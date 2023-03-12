親子共融遊戲場 看見創意也聽見歡樂

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府工務局養工處】

走進一座城市，街角風景是它帶給人的第一印象，留意近來高雄的街角風景，特色公園可說是吸睛亮點，無論是擁有高雄最長斜坡溜滑梯的坪鳳公園、充滿童話氛圍的蓮池潭兒童公園或是親水生態型的濕地公園，你我都可以在每個特色公園裡，找到一處舒適的角落，度過放鬆的悠閒時光，不僅市民散步日常生活足跡可及，更吸引外縣市民眾遠道而來觀光造訪拍照打卡。

多元設施歡笑滿溢 高雄最長斜坡溜滑梯好刺激

「小港坪鳳公園」遊戲場內的溜滑梯，長22米、高8米是高雄最長的溜滑梯，巧妙運用丘陵斜坡地形設計，從高處的樹屋主題遊具由上而下地滑行，恣意享受速度快感，有家長特地大老遠帶小孩來嚐鮮，直呼好過癮！

小港區坪鳳公園擁有高雄最長的斜坡溜滑梯，從上而下帶來速度感，吸引許多孩子嚐鮮。(攝影/Carter) 三民區「寶業里滯洪池公園」為高雄首座具有遊樂設施的滯洪池，滑步車賽道長達245公尺，因應地形設置直線、彎道與連續坡面等不同變化路面，增加困難度及挑戰性，讓孩童在遊戲中體驗過彎刺激，也訓練手腳平衡。

三民區寶業里滯洪池公園的滑步車賽道，順應地形不同變化的路面，培養孩子們手腳平衡。(攝影/Carter) 走進「蓮池潭兒童公園」的奇幻樂園，就像掉進了「愛麗絲夢遊仙境」，童話故事裡耳熟能詳的紅心皇后和撲克牌衛兵等就出現在身邊，趕緊來找找看匆忙趕時間的兔子在不在吧！樂園不同風格的撲克牌小屋、浪漫旋轉木馬與華麗城堡等場景，讓每個人迷失在夢幻世界。入口處還有卡通化的幼幼版龍虎塔，搭配色彩繽紛的積木，你有看出來是仿廟宇的造型搭建嗎？有沒有被喚醒拍照打卡魂了呢？

蓮池潭兒童公園的奇幻樂園，將「愛麗絲夢遊仙境」童話故事搬到真實世界。(攝影/Carter) 鳳山區「77期市地重劃區公12公園」，該重劃區是縣市合併後面積廣達34公頃的最大重劃區，公12公園也因此是重中之重的公共設施用地，公園內已經完工啟用的遊戲場，以機器人主題打造遊戲場，六大主題關卡充滿童趣，遊戲動線從指揮中心（磨石子滑梯、機器人望遠鏡）、逆向救援（攀爬網、圓環爬坡）到擎天救援（巨型旋轉滑梯、垂直攀爬通道）經過多道設計，搭配機器島冒險樂園的彩繪圖樣，孩子們科技冒險旅程就此展開，爸媽最大的苦惱是小朋友在公園裡，玩上一整天後還不想回家。

阿蓮區和蓮公園蜂巢造型遊戲場，以在地「龍眼花蜜」農特產為發想，俏皮有趣又親近玩樂。(圖片提供/高市府工務局養工處)

親水生態特色公園 大自然中休閒遊戲

市府逐漸建構的特色公園地圖，一部分結合共融遊戲場，刺激好玩充滿新鮮感，如阿蓮區和蓮公園、鼓山區九如公園等是大人小孩熱愛的地方，另一部分則以生態濕地為主題，富有多元豐富的自然特色，包含紅樹林生態為主的中都濕地、有倒立水母的林園海洋濕地、水雉棲息樂園洲仔溼地及有凶狠圓軸蟹的援中港濕地等。

另外，優美自然景觀的特色公園，則有鳳山「忘憂森林」美名的大東濕地公園，以及五甲公園、衛武營都會公園、右昌森林公園、檨仔林埤公園、阿公店森林公園和小港森林公園等，適合來此野餐、健走、慢跑或騎自行車等，而像岡山河堤公園與凹子底森林公園，兼具美景與共融遊戲場，可邊欣賞風景、邊讓小孩玩耍放電。

岡山區河堤公園的竹林練武功遊戲場，以「竹」為主題設計遊具，融入在地百年歷史民俗活動「籃籗會」文化意涵，讓孩子在一片竹林裡遊玩。(攝影/Carter) 岡山河堤公園內視野開闊、風景宜人，是一處兼具休閒、觀光與運動的綠色空間，新增設的竹林練武功遊戲場，特地選在既有的竹林旁，以「竹」為主題設計遊具，融入岡山百年歷史民俗活動「籃籗會」文化意涵，孩子穿梭竹林間嬉戲，歡笑聲四起，為廣大公園增添活力。

鼓山區九如公園繩橋、爬架、天梯等遊樂設施，盡情地玩耍或休憩一整天也不疲累。(圖片提供/高市府工務局養工處)

從公園學習體驗 享受生活風景

公園裡玩樂的幸福畫面，日日不斷上演，為你我帶來綠意與笑容，這才發現原來這些特色公園，早已走入生活中！市府養工處表示，特色公園提供孩童找到活動身體、社交情感、感官啟發、培養認知和人際互動的機會，高雄的公園特色多元，值得一一探訪學習體驗，帶給下一代多元的生活認識。

鳳山區新強公園內滑步車練習場，讓孩子從小認識交通安全教育。(圖片提供/高市府工務局養工處） 市府養工處進一步舉例說，左營洲仔濕地公園成功復育為水雉築巢棲地，在都市發展中顧全自然保育生態，為國家級重要保育人工溼地，是生態教育的好場所；為提升兒童交通觀念與認知，鳳山新強公園內特別規劃一座結合道路號誌、標誌、標線等設計的滑步車練習場，將正確交通知識落實於遊戲場域，是親子遊戲及學習的實作空間。

在催生這些特色公園的過程，市府養工處除了參考其他縣市相關案例，吸納不同領域的專業知識，也藉由公民參與機制，共同討論公園未來發展，共創公園永續共融新的可能性；期待民眾一同維護公園公共設施與環境品質，使公園的生命周期可以在大家的愛護灌溉下持續下去。

• 高雄特色公園玩樂地圖