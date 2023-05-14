奈良美智《朦朧潮濕的一天》十年巡展從內惟啟程

《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）是日本當代藝術大師奈良美智專為臺灣而創作的作品。(©YOSHITOMO NARA 2021，攝影/Carter) 【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/主辦單位–文化總會、高雄市政府】

橘色長髮的女孩，在暖黃背景中張大雙眼，多種色彩從衣服延伸至髮梢渲染交織，在朦朧中傳遞著溫暖和煦的能量。這幅由日本當代藝術大師奈良美智創作的《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）來到高雄了！

在內惟藝術中心展出的《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》，以單幅畫作搭配20餘件攝影作品，從內惟藝術中心出發，純白的展間展現簡潔、迷人的氛圍，同步在「內惟閱讀」打造主題商店，畫作角色化身多樣限量商品，讓畫迷們零距離走入奈良美智的世界，也可入手買回收藏。

奈良美智首次在日本以外的國家駐村，預計在高雄停留19天，這也是他在臺灣停留最長的時間。 (©YOSHITOMO NARA 2021，圖片提供/主辦單位–文化總會、高雄市政府) 日本當代藝術家奈良美智，以可愛童趣帶著叛逆的畫風，席捲全球藝壇，深受大家喜愛。壓克力畫作《朦朧潮濕的一天》是他2021年來臺舉辦個展時，特別為臺灣所創作的作品，憶起臺灣的潮濕氣候和溫暖人情，在醞釀數個月後，花十天完成這幅自評「個人最好的作品」之一。

回應臺灣畫迷的共同心願，今年4月奈良美智再度帶著《朦朧潮濕的一天》「回家」，展開十年巡展計畫。從高雄出發北進，展覽首站選定內惟藝術中心，顯現對於高雄轉型藝文重鎮的肯定，他說：「在高雄首次展覽是高美館個展，這次再訪高雄多了輕軌，可以搭上輕軌欣賞城市風景，覺得很美好！也開心這次來到全新開幕、四周充滿綠意的內惟藝術中心。」

喜愛旅行的奈良美智，在旅途中會拍攝許多照片，隨手紀錄拍攝的照片，看似平凡瑣碎的日常，都是激發創作靈感不可或缺的素材，也說到：「其實我人生很多部分，和藝術是沒有關聯的。」在立志成為畫家前，曾與朋友共同修復老屋打造咖啡店，又或者多年後遭遇日本311地震，放下藝術積極投入在地社群活動等，這些乍看「與藝術無關的事」，其實都是日後的創作養分，也是形塑個人風格的重要元素。

奈良美智2015年來臺旅行時所拍攝的20件攝影作品，也搭配展出展現畫家對臺灣日常生活的溫情凝望。(©YOSHITOMO NARA 2015，攝影/Carter) 在《朦朧潮濕的一天》畫作旁，展示著一張張奈良美智2015年時來臺旅行時所拍攝的照片，看著照片想像他曾走過的鄉間小鎮與踏尋過的原鄉，留下充滿溫度感的旅行即景。照片中人們樸實的笑容，陽光下睡懶覺的動物，還有蒼鬱層疊的群山，反映畫家對這片土地的情感寫照，並在日後轉化醞釀成畫作《朦朧潮濕的一天》。

奈良美智主題商店販售如書籍、文具、明信片、徽章、拼圖、海報、包包與服飾等限量商品。(攝影/Carter) 《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》即日起到8月31日在內惟藝術中心展出，書香空間「內惟閱讀」改造為期間限定主題商店，畫迷們熟悉的大眼女孩、夢遊娃娃、小狗等角色繪畫，變成書籍、文具、衣服、胸針、徽章等限量商品。

《跟著朦朧潮濕的一天去旅行 Traveling with Hazy Humid Day 》

展覽日期：即日起至8月31日

展覽時間：週二至週日 11:00 – 21:00 ( 週一休館 )

展覽地點： 內惟藝術中心 （高雄市鼓山區馬卡道路329號）

觀展注意事項