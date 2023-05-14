台塑「起家厝」成工業遺址公園 見證高雄產業發展與轉型

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter】

舞獅團鑼鼓喧天，民眾漫步老樹林蔭間，坐落於高雄亞灣區的「台塑王氏昆仲公園」歷經4年整修，全區於4月15日正式對外開放，陳其邁市長、台塑集團王文淵總裁特別親臨現場，揭開「經營之神」王永慶起家厝的神秘面紗，並配合2023高雄文資月，辦理主題派對活動。

陳其邁市長(左)感謝王文淵總裁(右)與台塑集團成就如今美好的公園，除全數保留原工業遺跡，現今整體造景綠草如茵，富含歷史文化意義。(圖片提供/高雄市政府新聞局) 占地2.5公頃的台塑王氏昆仲公園，全區共有12座歷史建築與1座紀念建築，是複合型的文化資產園區，完整保留兩位創辦人辦公室、創辦人故居、資材倉庫及眷屬宿舍等歷史建築，加上「塑膠產業館」、「台塑創辦人紀念特展」、「舊時宿舍體驗區」及復古特色商店等，並提供導覽，讓遊客回味舊日時光。

園區內表現台塑企業精神的三處銅雕：牛車廣場、打水小孩廣場、阿媽紀念花園。(上、右下：攝影/Carter、左下：圖片提供/高雄市政府新聞局)

老工廠華麗轉身 高雄首座工業遺址公園誕生

大樹環繞，涼風徐徐，陽光灑落在老建築群及牛車雕塑上，台塑王氏昆仲公園前身為台塑企業高雄廠，所在地為日治時期因軍需而形成的「戲獅甲工業區」，戰後國民政府延續其發展脈絡，成為高雄工業發展基地，當時台碱、台肥等化工廠聚集於此，加上製作塑膠的原料取得容易，促使台塑決定設廠戲獅甲，成為臺灣塑膠產業的發源地。

1954年，台塑企業創辦人王永慶、王永在，獲得美援貸款78萬美元，在戲獅甲工業區成立福懋塑膠公司，之後更名為台灣塑膠公司，為臺灣第一座PVC工廠；配合市府亞洲新灣區計畫，於2014年功成身退後，市府與台塑集團攜手合作，公私協力將石化產業工廠變身為文化公園，2018年部分設施登錄為文化資產，同時台塑、南亞、台化及台塑石化四家公司共同捐助成立基金會修復廠區，讓公園得以永續營運。

園區原地保留30米高的燃煤鍋爐煙囪，當年為台塑高雄廠區的重要指標。(攝影/Carter) 台塑王氏昆仲公園。(攝影/Carter) 有別於臺灣各地的日式老屋聚落，台塑王氏昆仲公園「廠住合一」的空間規劃形式十分少見，也是高雄現有工業遺址中唯一僅存案例。園區圍牆有著充滿歷史感的「台塑」及「南亞」招牌，高聳的老煙囪、鐘樓、宿舍群及咕咾石圍牆，結合文創特色的復古理髮廳及福利社，吸引遊客駐足拍照，工廠遺跡轉型成為具文化歷史意義的公園，成為民眾散步的好去處。

園區內歷經歲月的老樹群，提供民眾乘涼休憩空間。(攝影/Carter)

走進創辦人辦公室及故居 一窺臺灣工業發展縮影

原台塑高雄廠區歷史逾60年，兩位創辦人辦公室及故居皆完整保留，紀念創辦人與員工一同奮鬥的歲月。「經營之神的封號背後，是兄弟倆艱辛努力的成果！」導覽人員說道，王永慶、王永在2位創辦人在此一起辦公，距離宿舍非常近，幾乎過著以廠為家的生活。

王永在創辦人故居興建於1959年，為高雄市目前唯一的紀念建築。(攝影/Carter) 創辦人辦公室幾乎原物保存，重現當時王永慶與王永在攜手打拚的記憶，角落還掛著一條王永慶使用過的毛巾。(攝影/Carter) 王永在創辦人故居興建於1959年，為王永在於1959至1968年間進駐高雄廠的居所，是高雄市目前唯一的紀念建築。1樓房間為早年王永慶留宿的地方，2樓則是王永在與家人的房間，房內幾乎原物保存、陳設樸素簡單。辦公室角落的洗手檯旁掛著王永慶使用過的毛巾，傳達從困苦中奮鬥打拚，引領臺灣經濟起飛的精神。

園區一角的鐘樓，方正水泥建築搭配翡翠綠色窗櫺，銅鐘高掛，整體充滿復古氛圍。(攝影/Carter) 來到園區一角的鐘樓，方正水泥建築搭配翡翠綠色窗櫺，銅鐘高掛，整體充滿復古氛圍。「噹…噹…噹…」遊客興味盎然地輪流敲鐘，鐘聲悠遠響亮，彷彿訴說早年工廠數年如一日、工人們奉獻青春歲月的點點滴滴。因當時尚未發明電子鐘，需以人工敲響鐘聲提醒作息：上、下班各敲3響3次、共9響，休息時間各敲1響3次、共3響。銅鐘上Athlone Castle字樣，經考證是來自愛爾蘭造船廠生產的船鐘，經由拆船業進入高雄廠，同時見證50年代高雄拆船業興盛的歷程。

塑膠產業館展示當年的機器設備，圖為當時世界最小的PVC重合槽。(攝影/Carter)

親子共學科普知識 老煙囪化身城市光柱

「塑膠產業館」前身為資材倉庫，展示臺灣塑膠產業的早期設備，包括當時世界最小的重合槽、0號膠布機、印刷機及壓花機等，都是台塑企業的第一部機器。透過靜態與動態展示，可以了解塑膠製作過程、塑膠與人們生活間的關係，提供寓教於樂的科普知識，相當適合親子共遊。

導覽人員帶領遊客往戶外走去，沿途經過原地保留的一代重合槽、二代重合槽，抵達園區最顯眼的象徵──燃煤鍋爐煙囪，抬頭望向30米的高聳煙囪，當年為台塑高雄廠區的重要指標，如今廠區成為公園，煙囪在夜間打起燈光，化身燦爛的城市光柱。

高雄文資月主題派對在台塑王氏昆仲公園登場，現場有主題市集、歌唱表演等活動。(圖片提供/財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會)

高雄文資新景點 觀光遊憩好去處

園區於「創辦人辦公室-文創特展空間」舉辦《台塑故事-我們的起家厝》特展，財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會執行長王長表示，台塑王氏昆仲公園保留當年廠區建物及設備，不僅見證臺灣工業發展的歷程，也展現2位創辦人勤勞樸實的創業精神，希望為外界帶來更多啟發意義。園區目前提供團體導覽預約，各景點也設有解說牌，參與導覽的李姓市民分享，來到園區才知道台塑企業是從高雄發跡，藉由導覽獲得塑膠產業知識，也聽到許多有趣的工廠故事。

台塑王氏昆仲公園的正式開放，象徵高雄從重工業轉型觀光城市，現階段已完成塑膠產業館展示暨創辦人紀念特展，園區將持續進行招商進駐等，為歷史場域轉型注入新生命，成為一個具有歷史、文創與教育意義的觀光新景點，豐富市民的日常生活。

• 台塑王氏昆仲公園

地址：高雄市前鎮區中山三路39號

時間：館內9:00～17:00（週一休館）、戶外場域22:00熄燈（全年開放）

電話：（07）333-1101

FB：台塑王氏昆仲公園

• 2023高雄文資月-春日漫遊舊時光