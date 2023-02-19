快訊

室內口罩明鬆綁須戴場所一次看 大眾運具「非付費區」不強制

專家轟指揮中心未聽進建議 羅一鈞回應了

PLG／扭腰擺臀、打美女屁屁！干擾林書豪罰球啦啦隊動作惹議

鍾家高雄綠豆湯大王 50年不變甜滋味

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「鍾家高雄綠豆湯大王」綠豆湯。(攝影/Carter)
「鍾家高雄綠豆湯大王」綠豆湯。(攝影/Carter)

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter】

　　紅底白字的斗大招牌台味十足，「鍾家高雄綠豆湯大王」開了近50年的高雄知名老店，陪伴許多高雄人從小吃到大。好吃沒有秘訣，每天「現煮現賣，新鮮就是好吃！」 是老闆鍾文科的理念，數10年如一日，夏天消暑、冬天暖心，一年四季的幸福，都有甜上心頭的好滋味。

外頭擺放臺灣形狀的桌子，傳達鍾文科熱愛臺灣的心。(攝影/Carter)
外頭擺放臺灣形狀的桌子，傳達鍾文科熱愛臺灣的心。(攝影/Carter)

從洗碗工開始 用綠豆湯養一個家

　　鍾文科國小畢業就出社會工作，他說，那個年代的工作，不是去工廠、就是機車行，他選擇去綠豆湯店幫忙洗碗，之後創業也從最熟悉的「綠豆湯」開始。創立於1973年的「鍾家高雄綠豆湯大王」，每當人家問他為什麼取名「大王」，他笑說：「就只是看看，會不會真的因此成為大王」，而外頭擺放臺灣形狀的桌子，則傳達他熱愛臺灣的心。

鍾家高雄綠豆湯大王以綠豆湯起家，如今品項多元，連早餐也有賣。(攝影/Carter)
鍾家高雄綠豆湯大王以綠豆湯起家，如今品項多元，連早餐也有賣。(攝影/Carter)
　　傳統店面裡有著歲月痕跡，「千里專味」、「萬里回香」匾額懸掛牆上，員工忙進忙出，而鍾文科也沒閒著，在店內最深處顧著爐火，掌控黃金時間，熬煮出令人回味再三的幸福味道，許多死忠顧客為的只是要吃上一碗，店名「大王」也取得名副其實。

肉鬆蛋吐司也受到許多客人喜愛。(攝影/Carter)
肉鬆蛋吐司也受到許多客人喜愛。(攝影/Carter)

品質保證屹立不搖 現煮現賣最新鮮

　　從綠豆湯起家，如今販賣品項琳琅滿目，綠豆沙牛奶、紅豆沙牛奶、紅豆薏仁等都是人氣商品，還有老客人喝他們的紅茶，喝了40多年，被問到為什麼會加賣早餐？鍾文科笑說，一方面是因客人需要，另一方面是自己也要吃，「綠豆沙牛奶配三明治是絕配！每天早餐都這樣吃！」

　　招牌綠豆湯喝起來粒粒分明、清爽不膩，煮法有何獨特之處？他說，跟大家煮法大同小異，不同之處在於添加台糖的二砂糖、特砂、冰糖、黑糖共4種糖，除了原料特別挑選外，最重要的「水」則是透過十支RO濾水器過濾而來，讓客人吃得開心又健康。

　　「現煮就是好吃！」他認為，做生意要誠懇，品質就是保證，好吃沒有秘訣，原料品質講究之餘，堅持新鮮、現煮現賣，當天沒賣完就倒掉，隔天一切重來，「客人可以挑我們，我們不能挑客人！」要做就要做最好！如同店門口的斗大招牌，歷經風吹雨淋，近50年都仍屹立不搖。

老闆鍾文科認為好吃沒有秘訣，堅持每天「現煮現賣」，一賣就賣了近50年。(攝影/Carter)
老闆鍾文科認為好吃沒有秘訣，堅持每天「現煮現賣」，一賣就賣了近50年。(攝影/Carter)

永恆懷念 以爸爸「阿里伯」為名

　　店裡另一面招牌寫著「阿里伯綠豆湯名店」鍾文科說，那是父親鍾阿里的名字，回憶創業初期才剛娶妻，「爸爸看我們房子搬來搬去辛苦，所以賣一些祖產給我們買房子，現在孩子都大了，一切苦盡甘來，當有能力想要孝敬時，父親卻已經不在……」，他感嘆：「不要再說爸爸了，我會流淚！」

在老闆鍾文科經常坐的位置上方，掛著一幅懷念父親鍾阿里（右）與大伯（左）的畫像。(攝影/Carter)
在老闆鍾文科經常坐的位置上方，掛著一幅懷念父親鍾阿里（右）與大伯（左）的畫像。(攝影/Carter)

　　店內有幅畫寫著「喝碗綠豆，百事清涼！」畫的正是鍾文科父親與大伯來喝綠豆湯的情景，鍾文科經常坐在此，彷彿父親陪伴在身邊。為了感謝、懷念父親，除了招牌外，連外帶杯、衛生紙也都印有「阿里伯」字樣。已高齡75歲的他，仍清晨四、五點早起備料，他說，現在雖有兒女幫忙，有時還是會覺得累，但還沒想要退休，喜歡有事情做。

• 鍾家高雄綠豆湯大王

地址：高雄市前金區青年二路160號

電話：（07）271-1616

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.02】

延伸閱讀

高雄保五警員涉酒駕自撞台南分隔島 南警：依法究辦

高雄人衝！爆紅「芋泥紫黑米糕甜筒」快閃夢時代，加碼「芋泥球瀑布」限定新口味

不甘男友劈腿又分手 高雄女闖住處剪壞內褲

看到長髮辣妹凍抹條 2人紅燈越線搭訕卻先要到警方紅單

相關新聞

美好生活推手──iPASS一卡通九週年特展 展現大數據力量

「嗶」一下，搭捷運、公車趴趴走；「按」一下，揪團轉帳立即完成；「掃」一下，生活繳費、購物超方便。你也是這樣使用iPASS一卡通嗎？一卡通九週年「數據賦能‧無限可能」特展於駁二藝術特區登場，透過將大數據視覺化，一卡通公司向大眾揭示：iPASS一卡通不只是一張卡片，在「嗶經濟」當道的時代，行動支付能做的比想像多更多！

推動「友善營業場所」有愛無礙

「如果商店門口有階梯或門檻時，就有移動式斜坡板能進入，或是用餐時桌子高一點不會卡到膝蓋，那該有多好……」這可能是許多身障朋友的心聲。以輪椅代步的楊小宸（化名）也不例外，平時他喜歡跟朋友到處走走，有時到餐廳吃美食、逛街購物，難免「卡關」，但運用一些巧思，卡關問題即可迎刃而解。

傳承兩百年 漢方新世代：正信堂國藥號

走進左營「正信堂國藥號」，店內一邊是傳統百草櫃、另一邊是各式新產品，傳承自先祖清朝宮廷御醫徐麟書，第六代徐義源夫妻大展創意，將近200年祖先智慧賦予新生，百草櫃做成禮盒包裝、LOGO設計融入故事、推出不苦口的養生茶等，打動現代人的心，發揚中藥文化的韻味與芬芳。

智慧自駕車 改變駕駛新未來

一輛配載全自動駕駛系統、時尚流線造型的自駕觀光小車，「2022台灣設計設計台灣」會展期間，在駁二藝術特區載運逾4千多名乘客，讓民眾對高雄科技力留下深刻印象。以5G AIoT技術為強力後援，各大廠商所開發的自駕車新技術會師高雄，隨著首座自駕車測試場於高雄啟用，揭示無人駕駛新時代來臨。

特色農遊 親子的繽紛小旅行

2月春暖花開，正值春遊踏青好時節！想要讓孩子親近大自然，享受農村生活純真樸實，動動手來採果、撿雞蛋，本期精選特色農遊絕對讓你樂開懷。

文化中心商圈巷弄甜點美食

不同於北高雄或鹽埕，文化中心是高雄經典又現代的文化商圈，新進駐的店家多半不是為了商圈而來，而是偏愛這裡的生活步調與人文氛圍。從捷運「文化中心站」出站，來到適合舒服步行的生活圈，巷弄裡遇見浪漫的在地美食風景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦