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百年苓雅市場新風貌 點亮一日三市

聯合新聞網／ 高雄畫刊
有百年歷史的苓雅市場是苓雅區第一座公有市場，從苓雅寮安瀾宮附近的小市集，發展成為高雄最熱鬧的商圈市集之一。(攝影/Carter)
有百年歷史的苓雅市場是苓雅區第一座公有市場，從苓雅寮安瀾宮附近的小市集，發展成為高雄最熱鬧的商圈市集之一。(攝影/Carter)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

　　一大清早，擺滿新鮮水嫩蔬果的菜攤，磨刀霍霍的現剁肉攤，還有吊掛著肥美白斬雞、現炸蚵嗲、手工米腸等熟食攤，忙碌熱鬧的市集氣氛，點亮高雄苓雅區的晨間風景。

　　中午時分，市場內的麵攤、小吃開始活躍，充滿層次感的大份量煎餅果子，保證新鮮的黑白切，還有米其林推薦的傳統菜粽，讓市場瀰漫著現煮美食香氣，以及老高雄的熟絡氣氛。

市府經發局斥資改善優化市場環境，為逾百年的苓雅公有市場換上嶄新風貌。(攝影/Carter)
市府經發局斥資改善優化市場環境，為逾百年的苓雅公有市場換上嶄新風貌。(攝影/Carter)
　　這些都是過去高雄人熟悉的日常生活，有百年歷史的苓雅第一公有零售市場（苓雅市場），於1962年遷至現址啟用已屆滿60年，鄰近漢神百貨、光榮碼頭，和高雄著名自強夜市僅幾歩之遙，然而時代改變，購物型態今非昔比，苓雅市場也面臨世代交替與轉型課題。

為優化苓雅市場環境，裝置改善通風的排風扇，並於屋頂設置太陽光電節能設施。(攝影/Carter)
為優化苓雅市場環境，裝置改善通風的排風扇，並於屋頂設置太陽光電節能設施。(攝影/Carter)
　　在市府經發局補助和推動下，苓雅市場積極更新設備環境、打造具文青風格的光廊意象，並且邀請有想法的創業青年，以咖啡店、居酒屋等店家進駐「夜間市集」，打造全臺少見從白天到夜晚的「一日三市」，為陪伴高雄人逾百年的苓雅公有市場換上嶄新風貌。

苓雅市場從白天熱鬧的傳統市場到夜晚變身為繁華夜市，形成全臺少見的「一日三市」市集。(攝影/Carter)
苓雅市場從白天熱鬧的傳統市場到夜晚變身為繁華夜市，形成全臺少見的「一日三市」市集。(攝影/Carter)
苓雅市場以實惠的攤位費用和專業輔導經營，吸引青年創業者進駐。(攝影/Carter)
苓雅市場以實惠的攤位費用和專業輔導經營，吸引青年創業者進駐。(攝影/Carter)
　　此外，位於自強二路的入口，兼具藝術美觀與夜間照明的文青風廊道嶄新亮相！透過木作、燈箱、水晶字營造燈光藝術，引導旅客走入夜晚的苓雅市集。香氣四溢的「真貳韓食燒肉」、提供串燒與關東煮的「夏田一町目居酒屋」、日本料理「苓雅食堂」與新開幕的碳烤三明治等，彷彿來到美食聯合國，多樣化料理和市集特有的人情味，吸引遊客們停下腳步打牙祭。苓雅公有市場自治會長黃朝欽也透露，未來還會有人氣義大利麵和文青咖啡等店家進駐，他說：「我們希望從自強二路的主要通道著手，串聯店家打造夜市集的主題形象，進而打通市場的任督二脈。」

新打造的市集吸引真貳韓食燒肉、夏田一町目居酒屋等青創店家進駐。(攝影/Carter)
新打造的市集吸引真貳韓食燒肉、夏田一町目居酒屋等青創店家進駐。(攝影/Carter)
　　轉型重生的苓雅市場，由自治會結合商家印製美食地圖及規劃限量福袋，也將舉辦週年活動，迎接菜市場的老主顧、新世代客層及觀光客，一起來苓雅市場「逛菜市仔、走夜市」。

• 苓雅市場

地址：高雄市苓雅區苓雅二路135號

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.04】

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