最Chill的戲水活動 SUP讓暑氣全消

【◎文/Naru ◎攝影/Carter ◎圖片提供/吳國維、高市府海洋局】

炎炎夏日持立式划槳（SUP）、帶上一股運動熱血，出發前往旗津探索神秘海蝕洞或悠游愛河水岸，澈底享受清涼；或在岸邊觀賞美景、喝咖啡，消暑降溫超有感。

高市府海洋局在愛河灣及高市府觀光局在愛河水上遊憩中心、美術館願景橋、愛河之心等設有下水點和浮動碼頭平臺。(圖片提供/吳國維) 愛河灣水上活動

愛河是旅遊高雄不可錯過的景點之一，市府海洋局於今年3月底開放「高雄港區愛河灣」從事水上活動。

資深SUP玩家、臺灣開放水域聯盟南部召集人吳國維大讚愛河灣是「非常棒的水域環境」，他說：「愛河是一條平緩運河，設有完善的下水點與浮動碼頭平台，親子也可以輕鬆參與水上活動，開放河域延伸到愛河灣後，板友和舟友就可以沿河划到出海口，沿途有紅樹林、城市和海港風光，景色變化相當豐富。」

玩家可從愛河灣划到愛河河道，欣賞從城市到海灣富有變化的景色。(圖片提供/吳國維) 想暢遊愛河灣水上活動的玩家，只需攜帶SUP、獨木舟、泛舟橡皮艇、水上腳踏車、非動力風帆等非動力浮具，並穿著符合規定的救生衣，掃描QRcode完成實名登記後，即可下水遊憩。吳國維推薦初學者可以體驗由愛河水上遊憩中心到港區愛河灣出海口區間，約3公里的航線，沿線可飽覽愛河精華。若是傍晚時分下水，還能欣賞夕照與燦爛夜色，他說：「尤其從水面欣賞各種橋梁點燈，中正陸橋下方還有星座裝飾，都是一般遊客看不見的美景。」

旗津聰浪Bar提供SUP租借與體驗課程，帶領民眾划SUP悠游旗津海岸線。(攝影/Carter) 旗津SUP 悠遊海岸線

同為高雄玩水勝地的旗津，得天獨厚的漫長海岸線，不但可以玩沙踏浪，近年更聚集許多衝浪好手，以及SUP、獨木舟及風帆等水上活動玩家，在此零距離感受大海濕身魅力。

SUP簡單易學，是老少咸宜的水上活動，旗津聰浪吧的店主小漆說：「旗津海水浴場有消波塊，所以海灣內風浪平靜，初學者或小朋友都可以划，我們也會針對不同族群和能力規劃路線。」在SUP體驗行程中，最受歡迎的莫過於「海蝕洞探險」，划行SUP可以接近海蝕洞，近距離欣賞岩壁和洞窟的鬼斧神工。

SUP簡單易學，是老少咸宜的水上活動。(攝影/Carter) 在教練帶領下穿著救身衣，練習基本划槳動作，接著就可以跳上衝浪板出海探險。SUP浪板面積大而平穩，初學者也能輕鬆駕馭，跟著教練乘風破浪，柔和浪花陣陣拍打送上涼意，四周開闊海洋與遠方大船更讓人心曠神怡。

寄居蟹視角如何拍：尋找一處「濕沙」並垂直挖出造型，開啟相機廣角及倒數計時功能放入沙中，簡單拍出夏日不一樣的熱門沙灘美照。(攝影/Carter) 揮汗運動結束後，旗津沙灘沿岸有許多景觀咖啡店，讓人們悠閒吹風看海，欣賞海面上衝浪好手英姿。新開幕的「海之星沙灘俱樂部」位在貝殼館旁，室內以藤編吊燈、綠葉植物展現波西米亞風，落地玻璃窗外映照旗津海景，藍天碧海彷彿風景明信片。草地座位區準備了舒適沙發，傍晚時分坐在海邊，點一杯消暑涼感的調酒「季節水果黛克瑞」，或是喝上「冰淇淋紅茶」悠閒吹風看海，不出國就能盡情享受海島度假的慵懶氣氛。

海之星沙灘俱樂部位於旗津貝殼館旁，大面落地窗與戶外座位，讓顧客坐享寬廣的海岸風景。(攝影/Carter) 餐廳也提供適合下午茶的「時令水果+氣泡」及夜晚微醺調酒「季節水果黛克瑞」。(攝影/Carter) 料理由主廚親手製作，豪華版「海鮮煨意麵」加入整隻小管，還有鮮蝦、干貝、牡蠣等好料匯集大海滋味。「海之星東坡肉飯」經多道工序燉煮，軟嫩入味的肉質與彈牙黏口的表皮在口中唱著雙重奏，讓吃過的顧客都讚不絕口。良辰美景搭配美酒佳餚，傾聽海潮之聲，是屬於高雄夏日限定的閒情逸致。

豪華版「海鮮煨意麵」匯集鮮蝦、干貝、牡蠣、小管，充滿海味。(攝影/Carter) 小標文字2023高雄愛河端午龍舟嘉年華

眾所期待的端午節龍舟賽事也將於6月22日至6月24在高雄愛河舉行，今年報名參加人數再創新高，活動內容也相當豐富，主辦單位高市府運動發展局每天將分別送出1千顆免費粽子給民眾，開幕當天晚上7時還邀請紙風車劇團在二二八和平公園廣場演出「蕃薯森林奇遇記」兒童劇，歡迎大家踴躍往參加，並幫龍舟選手熱情加油！

• 夏日戲水注意安全

全套SUP裝備包括SUP板、划槳、膠鞋、救生衣及腳繩，吳國維強調救身衣浮力裝備需全程穿著，無經驗初學者必須在專業教練帶領下划行，才能安全盡興。

• 愛河灣水域事項

高市府海洋局表示，每日上午6時至晚間7時開放，假日配置2名救生員，平日至少1名，從事水上活動除需攜帶相關浮具外，也必須穿戴安全裝備。建議初學者上網搜尋相關社團或報名體驗活動，學習正確操控技巧與注意事項後，由專業人員或教練帶領以維護安全。

• 愛河灣及第三船渠水域遊憩活動範圍、種類暨應遵守注意事項

• 旗津聰浪Bar

地址：高雄市旗津區廟前路1巷86號

電話：0983-938-777

FB：旗津聰浪吧 Cijin Surf Bar-高雄衝浪教學/體驗/租板

• 莫洛凱SUP立槳體驗教學中心

聯合艦隊團/獨木舟SUP(南臺灣最大水上運動社團)

團長：吳國維(艦長)

地址：高雄市前鎮區忠誠路329巷27號

電話：0931-914-167

FB：莫洛凱立槳台灣好好玩