智慧自駕車 改變駕駛新未來

【◎文/李定遠 ◎攝影/劉曉天 ◎圖片提供/勤崴國際】

一輛配載全自動駕駛系統、時尚流線造型的自駕觀光小車，「2022台灣設計設計台灣」會展期間，在駁二藝術特區載運逾4千多名乘客，讓民眾對高雄科技力留下深刻印象。以5G AIoT技術為強力後援，各大廠商所開發的自駕車新技術會師高雄，隨著首座自駕車測試場於高雄啟用，揭示無人駕駛新時代來臨。

坐上輕巧亮眼的黃色小車，往螢幕輕輕一按就可啟動引擎，不需踏油門或轉動方向盤，嶄新的自動駕駛技術，就能將乘客帶到1.2公里外的接駁點！市府經發局與臺灣自駕車業者勤崴國際、在地港都客運合作，「2022台灣設計設計台灣」會展期間推出自駕車接駁服務，藉由高精圖資定位、自駕感知與決策平臺，彷彿裝載著眼睛與大腦，精準自動行走在車道路線，甚至會閃避行人和障礙物，在看展人潮熙來攘往的駁二特區穿梭自如。

自駕車以多視角光達、高精地圖及深度學習AI等技術，確保安全舒適的乘車體驗。(攝影/劉曉天) 自駕車業者勤崴國際、EV車電專家亞勁車電、獲德國IF設計獎的設計師團隊等通力合作，在亞洲新灣區5G AIoT高速環境下，將科幻電影裡的酷炫科技化為現實。坐上輕巧的自駕接駁車，讓人驚訝於行車相當平順，一目瞭然的圖像顯示介面，讓大、小乘客輕鬆搭乘無負擔，車輛會自動感知周遭環境並提前反應，遇到減速丘和行人時，也不會緊急煞車，只要悠閒地欣賞港灣景色，聆聽隨點播放的展覽介紹，就能平穩安全到達展場。

市府經發局運用新創資源，與自駕車產業結合，在設計展期間推出接駁服務，向民眾預告無人駕駛的自駕車技術，已經準備好導入智慧生活。「一般熟悉的車載自動駕駛系統主要還是輔助為主，還是需要靠人為判斷和操作，而我們的目標則是放在完全自動的無人駕駛。」勤崴國際的副總經理林映帆說。4年前跨足自駕車領域，勤崴國際整合自家地圖繪製技術與電動車、AI大數據等科技，為不同場域量身打造無人自駕車。

業者因應道路環境和不同需求，量身打造中型巴士到小型無人接駁車等自駕車。(攝影/劉曉天) 隨著自動化需求日益增加，林映帆相信未來城市街道上，將會有自動街道清掃車提供更安全的服務，或是自駕小車也將在觀光園區內接駁遊客遊覽，介紹周遭景點，而從公共運輸工具到郊區市鎮的最後一哩路，也將交給節能減碳的自駕車載運居民通勤、通學。

自駕觀光小車對向設計座椅方便乘客互動，開放式空間讓高雄港灣美景一覽無遺。(圖片提供/勤崴國際) 「能源和人力越來越稀缺，無人化是一定會發生的，而且是在近期。」林映帆進一步指出。她表示，高雄擁有獨一無二的天然環境資源，從新創到傳統企業產業鏈齊全，高速網路齊備，無論政府或生產團隊合作都順暢有效率，是臺灣自駕車技術的絕佳孵育環境。她強調：「在臺灣，我們可以軟體整合搭配車輛廠商，在各場域實際操作運行，向國際潛在客戶做很好的示範。」

迎接自駕技術在高雄落地同時，國內車用電子大廠輝創電子，近期也在高雄和發產業園區擴建首座自駕車測試場，作為驗證智駕取車、自動停車、毫米波雷達警示及怠速熄火等產品應用。高雄車用產業正持續轉型發展，無人車滿街跑的時代或許將在不久實現，讓人引頸期待未來智慧生活會帶來怎樣的新面貌。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】