鍾家高雄綠豆湯大王 50年不變甜滋味

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter】

紅底白字的斗大招牌台味十足，「鍾家高雄綠豆湯大王」開了近50年的高雄知名老店，陪伴許多高雄人從小吃到大。好吃沒有秘訣，每天「現煮現賣，新鮮就是好吃！」 是老闆鍾文科的理念，數10年如一日，夏天消暑、冬天暖心，一年四季的幸福，都有甜上心頭的好滋味。

外頭擺放臺灣形狀的桌子，傳達鍾文科熱愛臺灣的心。(攝影/Carter)

從洗碗工開始 用綠豆湯養一個家

鍾文科國小畢業就出社會工作，他說，那個年代的工作，不是去工廠、就是機車行，他選擇去綠豆湯店幫忙洗碗，之後創業也從最熟悉的「綠豆湯」開始。創立於1973年的「鍾家高雄綠豆湯大王」，每當人家問他為什麼取名「大王」，他笑說：「就只是看看，會不會真的因此成為大王」，而外頭擺放臺灣形狀的桌子，則傳達他熱愛臺灣的心。

鍾家高雄綠豆湯大王以綠豆湯起家，如今品項多元，連早餐也有賣。(攝影/Carter) 傳統店面裡有著歲月痕跡，「千里專味」、「萬里回香」匾額懸掛牆上，員工忙進忙出，而鍾文科也沒閒著，在店內最深處顧著爐火，掌控黃金時間，熬煮出令人回味再三的幸福味道，許多死忠顧客為的只是要吃上一碗，店名「大王」也取得名副其實。

肉鬆蛋吐司也受到許多客人喜愛。(攝影/Carter)

品質保證屹立不搖 現煮現賣最新鮮

從綠豆湯起家，如今販賣品項琳琅滿目，綠豆沙牛奶、紅豆沙牛奶、紅豆薏仁等都是人氣商品，還有老客人喝他們的紅茶，喝了40多年，被問到為什麼會加賣早餐？鍾文科笑說，一方面是因客人需要，另一方面是自己也要吃，「綠豆沙牛奶配三明治是絕配！每天早餐都這樣吃！」

招牌綠豆湯喝起來粒粒分明、清爽不膩，煮法有何獨特之處？他說，跟大家煮法大同小異，不同之處在於添加台糖的二砂糖、特砂、冰糖、黑糖共4種糖，除了原料特別挑選外，最重要的「水」則是透過十支RO濾水器過濾而來，讓客人吃得開心又健康。

「現煮就是好吃！」他認為，做生意要誠懇，品質就是保證，好吃沒有秘訣，原料品質講究之餘，堅持新鮮、現煮現賣，當天沒賣完就倒掉，隔天一切重來，「客人可以挑我們，我們不能挑客人！」要做就要做最好！如同店門口的斗大招牌，歷經風吹雨淋，近50年都仍屹立不搖。

老闆鍾文科認為好吃沒有秘訣，堅持每天「現煮現賣」，一賣就賣了近50年。(攝影/Carter)

永恆懷念 以爸爸「阿里伯」為名

店裡另一面招牌寫著「阿里伯綠豆湯名店」鍾文科說，那是父親鍾阿里的名字，回憶創業初期才剛娶妻，「爸爸看我們房子搬來搬去辛苦，所以賣一些祖產給我們買房子，現在孩子都大了，一切苦盡甘來，當有能力想要孝敬時，父親卻已經不在……」，他感嘆：「不要再說爸爸了，我會流淚！」

在老闆鍾文科經常坐的位置上方，掛著一幅懷念父親鍾阿里（右）與大伯（左）的畫像。(攝影/Carter)

店內有幅畫寫著「喝碗綠豆，百事清涼！」畫的正是鍾文科父親與大伯來喝綠豆湯的情景，鍾文科經常坐在此，彷彿父親陪伴在身邊。為了感謝、懷念父親，除了招牌外，連外帶杯、衛生紙也都印有「阿里伯」字樣。已高齡75歲的他，仍清晨四、五點早起備料，他說，現在雖有兒女幫忙，有時還是會覺得累，但還沒想要退休，喜歡有事情做。

• 鍾家高雄綠豆湯大王

地址：高雄市前金區青年二路160號

電話：（07）271-1616

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】