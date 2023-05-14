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「警覺、蒐證、求助」3招 拒絕數位親密關係暴力！

聯合新聞網／ 高雄畫刊
市府社會局呼籲民眾可透過「警覺、蒐證、求助」三要，終止數位親密關係暴力。(圖片提供/高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心)
市府社會局呼籲民眾可透過「警覺、蒐證、求助」三要，終止數位親密關係暴力。(圖片提供/高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心)

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心、MOOK】

　　「我已經定位你的GPS，怎樣都逃不出我的手掌心！」「你要是敢跟我分手，我就把親密照片放到網路上流傳！」曾經的親密伴侶變成恐怖情人，暴力威脅因濫用網路科技而變本加厲，「數位親密關係暴力」成為防範家暴的首要議題。

　　「數位親密關係暴力」是指具有親密關係的一方，利用網路論壇、通訊軟體等數位科技，對另一方施以跟蹤騷擾、威脅控制及性勒索復仇性色情等各式暴力的傷害行為。受害人只要透過報案告發，司法單位與社工就會伸出援手，共同打擊這項犯罪不法。

　　根據衛福部去（110）年發表的「臺灣婦女遭受親密關係暴力統計調查」顯示，每5名婦女就有1人在一生中曾經遭受親密伴侶的暴力對待。近來層出不窮的數位暴力案件，包含「數位科技」、「親密關係」及「暴力行為」三要素，常見行為有施暴者跟蹤騷擾、威脅控制及盜用帳號等，更嚴重者甚至威脅散布私密影片，讓被害人深陷恐懼，心理留下陰影。「通常數位暴力不會單一發生，會合併傳統肢體、精神、性暴力等，不脫攻擊與權力控制的本質。」市府社會局家防中心組長鄭慧敏解釋。

施暴者透過網路對被害者定位、威脅或偷拍、甚至散布性愛影片等，造成被害者身心極大壓力及恐懼（圖為模擬對話）。(圖片製作/MOOK)
施暴者透過網路對被害者定位、威脅或偷拍、甚至散布性愛影片等，造成被害者身心極大壓力及恐懼（圖為模擬對話）。(圖片製作/MOOK)
　　常見親密關係暴力案例之一，如：小婷和前男友阿仁（均化名）交往1年多，分手後阿仁還是對她窮追不捨，希望繼續維持倆人親密關係。小婷之後認識新的交往對象，打算和阿仁斷絕往來，沒想到阿仁竟然傳來了一段偷拍影片，讓小婷簡直不敢相信自己的眼睛。

　　「你要是不和我繼續來往，我就把這段影片Po上網！」阿仁在通訊軟體留言威脅，甚至在社群網站意有所指地汙衊小婷，在共同的朋友圈指控小婷是「壞女人」、「男女關係很亂」等。受到無法說出口的報復性威脅，讓小婷情緒時時處於緊張狀態，也被恐懼逼得喘不過氣來，精神崩潰到必須看身心科，幸好身邊朋友發現異常，趕緊帶她報警尋求司法處理，加上社會局的社工也及時介入關懷，提供小婷周全的諮詢與扶持。

面對數位暴力處理流程。(圖片製作/MOOK)
面對數位暴力處理流程。(圖片製作/MOOK)
　　「原來這不是我的錯。」小婷在社工與心理師開導下，擺脫罪惡感與自責，同時也透過司法管道終結阿仁的暴力行為，讓他再也不敢在網路上傷害脅迫。

　　「性是比較隱私的議題，如果被打身上有傷，或是遭受性命威脅等，反而比較容易說出口。」鄭慧敏說，「網路的復仇式色情威脅，由於不知道會在哪個時間和平臺進行，對受害者而言壓力更大。」對於類似威脅案例，許多受害者寧可選擇隱忍退讓，鄭慧敏表示，這樣反而會讓加害者更加肆無忌憚。她強調：「暴力是循環的，不會因為容忍結束，因此面對數位威脅，必需及早求助、勇於求助，不要自己背負壓力，讓對方更猖獗。」

近年數位親密關係暴力案件頻傳，市府社會局製作「防治數位親密關係懶人包」，讓民眾遇到問題時能夠了解、防範及求助管道。(圖片提供/高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心)
近年數位親密關係暴力案件頻傳，市府社會局製作「防治數位親密關係懶人包」，讓民眾遇到問題時能夠了解、防範及求助管道。(圖片提供/高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心)
　　她說：「防範數位親密關係暴力有三要，要警覺、要蒐證、要求助，第一時間遏止暴力行為發生。」遇到通訊軟體暴力留言，被偷拍私密影像或要脅流傳、被盜帳號或網路跟蹤等，鄭慧敏建議，不要因為恐懼而刪除檔案，反過來充分利用翻拍、截圖或轉存，以蒐集與保全證據，同時向身邊朋友或尋求社工求助。

　　 市府與民間團體、司法單位攜手，共同打擊數位親密關係暴力！如果遭散布私密影像，可以透過衛福部「私ME服務網」進行申訴，要求協助下架影像，社工也會陪伴受害者，提供法律扶助和心理諮詢，站在同一陣線終止親密關係暴力的傷害循環。鄭慧敏呼籲，民眾或身邊親友遭受數位親密關係暴力時，請立即撥打報案專線110、全國保護專線113或各縣市家庭暴力防治中心求助，唯有正確的解決方式才能免於恐懼，避免數位親密關係暴力憾事發生。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.05】

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