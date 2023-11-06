秋冬漫遊高雄山城 感受自然療癒魅力

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

秋天最後一個節氣「霜降」過後，宣告冬天即將到來，到溫泉勝地泡湯正是時候。從台28線接27線，一路沿著荖濃溪河岸順遊，即可扺達六龜區各個熱門旅遊景點，續往前行接上台20線，就能造訪寶來、不老兩大著名溫泉鄉，高雄山城生態多元豐富，值得旅人們漫步探索，現在就為自己規劃一日療癒時光吧！

橫越山谷間的吊橋後方，兩岸相對的山頭，遠觀猶如兩牛相鬥，而成為遠眺「牛相鬥」的地景。 (攝影/Carter)

浦來溪頭社戰道 眺望壯闊山河美景

六龜屬於南橫公路的必經要道，不僅有挑戰體能的登百岳路線，也有適合輕鬆健行的步道，其中「浦來溪頭社戰道」就是深受遊客喜愛的步道之一。

浦來溪頭社戰道步道全長約3公里，屬於輕鬆健行的郊山步道。(攝影/Carter) 「浦來」是「寶來」的舊稱，浦來溪頭社是鄒族原居地，地處荖濃溪與寶來溪分水嶺，20世紀初，日本人類學家在此發現「浦來溪頭社」遺址。這條沿著美瓏山稜線的「戰道」，據傳是在日治時期為管制原住民活動而修築，當時動員苦力拉運砲管與基座建料上到寶來峰頂興建砲台，成為浦來溪頭社戰道的前身，具有歷史意義。

浦來溪頭社戰道步道第一入口有鞋形石為地標。(攝影/Carter) 浦來溪頭社戰道入口處位於六龜區寶來花賞公園內，全長約3公里，海拔約450至500公尺，步行約1小時。沿途坡度起伏不大，由梅林小徑通往山稜線，可居高俯瞰荖濃溪、寶來溪匯流的景致，駐足1號涼亭可眺望重重山巒美景，2號涼亭則可眺望「囉囉埔」、「牛相鬥」和「獨角青山」火山枕狀熔岩地形，伴隨秋意眺望秀麗山景，與寶來聚落遙遙相望，美景盡收眼底。

步道沿途設有兩座涼亭，或隨性坐在樹下俯瞰被青山環抱的寶來聚落、溪谷與山巒景致，特別感受心曠神怡。 (攝影/Carter) 為保有山林原始風貌，步道沿途以自然工法施工，竹林、相思林、百里香及梅園等植物生態極為豐富，放慢腳步，走走停停，尋一份清幽時光。

• 浦來溪頭社戰道

地址：高雄市六龜區寶來花賞溫泉公園

來到寶來必推薦經典梅子山產料理。 (攝影/Carter)

山之戀風味餐廳 百變梅子料理酸甜開胃

浦來溪頭社戰道散步過後，從南橫下來經過寶來市區，來到「山之戀風味餐廳」享用獨特的梅子私房料理。相比當地經營數十載的老字號小吃部，山之戀風味餐廳開業於民國96年，一年多後就遇上八八風災，餐廳主人郭惠如一度撤出家鄉。俗話說，人不親土親，身為六龜在地子弟的她後來仍決定返鄉，將餐廳重新開張，陪伴家鄉親友努力重回生活的軌道。

山之戀風味餐廳位於寶來中正路，是旅人與山友前往南橫必經路線上。 (攝影/Carter) 必須提前預定的脆皮豬腳，包括自製沾粉與沾醬，是主廚私房招牌菜之一。 (攝影/Carter)

「以當地盛產的梅子醃製成調味料入菜，每家餐館主人有各自釀造的味道。」郭惠如解釋，戲法人人會變，各有巧妙不同，以自製醃梅入菜的料理千變萬化，有紅燒梅子雞、芋香梅子排骨、梅子雞湯、梅醋小卷、梅醋淋鮮蝦、梅醬炸豆腐、梅醬炸蛋……等，每道梅子料理皆以開胃著稱，各式快炒的山產料理更是主廚的拿手絕活，想來這裡用餐，別忘了提前預定主廚私房推薦的脆皮豬腳，以獨家香料醃製的豬腳經過油炸與碳烤多道工序，蘸上主廚特製的胡椒鹽與蒜味醬，不同於德國豬腳與原民山豬肉吃法，大啖一口齒頰留香，讓人體會真正的高手在山間。

• 山之戀風味餐廳

地址：高雄市六龜區中正路105-5號

電話：（07）688-3168

時間：11：00～20：00、週六日11：00～15：00、17：00～20：00

妞妞與夢卡民宿座落於交通便利的寶來中正路。 (攝影/Carter)

妞妞與夢卡民宿 天涼泡湯通體舒暢

「妞妞與夢卡民宿」是寶來當地少數不同溫泉飯店經營型態的觀光民宿，一進門遇上民宿主人，沒有飯店櫃檯Check-in標準服務流程，而是閒話家常的親切問候。六龜在地子弟馮家彥，從職場退休後返鄉陪伴家人，索性把老家規劃為民宿，提供旅人休憩留宿。

民宿主人馮家彥為照顧年邁父母而留在寶來老家，利用自家靠近鬧區的房子，為往來旅客準備一處舒適的休憩空間。 (攝影/Carter) 民宿提供雙人及四人房型，且供有碳酸氫納鹽泉，可在房間裡享受泡湯趣。(攝影/Carter)

六龜擁有「寶來」與「不老」溫泉區，皆屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質滑嫩素有「美人湯」之稱，來到於荖濃溪畔的妞妞與夢卡溫泉民宿，遊客可以暖呼呼地享受泡湯，除了休閒度假，這裡也是許多山友的歇腳處。

民宿坐擁山景及宛如桃花源的戶外庭園，後花園不時飄散著淡雅清香。(攝影/Carter) 配合依山傍水的美景，民宿主人還運用大量石材、木材等天然建材打造出與自然親近的空間感，加上大面開窗的自然採光與舒適宜人的山風，譜寫山居歲月的好時光，後花園不時飄散著淡淡清香，臨眺荖濃溪山景與潺潺水聲共舞浴，趁著秋冬不妨為自己安排一趟泡湯之行。

• 妞妞與夢卡民宿

地址：高雄市六龜區寶來里中正路16號

電話：（07）688-1725

FB：妞妞與夢卡

金煌芒果果乾口感Q韌，是人氣超旺的果乾之一。 (攝影/Carter)

巨林好果舖Julingo 寶來水果乾專賣店

用自家生產的水果製成果乾的巨林好果舖Julingo，曾於2016年及2020年相繼入選農委會（現為農業部）農村好物及總統府新年禮盒，身為高雄型農大聯盟一員的王芊尹默默耕耘10多年，不但成立寶來第一家果乾專賣店，也為寶來水果好品質打響口碑。「我外公本來就在寶來種金煌芒果，媽媽早年也開設水果店。」王芊尹道。在外地求學工作多年的她，拗不過親情呼喚，10多年前成為返鄉青農，只不過她不是田間的果農，而是催生傳統農事轉型的幕後推手。

王芊尹說，愛文、凱特、金煌、蘋果文等不同品種的芒果採收季節不同，果乾烘製的溫度與濕度全仰賴經驗。 (攝影/Carter) 為了避免水果耗損率，加上後來遇上八八風災，王芊尹尋思把賴以維生的水果加工製成果乾，從金煌芒果開始摸索製程，接著陸續推出鳳梨、芭樂、檸檬等自產天然果物烘焙成果乾，也將六龜當地青梅釀造梅醋、梅汁、紫蘇梅等多種特色產品，每一口都不失水果原味。

巨林鮮果乾有芒果、鳳梨、芭樂、檸檬及紫蘇梅等產品，讓人每樣都想吃看看。 (攝影/Carter) 王芊尹為家鄉帶來改變，成立寶來第一家果乾專賣店。 (攝影/Carter)

光是芒果乾就有愛文、凱特、金煌、蘋果文等不同品種風味，王芊尹說，金煌芒果果肉細緻、幾乎無纖維、甜度高，熟成後不帶酸味，俗稱九月檨的凱特芒果同樣纖維少、果肉厚實，但酸甜氣味較濃厚，製作過程完全不加糖，遊客到寶來旅遊，務必嚐嚐在地好果，帶上伴手禮回家分享。

• 巨林好果舖Julingo

地址：高雄市六龜區寶來二巷26之7號

電話：0911-108-112

FB：請搜尋「巨林Julingo好果舖-寶來水果乾」

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