樂迷必來朝聖！高雄演唱會美食聚落

【◎文/Naru ◎攝影/Naru ◎圖片提供/MOOK、＠foodinlove.life、＠haha__eat、小團圓功夫私廚、東京目黑酒場なごみ Bistro Nagomi、喝郎燒烤Bar】

來高雄參加演唱會沉浸音樂狂潮，千萬不可錯過周邊的豐富美食。高雄市政府推出「加食延暢」方案，與特色餐飲店家合作，憑演唱會門票即可享店家優惠，高雄畫刊精選位於高雄國家體育場、高雄巨蛋、高雄流行音樂中心等地附近3大類的店家，無論是演唱會前填肚子或散場後續攤宵夜小聚，樂迷們想要的通通在這裡！

真功夫眷村美食系列

高雄巨蛋所在的左營區，是高雄海軍眷村的大本營，同時也鄰近高雄國家體育場。既然都已來到這邊，不需再有選擇障礙，直接嚐嚐道地的經典眷村美味吧！最經典的牛肉麵、餡餅小米粥，還有歡聚時光享用的酸白菜火鍋等，來自四面八方的味覺記憶匯聚左營，街頭巷尾傳香數十載，傳遞眷村餐桌文化，是飄洋過海代代傳承的好手藝，也是許多人念念不忘的家鄉味。

劉家酸白菜火鍋和捲餅。(圖片提供/＠foodinlove.life) 劉家酸白菜火鍋

擁有數間分店的劉家酸白菜火鍋，創始本店就位在海軍眷區內。天然發酵的獨家酸白菜火鍋使用古銅火鍋，爐底加入火紅木炭，滾騰的湯頭散發自然酸香，和豬肉片、丸子、凍豆腐等配料融合成爽口回甘的美妙滋味。店裡還有一道招牌料理「酸白菜炒羊肉」，白菜為羊肉提鮮，香氣四溢讓人難忘。下午2:30至4:30火鍋半價優惠，最適合想來點特殊下午茶的三五好友一起享用。

• 劉家酸白菜火鍋 中正堂創始店

地址：高雄市左營區介壽路9號

時間：11：00〜14：00、14：30〜22：30

電話：（07）582-3050

網站：劉家酸白菜火鍋

小團園除了招牌料值得推薦，也不定期推出新菜色，圖為潑辣筍絲菲力牛。(圖片提供/小團圓功夫私廚) 小團圓功夫私廚(鄰近：高雄巨蛋)

前身為左營區南屏路上的海光二村眷村私房菜餐廳，後來搬到巨蛋附近。小團圓功夫私廚利用老花磚和洗石子地等懷舊元素，打造充滿文青氣息的舒適用餐環境，更提供眷村定食套餐，讓三五好友以及年輕族群也能輕鬆入座享受眷村佳餚。

招牌菜「招牌香酥鴨」外皮酥脆不油膩，肉質鮮嫩甜美，還有充滿栗香的「醬燒栗子雞」、鑊氣十足格外下飯的「爆炒三絲」等，在在展現眷村的家傳好手藝。

• 小團圓功夫私廚

地址：高雄市左營區忠言路52號

時間：11：00〜15：00、17：30〜21：00

電話：（07）556-8861

FB：小團圓功夫私廚（原海光二村眷村私房菜餐廳）

榮園餡餅粥的手工蒸餃。(攝影/Naru) 榮園餡餅粥(鄰近：高雄國家體育場)

這間在左營的老字號，每到用餐時間，就會看到攙扶長輩的，騎機車的，附近高中學生……等，從四面八方來的顧客，把兩層樓小吃店擠得座無虛席。

手工蒸餃分有牛肉和豬肉兩種，一籠10顆渾圓飽滿，像是一個個胖墩墩的元寶，咬開彈牙麵皮，流淌而出的肉汁齒頰留香。店內餡餅、韭菜盒，以及牛肉和豬肉捲餅也吃得出手工勁道和滿滿內餡，搭配酸香滑口的酸辣湯，還有數十種私房小菜，就是地道而不失精緻的一餐了。

• 榮園餡餅粥

地址：高雄市左營區左營大路615號

時間：11：00〜14：00、16：30〜20：00，週三休

電話：（07）581-0132

香園牛肉麵。(攝影/Naru) 香園牛肉麵(鄰近：高雄國家體育場)

在高雄想吃地道牛肉麵，就要從眷村找起。左營可說是牛肉麵名店的大本營，而這間位於軍校路的香園牛肉麵，創業至今已有50年歷史。牛肉麵分為拉麵和細麵，拉麵是現在比較少見的手工麵條，充滿勁道的口感和香濃卻又不油膩的湯底堪稱絕配。牛肉本身也是一絕，選用筋肉交疊的部位，咀嚼時散發肉質甜香。除了招牌牛肉麵外，種類豐富的小菜和粒粒分明的炒飯也有固定支持者，讓你儲備滿滿能量，再去演唱會場搖擺吶喊。

• 香園牛肉麵軍校店

地址：高雄市左營區軍校路190號，週三休

時間：11：00〜13：40、17：00〜20：10

電話：（07）582-3692

暖身續攤精選：特色小吃、風格食堂

無論是演唱會前填肚子，或是演唱會後續攤，會場外周邊幾間開到深夜，或是在餐廳休息時間營業的風格小吃、深夜食堂，帶給樂迷們視聽之外的味覺饗宴。

早到晚到開到凌晨1點半的早餐店，在高雄巨蛋和高流附近都有分店。(攝影/Naru) 早到晚到(鄰近：高雄國家體育場、高雄巨蛋、高雄流行音樂中心)

這間開到凌晨1點半的早餐店，在高雄各地包括巨蛋和高流附近都有分店，是演唱會散場後續攤宵夜的好選擇。店內人氣菜單，首推霸王雞排吐司，現炸香脆雞排比臉還大，比起吐司夾肉，更像是肉夾蛋與吐司，吃起來非常罪惡，也格外過癮。另外香甜芋泥與流淌起司搭配的爆乳芋泥三明治也值得推薦。

翻開菜單，除了各式三明治漢堡、蛋餅、炸物點心之外，甚至連鍋燒麵、泡飯和炒泡麵都提供，將所有宵夜嘴饞的選項一網打盡。

• 早到晚到 左營巨蛋店

地址：高雄市左營區新勝街81-1號

時間：16：30〜01：30

電話：（07）522-7129

• 早到晚到 鹽埕店

地址：高雄市鹽埕區五福四路196號

時間：17：30〜01：30

電話：（07）521-7233

福記臭豆腐。(攝影/Naru) 福記臭豆腐(鄰近：高雄流行音樂中心)

從門口就能眺望到高雄流行音樂中心的音浪塔建築，福記臭豆腐原本鄰近國軍英雄館，幾年前搬移到現址，古意盎然的空間和原木桌椅，打破一般人對臭豆腐小吃店的印象。臭豆腐有脆皮與清蒸兩種，經過天然發酵，外皮酥脆內呈蜂巢狀的豆腐吸滿湯汁，風味絕倫。另外招牌豆腐捲，以及加入鴨血、豬肉和蔬菜等熬煮的豆腐鍋，也是來福記必點的菜單。

• 福記臭豆腐

地址：高雄市苓雅區海邊路53巷52號

時間：14：00〜21：30

電話：（07）241-9477

柒壹喫堂(鄰近：高雄流行音樂中心)

柒壹喫堂-紙包綜合海鮮定食。(攝影/周治平、圖片提供/MOOK) 位於鹽埕區的柒壹喫堂，是一間老屋改建的咖啡食堂，綠色大理石地面散發懷舊氣息，與現代簡約的桌椅搭配成老派時髦風，彷彿重回80年代的鹽埕時光。

柒壹喫堂就像是日劇裡面的溫馨小餐館，和洋家常菜搭配成豐富的定食，有「紙包綜合海鮮」、「雙味飯糰佐唐揚炸雞」、「青蔥醬松阪豬」以及洋食「黑蒜味噌牛捲」等，種類豐富多元的餐點，讓人想要每天造訪。

• 柒壹喫堂

地址：高雄市鹽埕區大公路71號

時間：11：30〜14：30、18：00〜21：00

電話：（07）521-6971

FB：柒壹喫堂

Shake Hands的乾咖哩。(圖片提供/＠haha__eat) Shake Hands(鄰近：高雄流行音樂中心)

隱藏在自強路旁的巷弄之中，從高雄流行音樂中心可以輕鬆散步抵達，開到晚上11點的Shake Hands，是許多樂迷演唱會後填飽肚子，享受輕鬆氣氛的秘密基地。

店內標榜乾咖哩、咖啡和冰淇淋。有別於一般吃到的印度或日式咖哩，使用肉末、大量蔬菜、香料，以熱鍋炒出香氣的乾咖哩，搭配薑黃飯及生蛋黃、起司增加滑順感，每一口都是完美組合，香濃風味是演唱會後的最佳安可餐食。

• Shake Hands

地址：高雄市前金區自強三路235巷5號

時間：17：00〜23：00，週一週二休

電話：0975-193-503

(圖片提供/東京目黑酒場なごみ Bistro Nagomi) 相聚一刻 深夜燒烤酒場：必吃燒烤、居酒屋

演唱會結束後，是否想要和樂迷朋友們一起暢聊，延續歡樂時光呢？開到凌晨的特色居酒屋、酒吧和燒烤店，讓你續攤不孤單。

東京目黑酒場 BISTRO TokyoMeguro(鄰近：高雄巨蛋)

復古的日文招牌，紅燈籠和牆上各式懷舊海報，東京目黑居酒屋把時光倒回昭和時代，帶來懷舊又愜意的日本小酒館魅力。店內提供各種串燒和關東煮，以及種類豐富的日本酒、啤酒、沙瓦等。

精采演唱會結束後，和樂迷朋友相約居酒屋歡聚吃宵夜，或一人獨自小酌回味，在微醺之中讓感動延續。

• 東京目黑酒場なごみ Bistro Nagomi

地址：高雄市鼓山區裕誠路1683號

時間：17：30〜01：00

電話：0963-529-222

FB：東京目黑酒場なごみ Bistro Nagomi

(圖片提供/喝郎燒烤Bar) 喝郎燒烤Bar(鄰近：高雄巨蛋)

由10組貨櫃組成的喝郎燒烤Bar，輕鬆自在的美式風格，以及凌晨2點才關門的營業時間，正適合在演唱會嗨翻後吃宵夜聚餐的樂迷們。

料理以串燒為主，種類琳瑯滿目——醬燒雞肉串、德國豬腳、起司焗青花菜、鹽味牛肋條、明太子烤飯糰等，讓人眼花撩亂，還有各式炸物、鍋類和台味小炒，餐點都能自由自在隨意選擇，開懷暢飲盡情暢聊。

• 喝郎燒烤Bar

地址：高雄市左營區文府路237-1號

時間：18：00〜02：00

電話：0968-536-099

IG：喝郎燒烤Bar

gin mind。(攝影/Naru) gin mind(鄰近：高雄流行音樂中心)

鄰近中央公園，琴酒吧gin mind在巷弄中流露低調質感。菜單中「老四川」、「爆米花的約定」等讓人猜不透的名字，都是調酒師針對琴酒研發出的風味特調。像是「老四川」把花椒等香料氣息融入酒體，甚至搭配一塊麻辣鴨血，充滿探險的味覺體驗令人驚奇連連。

gin mind特別的不只調酒，混搭台式下酒餐種類豐富且美味。點一碗油潤肥美的焢肉飯，搭配辛口調酒中和味覺，在演唱會熱情過後，還有什麼比這個結尾更有靈性呢？

• gin mind

地址：高雄市前金區仁義街273號

時間：19：00〜01：00，週一休

電話：（07）241-5191

FB：gin mind