高雄歡迎所有性別樣貌！高雄市性別平等辦公室專訪

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市性別平等辦公室、高雄市政府文化局】

搭乘公車或捷運輕軌時，由女性駕駛長為乘客服務；使用男廁尿布臺，爸爸為寶寶換尿布……，放眼生活日常風景，傳統性別刻板印象隨著「性別平等」成為主流已然翻轉，高雄市於去年9月成立專責性別平等辦公室，期待為市政注入性平觀點，讓「性平」不再只是口號與數據。

打開機關性別視野 盼性平如陽光、空氣、水

循著咖啡香氣，來到坐落於四維行政中心11樓的「高雄市性別平等辦公室」（以下簡稱：性平辦），清新標語「高雄，歡迎所有的性別樣貌！」映入眼簾，展現高雄市擁抱多元性別的友善態度。

性平辦執行長陳盈秀，參與性平推動資歷豐富，具有性別敏感高度，適時將性別觀點導入政策檢視市政。(攝影/Carter) 「希望性別平等在高雄，就像陽光、空氣、水自然地在我們身邊，這是成立性平辦公室的主要任務！」執行長陳盈秀說道。性平辦成立於111年9月13日，由陳其邁市長兼任召集人、副市長兼任副召集人，陳盈秀副秘書長兼任執行長，社會局謝琍琍局長兼任執行秘書。性平辦配置3名專職人員，皆具性別研究所專業背景，對於協助推動高雄成為南臺灣性別重鎮，有相當的自信與期待。

談及高雄市成立性平辦的任務，陳盈秀執行長說，因應社會變遷，社會需求變得更多元，性平辦落實「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW)及聯合國「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，協助市府各局處站在性別視野，在政策規劃上兼顧多元族群的需求，且特別關注原住民、新住民、高齡長輩、身心障礙者、偏鄉女性/女童，以及致力消弭多元性別族群不利處境，促進各項權益的「實質平等」，而非形式上平等。

「在婦女權益與性別平等方面，高雄都是走在最前面。」陳盈秀執行長細數早在成立性平辦前，高雄已率全國之先，成為第一個成立「婦女權益促進委員會」的直轄市，38個行政區也都設有「婦女參與小組」，小組委員化身基層觀察的「眼睛」借鏡優質服務，更隨時點出需著手改善的部分。陳盈秀表示：「市民的小事情就是市府的大事情」，性平辦的成立，將婦權會及婦參小組等組織整合在專責單位下，協助市府在政策推動上消除性別歧視，並讓施政更切合不同性別族群需求。

全臺第一個同婚註記城市 市長拔擢女性比例六都之首

細數歷來推動多項性平工作，包括102年推出「母嬰親善停車位及坐月子到宅服務」、103年推動「鼓勵男性參與照顧工作」政策、105年推出「新住民孕婦產檢關懷服務」及110年「孕婦產檢交通補助」等，陳盈秀表示，這些都是市府站在性別平權的角度主動規劃的友善措施，目的是鼓勵每個家庭在迎接新生命時，都能感到安心及支持的力量。（了解更多婦女福利）

駁二藝術特區的彩虹地景，由6個顏色組成，以港邊的倉庫與藍天為背景，成為駁二最有愛的打卡熱點。(圖片提供/高雄市政府文化局) 值得一提的是，高雄市於104年成為全臺第一個辦理同婚註記的城市，這項重視性別平權的服務措施，榮獲行政院第15屆金馨獎－性別平等創新獎第1名肯定；108年臺灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，更讓全世界看見臺灣；「高雄同志大遊行」每年吸引國內、外觀光客前來參與，高市府於駁二藝術特區彩繪彩虹地景，成為經典打卡地標，象徵支持多元性別族群的權益。回顧去年底登場的高雄同志大遊行，以及今年歌手張惠妹於高雄舉辦演唱會期間，高雄流行音樂中心及愛河沿岸橋體運用智慧燈光，讓平權彩虹點亮高雄港灣，象徵高雄是一座多元自由、思想不設限的城市，期盼每一位在此生活的朋友，都能夠自由自在。

今年4月高雄舉辦演唱會期間，高雄流行音樂中心及愛河沿岸橋體閃耀平權彩虹，象徵高雄是一座多元自由、思想不設限的城市。(圖片提供/高雄市政府文化局) 從數據也能夠觀察到高雄市的女力崛起──高雄女性首長任用比例六都第一(39.4%)，高雄積極鼓勵民間婦女參與公共事務，培力地方女性意見領袖，讓高雄越來越好，其中，女性里鄰長高達8,677人。在私部門方面，民間團體工會領袖逾1/3為女性，更有近三成女性擔任理事長，同時市府也透過補助制度設計，扶植在地女性企業領袖，111年底本市女性擔任公司負責人比例達35.4％，女性在各行各業發揮專業，影響力有目共睹。

落實性別平等 打造性別友善城市

性平辦公室成立後便主動積極推展許多業務，例如在今年3月底舉辦「『打開性平畫布』性別平等服務措施發表會」，邀集市府各局處分享新年度預定執行的性平服務方案，藉由與專家學者進行交流，讓性平意識廣泛落實在政策中。陳盈秀樂見市府33個局處同仁積極參與，她說：「唯有各局處重視性別平等，向市民推展業務時，除了能讓市民感受到市府用心，也能進一步將性平觀念擴散出去。」

採訪當天，性平辦執行長陳盈秀(上圖右)主持內部會議討論性平議題，會中邀請高雄師範大學性別教育所教授游美惠(上圖左)分享專業經驗。(攝影/Carter) 從基層開始接觸婦參小組業務，到現在擔任高雄市政府副秘書長及性平辦執行長，陳盈秀時常保持性別敏感高度，將性別觀點導入政策檢視市政。她指出，為了打造性別友善城市，市府著手規劃多項優先工作，包括：在本市轄內的社福場館男廁設置尿布臺；風景區設置性別友善廁所；養工處也逐步開闢改建共融式特色公園遊戲場；此外並持續動工興建社會住宅，並在公共空間納入托育、長者照顧等服務，兼顧多元家庭照顧需求，創造性別友善的生活空間。

高雄市性平辦公室舉辦「開啟性平航海時代：性別業務策進」工作坊，市府33個局處共同合作，推動性別友善城市。 (圖片提供/高雄市性別平等辦公室) 「如何在生活中真正落實性平觀念，是最大的困難與挑戰！」陳盈秀表示，臺灣推動性別平等的過程，與每一個人的生命成長歷程息息相關，以「財產權」為例，過去財產傳男不傳女的觀念雖經宣告違憲，女性自願放棄繼承的案例仍時有所聞。身為職業婦女，與在家庭中扮演的角色是否有衝突呢？陳盈秀十分有感觸地說，過去照顧者角色往往與女性劃上等號，但自己會嘗試扭轉傳統觀念，像是教導家中男性成員協助嬰兒洗澡、洗碗等工作，家事工作應不分性別，由成員共同分擔，透過日常生活將新的觀念傳遞給下一代，期許發揮同儕影響力，持續將性平意識帶到學校、社會。

因此，無論是落實家務分工、職場性平措施、營造友善空間等，性平辦從制度支持開始，透過日常生活一點一滴累積，重新建立價值觀，在在讓人解開傳統性別枷鎖，讓性別友善社會逐步實現。