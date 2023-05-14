快訊

陳建仁確診緊急取消行程 行政院：在家休養實施0+n

預防肌少症就要把肌肉練多 骨科醫詳解做什麼運動才能增肌

悠遊卡「嗶」沖繩半年僅賺幾千元 柯「了不起成就」挨轟打腫臉充胖子

高雄歡迎所有性別樣貌！高雄市性別平等辦公室專訪

聯合新聞網／ 高雄畫刊
性別平等辦公室執行長陳盈秀從基層推展性平業務至今，期待翻轉傳統觀念，將性平觀念落實到每個家庭之中。(攝影/Carter)
性別平等辦公室執行長陳盈秀從基層推展性平業務至今，期待翻轉傳統觀念，將性平觀念落實到每個家庭之中。(攝影/Carter)

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市性別平等辦公室、高雄市政府文化局】

　　搭乘公車或捷運輕軌時，由女性駕駛長為乘客服務；使用男廁尿布臺，爸爸為寶寶換尿布……，放眼生活日常風景，傳統性別刻板印象隨著「性別平等」成為主流已然翻轉，高雄市於去年9月成立專責性別平等辦公室，期待為市政注入性平觀點，讓「性平」不再只是口號與數據。

打開機關性別視野 盼性平如陽光、空氣、水

　　循著咖啡香氣，來到坐落於四維行政中心11樓的「高雄市性別平等辦公室」（以下簡稱：性平辦），清新標語「高雄，歡迎所有的性別樣貌！」映入眼簾，展現高雄市擁抱多元性別的友善態度。

性平辦執行長陳盈秀，參與性平推動資歷豐富，具有性別敏感高度，適時將性別觀點導入政策檢視市政。(攝影/Carter)
性平辦執行長陳盈秀，參與性平推動資歷豐富，具有性別敏感高度，適時將性別觀點導入政策檢視市政。(攝影/Carter)
　　「希望性別平等在高雄，就像陽光、空氣、水自然地在我們身邊，這是成立性平辦公室的主要任務！」執行長陳盈秀說道。性平辦成立於111年9月13日，由陳其邁市長兼任召集人、副市長兼任副召集人，陳盈秀副秘書長兼任執行長，社會局謝琍琍局長兼任執行秘書。性平辦配置3名專職人員，皆具性別研究所專業背景，對於協助推動高雄成為南臺灣性別重鎮，有相當的自信與期待。

　　談及高雄市成立性平辦的任務，陳盈秀執行長說，因應社會變遷，社會需求變得更多元，性平辦落實「消除對婦女一切形式歧視公約」(CEDAW)及聯合國「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)，協助市府各局處站在性別視野，在政策規劃上兼顧多元族群的需求，且特別關注原住民、新住民、高齡長輩、身心障礙者、偏鄉女性/女童，以及致力消弭多元性別族群不利處境，促進各項權益的「實質平等」，而非形式上平等。

　　「在婦女權益與性別平等方面，高雄都是走在最前面。」陳盈秀執行長細數早在成立性平辦前，高雄已率全國之先，成為第一個成立「婦女權益促進委員會」的直轄市，38個行政區也都設有「婦女參與小組」，小組委員化身基層觀察的「眼睛」借鏡優質服務，更隨時點出需著手改善的部分。陳盈秀表示：「市民的小事情就是市府的大事情」，性平辦的成立，將婦權會及婦參小組等組織整合在專責單位下，協助市府在政策推動上消除性別歧視，並讓施政更切合不同性別族群需求。

全臺第一個同婚註記城市 市長拔擢女性比例六都之首

　　細數歷來推動多項性平工作，包括102年推出「母嬰親善停車位及坐月子到宅服務」、103年推動「鼓勵男性參與照顧工作」政策、105年推出「新住民孕婦產檢關懷服務」及110年「孕婦產檢交通補助」等，陳盈秀表示，這些都是市府站在性別平權的角度主動規劃的友善措施，目的是鼓勵每個家庭在迎接新生命時，都能感到安心及支持的力量。（了解更多婦女福利）

駁二藝術特區的彩虹地景，由6個顏色組成，以港邊的倉庫與藍天為背景，成為駁二最有愛的打卡熱點。(圖片提供/高雄市政府文化局)
駁二藝術特區的彩虹地景，由6個顏色組成，以港邊的倉庫與藍天為背景，成為駁二最有愛的打卡熱點。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　值得一提的是，高雄市於104年成為全臺第一個辦理同婚註記的城市，這項重視性別平權的服務措施，榮獲行政院第15屆金馨獎－性別平等創新獎第1名肯定；108年臺灣成為亞洲第一個同婚合法化國家，更讓全世界看見臺灣；「高雄同志大遊行」每年吸引國內、外觀光客前來參與，高市府於駁二藝術特區彩繪彩虹地景，成為經典打卡地標，象徵支持多元性別族群的權益。回顧去年底登場的高雄同志大遊行，以及今年歌手張惠妹於高雄舉辦演唱會期間，高雄流行音樂中心及愛河沿岸橋體運用智慧燈光，讓平權彩虹點亮高雄港灣，象徵高雄是一座多元自由、思想不設限的城市，期盼每一位在此生活的朋友，都能夠自由自在。

今年4月高雄舉辦演唱會期間，高雄流行音樂中心及愛河沿岸橋體閃耀平權彩虹，象徵高雄是一座多元自由、思想不設限的城市。(圖片提供/高雄市政府文化局)
今年4月高雄舉辦演唱會期間，高雄流行音樂中心及愛河沿岸橋體閃耀平權彩虹，象徵高雄是一座多元自由、思想不設限的城市。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　從數據也能夠觀察到高雄市的女力崛起──高雄女性首長任用比例六都第一(39.4%)，高雄積極鼓勵民間婦女參與公共事務，培力地方女性意見領袖，讓高雄越來越好，其中，女性里鄰長高達8,677人。在私部門方面，民間團體工會領袖逾1/3為女性，更有近三成女性擔任理事長，同時市府也透過補助制度設計，扶植在地女性企業領袖，111年底本市女性擔任公司負責人比例達35.4％，女性在各行各業發揮專業，影響力有目共睹。

落實性別平等 打造性別友善城市

　　性平辦公室成立後便主動積極推展許多業務，例如在今年3月底舉辦「『打開性平畫布』性別平等服務措施發表會」，邀集市府各局處分享新年度預定執行的性平服務方案，藉由與專家學者進行交流，讓性平意識廣泛落實在政策中。陳盈秀樂見市府33個局處同仁積極參與，她說：「唯有各局處重視性別平等，向市民推展業務時，除了能讓市民感受到市府用心，也能進一步將性平觀念擴散出去。」

採訪當天，性平辦執行長陳盈秀(上圖右)主持內部會議討論性平議題，會中邀請高雄師範大學性別教育所教授游美惠(上圖左)分享專業經驗。(攝影/Carter)
採訪當天，性平辦執行長陳盈秀(上圖右)主持內部會議討論性平議題，會中邀請高雄師範大學性別教育所教授游美惠(上圖左)分享專業經驗。(攝影/Carter)
　　從基層開始接觸婦參小組業務，到現在擔任高雄市政府副秘書長及性平辦執行長，陳盈秀時常保持性別敏感高度，將性別觀點導入政策檢視市政。她指出，為了打造性別友善城市，市府著手規劃多項優先工作，包括：在本市轄內的社福場館男廁設置尿布臺；風景區設置性別友善廁所；養工處也逐步開闢改建共融式特色公園遊戲場；此外並持續動工興建社會住宅，並在公共空間納入托育、長者照顧等服務，兼顧多元家庭照顧需求，創造性別友善的生活空間。

高雄市性平辦公室舉辦「開啟性平航海時代：性別業務策進」工作坊，市府33個局處共同合作，推動性別友善城市。 (圖片提供/高雄市性別平等辦公室)
高雄市性平辦公室舉辦「開啟性平航海時代：性別業務策進」工作坊，市府33個局處共同合作，推動性別友善城市。 (圖片提供/高雄市性別平等辦公室)
　　「如何在生活中真正落實性平觀念，是最大的困難與挑戰！」陳盈秀表示，臺灣推動性別平等的過程，與每一個人的生命成長歷程息息相關，以「財產權」為例，過去財產傳男不傳女的觀念雖經宣告違憲，女性自願放棄繼承的案例仍時有所聞。身為職業婦女，與在家庭中扮演的角色是否有衝突呢？陳盈秀十分有感觸地說，過去照顧者角色往往與女性劃上等號，但自己會嘗試扭轉傳統觀念，像是教導家中男性成員協助嬰兒洗澡、洗碗等工作，家事工作應不分性別，由成員共同分擔，透過日常生活將新的觀念傳遞給下一代，期許發揮同儕影響力，持續將性平意識帶到學校、社會。

　　因此，無論是落實家務分工、職場性平措施、營造友善空間等，性平辦從制度支持開始，透過日常生活一點一滴累積，重新建立價值觀，在在讓人解開傳統性別枷鎖，讓性別友善社會逐步實現。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.05】

延伸閱讀

孕哺醫恐被迫值大夜班 綠委轟醫院評鑑大開性平倒車

高雄第一社大水電義工團出馬 弱勢長輩終於有熱水洗澡

今年全國首例本土日本腦炎在高雄路竹 住家旁稻田、豬舍高風險場域

首例日本腦炎現蹤！高雄5旬男意識不清送醫 住家附近養雞、豬

相關新聞

「警覺、蒐證、求助」3招 拒絕數位親密關係暴力！

「我已經定位你的GPS，怎樣都逃不出我的手掌心！」「你要是敢跟我分手，我就把親密照片放到網路上流傳！」曾經的親密伴侶變成恐怖情人，暴力威脅因濫用網路科技而變本加厲，「數位親密關係暴力」成為防範家暴的首要議題。

前鎮加工區女性身影 藍色制服下的花樣年華

「那一天早晨，在前鎮加工區工作趕著上班的她們，害怕遲到而領不到全勤獎金，於是全擠上了一艘從旗津通往前鎮的渡輪…...」聽著高雄市勞工博物館推出互動式劇場《揮灑青春～女孩站起來！》訴說著「二十五淑女事件」，慢慢地揭開那段塵封已久往事，心中也泛起一陣陣漣漪。

科技女力報到 AI驅動企業數位轉型

全球掀起AI聊天機器人ChatGPT討論熱潮，讓AI語意分析技術更廣為人知！「立捷數據整合」產品同樣應用AI人工智慧，透過「AI文件探勘技術」管理海量資料，能夠幫助使用者在龐大的數據庫中迅速找到所需要的文件並進行精準分析，目前客戶包含大、小企業與律師事務所等，讓企業在科技浪潮潮中不落人後，走得更久、更遠。

奈良美智《朦朧潮濕的一天》十年巡展從內惟啟程

橘色長髮的女孩，在暖黃背景中張大雙眼，多種色彩從衣服延伸至髮梢渲染交織，在朦朧中傳遞著溫暖和煦的能量。這幅由日本當代藝術大師奈良美智創作的《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）來到高雄了！

臺、日、越家常美食 暖胃更暖心

高雄最美味的飲食，隱藏在看似平凡的日常。沒有華麗的裝潢，也沒有儀式感的浮誇擺盤，只有闆娘滿滿的用心與愛心，端出用料實在、健康無添加的在地必嚐美食。

高市府女性首長 職場分享

《高雄畫刊》本期邀訪為了高雄市政案牘勞形的女性首長們，包含行政暨國際處長張硯卿、研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，以及觀光局長高閔琳，從「女力」出發，分享她們在職場中的點滴與心法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦