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國際級藝術盛會—高雄藝術博覽會 十年有成

聯合新聞網／ 高雄畫刊
2022高雄藝術博覽會迎向第十年，展現雄厚的文化底蘊和對南島藝術的深耕實力。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
2022高雄藝術博覽會迎向第十年，展現雄厚的文化底蘊和對南島藝術的深耕實力。(圖片提供/高雄藝術博覽會)

【◎文/Naru ◎圖片提供/高雄藝術博覽會】

　　迎接黃金十年，2022高雄藝術博覽會聚焦「東南亞與東北亞藝術的交會平臺」，不僅匯集海內外當代藝術作品舉辦精彩展覽，更透過主題講座、專員導覽、文化旅行等系列活動，跨國會展策略共築合作橋梁，持續與國際藝術接軌，形塑最獨特的南臺灣藝術博覽會。

數百位來自臺灣、日本、韓國以及東南亞的藝術家作品匯集在駁二藝術特區，吸引喜愛藝術的民眾和藏家參觀。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
數百位來自臺灣、日本、韓國以及東南亞的藝術家作品匯集在駁二藝術特區，吸引喜愛藝術的民眾和藏家參觀。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
　　「高雄藝術博覽會」是南臺灣最盛大的藝術展會，從2012年開展以來，曾邀請包括菲律賓、韓國、日本、中國、香港、新加坡、馬來西亞、越南及美國等藝廊參加，帶來新普普藝術大師Mr.、草間彌生、奈良美智、白髮一雄、豬熊克芳等多位大師級作品，為南臺灣挹注藝術資源，也吸引國際藝界話題聚焦。

藝術家洪易特別精心製作動物軍團雕塑作品，呈現於公共展區。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
藝術家洪易特別精心製作動物軍團雕塑作品，呈現於公共展區。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
來自日本畫廊Japan Promotion的Shin-emon透過作品傳達自然、宇宙的和諧及能量，表現出東方美學文化。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
來自日本畫廊Japan Promotion的Shin-emon透過作品傳達自然、宇宙的和諧及能量，表現出東方美學文化。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
　　歷經2年疫情再出發，高雄藝博於2022年重磅回歸，位於駁二藝術特區倉庫的展場，規劃50個展位與特展區，包括臺灣與日本、韓國、東南亞等地精選畫廊與展商，邀請上百位風格各異，且具代表性的藝術家與其作品共同參與，包括藝術家蔡函庭使用古典寫實技法的唯美畫作；新生代藝術家李善愔作品《仙仙不想動-喵大人》等，從知名創作者到嶄露頭角的新生代，形塑東亞與南島的當代藝術浪潮。此外，臺灣風格也是本次展會重點，像是「藝點點文創」帶來當代藝術家洪易的作品，以臺灣傳統符號融入雕塑創作中，帶來具有豐富感染力的視覺感受。

來自清風Mr. Wing Gallery的董旻晉為雕塑藝術家，擅長將自己生活中的經歷，細細品韻，轉化成流線、和諧的木雕作品。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
來自清風Mr. Wing Gallery的董旻晉為雕塑藝術家，擅長將自己生活中的經歷，細細品韻，轉化成流線、和諧的木雕作品。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
　　高雄藝博十年會場端出「現代水墨」與「東南亞當代藝術」兩大主題特展，前者邀請書法名家黃耀德先生為策展人，攜手多位藝術家詮釋當代水墨藝術。後者則為大苑藝術創辦人張學孔策劃，結合臺灣、越南等地藝廊，以資深的產業視角，將東南亞藝術文化帶進2022年高雄藝博，展開跨空間的對話交流。

　　會展中透過兩大論壇加深各國藝文交流層次，邀請國際重量級講師策展經驗分享，增益大港國際視野。如韓國畫廊協會會長黃達信，講述Fierze&Kiaf博覽會舉辦過程，Fierze&Kiaf為首爾與英國聯合舉辦的亞洲最大藝術展會，每年吸引約300家畫廊參與，黃會長在現場分享舉辦過程及其對亞洲市場發展的資深見解。另一場則邀請來自日本的知名「工薪族收藏家」宮津大輔，他從普通上班族開始，自掏腰包收藏草間彌生、奈良美智的作品，逐步成為亞洲各國藝術品藏家。他在論壇分享收藏的心路歷程，以及對亞洲藝術作品創作趨勢的見解，獲得在場藏家熱烈反應，互動踴躍。

2022高雄藝術博覽會迎向第十年，高雄的藝文氛圍慢慢不一樣，越來越多家庭帶著小朋友一起來看展。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
2022高雄藝術博覽會迎向第十年，高雄的藝文氛圍慢慢不一樣，越來越多家庭帶著小朋友一起來看展。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
　　會展現場有許多大手牽小手的親子參觀者，帶著兩個兒子逛博覽會的王小姐說：「其實之前就有來過，那時經過駁二藝術特區順道走進來看看，結果小朋友一看就很投入，所以今年特別帶他們來參加。」從孩子們專注的神情，可以感受藝博十年來向下扎根的深度。

高雄藝博會與國立高雄師範大學美術學系暨研究所聯合主辦推出「ART & LOVE 百寶圖」公益特展。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
高雄藝博會與國立高雄師範大學美術學系暨研究所聯合主辦推出「ART & LOVE 百寶圖」公益特展。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
　　回首十年黃金歷程，高雄藝博會積極推動國際藝術交流，同時多邊拓展，擴大會展本身影響力。今年特別與國立高雄師範大學美術學系暨研究所合作，推出「ART & LOVE 百寶圖」公益特展，邀請該系所歷屆畢業生及在學藝術家等31位同學共同參展，義賣作品逾120件，並將所得捐給公益團體，讓藝術為社會做出貢獻，擴散正向漣漪。

插畫藝術家吳騏在伊日藝術空間的全新品牌「伊日後樂園」中，展現童趣風格中自由奔放的面貌。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
插畫藝術家吳騏在伊日藝術空間的全新品牌「伊日後樂園」中，展現童趣風格中自由奔放的面貌。(圖片提供/高雄藝術博覽會)
　　在各國藝廊與藝術家積極參與下，2022年高雄藝博會成功圓滿，主辦單位未來也將持續深耕臺灣藝術市場新區塊，期許為臺灣南方藝文產業，奠定下一個輝煌十年。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.01】

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