、「米院子油飯」兩家餐館，一探他們贏得顧客和美食家點讚的背後對飲食的熱情堅持，以及圍繞在人與人之間的故事。

老爺美食館招牌菜色焦糖燻鴨，傳承自老奶奶50年的好手藝。(攝影/李瑰嫻)

老爺美食館 傳香焦糖燻鴨

本店位於鳳山的老爺美食館以傳承50年的招牌手路菜，開店十餘年來得到附近居民及忠實顧客的喜愛，由於好評不斷，於去（2022）年至高雄鼎山地區展店，以乾淨整潔的用餐環境，更寬敞的桌椅和空間，不變的美味征服更多顧客。

「我們店裡老顧客很多，因為環境好，也常有人在這裡宴客。」老闆陳貴沅笑說：「入圍必比登，其實是顧客告訴我的。」他堅持每天到市場採買食材，使用新鮮溫體鴨，且堅守天然調製入味、不添加任何化學調味料，兼顧美味與安心，成為許多主顧一再回流的原因。

老闆陳貴沅從科技業轉戰餐飲，與全家人一起打造值得顧客信賴的健康美食館。(攝影/李瑰嫻)

老闆陳貴沅原是科技業主管，有感於工作忙碌疏於照顧家庭，又在因緣際會下學到一位老奶奶的燻鴨配方，決定轉行投身餐飲業，一切從零開始打拚。由最初菜單上僅有的7道菜，到後來香茅煎肉、綜合魚湯等招牌菜式陸續登場，每一道料理價格親民，讓顧客輕鬆品嘗美味、經濟無負擔。

表面泛著誘人的焦糖光澤，肉質紋理細緻的焦糖燻鴨，外皮香糯彈牙，肉質則鹹香多汁。選用110天的現宰鴨，經過煮熟、脫脂、封汁等多道工續，最後再以蔗糖慢火煙燻，光是烹煮過程，至少費時超過4小時。「煙燻很考驗經驗，少5秒不入味，少5秒則顯苦，要燻到恰到好處帶焦糖氣味才好吃，這些都是老師傅傳承下來的經驗。」陳貴沅補充。

招牌菜之一的香茅煎肉選用臺灣溫體豬，以香茅研磨成粉搭配胡椒精心醃製，上桌前先切成薄片煎香，片片鹹香可口超下飯。(攝影/李瑰嫻)

招牌菜之一的香茅煎肉選用臺灣溫體豬，以香茅研磨成粉搭配胡椒精心醃製，上桌前先切成薄片煎香，片片鹹香可口超下飯。綜合魚湯的高湯則可謂是一門學問，一共採用豬骨、鴨骨及虱目魚骨熬煮4小時，入口滑順、喝完餘韻無窮不口乾舌燥，陳貴沅強調：「我們連香茅都是自家農場栽種的，大骨湯也是堅持每天新鮮熬煮。」

陳貴沅說，餐館收入雖然不及科技業，但能夠與家人齊心在店裡打拚，共同堅持對料理的熱情及良心，就覺得很知足幸福，期待美味與安心得以傳承延續，展現臺灣街邊溫暖真實的美食文化。

入選米其林必比登推介的「米院子油飯」，以招牌的麻油鴨肉油飯讓人一試難忘。(攝影/李瑰嫻)

米院子油飯 鴨肉油飯的豐盛滋味

一顆顆剔透飽滿的米粒，在麻油包覆下散發著油潤光澤，送入口中後，麻油混合老薑的香氣立即躍上舌尖，米飯口感彈牙不黏膩，再吃上一口入味的鴨肉和香菇，越嚼越香的飽滿層次，讓人大呼滿足。

首次入選米其林必比登推介的「米院子油飯」，以招牌的麻油鴨肉油飯讓人一試難忘，店家就位於明亮、有開放感的平房院落中，簡約的花地磚帶點活潑為顧客引路，搭配綠意盎然的植物、繪畫和古董機車，文青風的用餐環境被顧客稱讚為最美油飯店，不忘拍照打卡留下足跡。

米院子油飯的招牌為麻油風味的鴨肉油飯，樸實但風味十足。(攝影/李瑰嫻)

店主說：「鴨肉油飯是南部喜宴常見的菜色。」因從小幫忙父母準備流水席，也就耳濡目染好手藝的他，將傳承到的好滋味推陳出新，遇上文青風熱潮而拓展客群至年輕世代，可謂老少通「吃」。調味品與食材堅持選用嘉義雲林手工麻油及鴨肉、臺灣老薑與長糯米等，原本店主在彰化菜市場起家擺攤賣油飯，為了孩子的教育選擇落腳高雄，以簡單而有堅持的油飯和台式燉湯，吸引顧客聞香而來。

料多味美的芋頭排骨湯和蒸蛋湯，每日用大骨熬煮4小時而成。(攝影/李瑰嫻)

店內除了招牌油飯，每日製作的清燉湯品也很值得推薦，從清晨熬煮4小時的大骨高湯為底，佐以蛤蜊提出鮮味，再個別蒸燉出芋頭排骨湯、酸菜豬肚湯、蒸蛋湯等湯品，由於用料實在，小小一盅湯品的豐盛，堪比喜宴名菜佛跳牆。

透過吧台可以看見廚房忙碌的身影，店內環境復古而雅緻。(攝影/李瑰嫻) 可愛的鴨子插圖除了是米院子招牌，也象徵著店主一家人，相當溫馨。 (攝影/李瑰嫻) 店主表示，「入選必比登之後，很多客人一早就來排隊。」尤其假日可能下午兩、三點就已經完售。老主顧也會主動分享新吃法，「有顧客說帶我們的油飯去露營，用平底鍋煎成鍋巴餅。」店主補充，有時與客人的互動為許多傳統菜式賦予新的想像，在文青的風格裡，米院子一家人展現對煮好米飯的誠意與堅持，讓美味更上層樓。

• 老爺美食館

鼎山店

地址：高雄市三民區莊敬路258-6號

電話：（07）395-2660

時間：11：00～14：00，17：00～20：00，週一休

FB：老爺美食館-鼎山店

海洋店(僅供外帶)

地址：高雄市鳳山區海洋一路54號

電話：（07）765-8430

時間：11：00～14：00，17：00～20：00，週一休

FB：老爺美食館-海洋店

• 米院子油飯

地址：高雄市新興區南海街30號

電話：（07）222-6699

時間：10：30～18：00，週日週一休

FB：米院子油飯

IG：米院子油飯